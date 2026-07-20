Những con số ấn tượng và hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong World Cup 2026

World Cup 2026 đã khép lại không chỉ với chức vô địch lịch sử của Tây Ban Nha, mà còn để lại hàng loạt cột mốc chưa từng xuất hiện trong hơn 95 năm lịch sử giải đấu.

Từ lần đầu tiên mở rộng số lượng lên 48 đội, lượng khán giả vào sân vượt 6 triệu người, doanh thu thương mại kỷ lục cho đến sự bùng nổ của công nghệ AI, VAR và dữ liệu thời gian thực, World Cup trên đất Mỹ, Canada và Mexico đã trở thành kỳ World Cup lớn nhất, hiện đại nhất và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.

48 đội tuyển – cuộc cách mạng lớn nhất lịch sử World Cup

Nếu phải chọn một con số tiêu biểu nhất của World Cup 2026, đó chắc chắn là “48”. Sau hơn ba thập kỷ duy trì thể thức 32 đội, FIFA lần đầu tiên nâng số đội tham dự lên 48, chia thành 12 bảng đấu.

Đây là bước ngoặt lớn nhất kể từ khi World Cup mở rộng từ 24 lên 32 đội vào năm 1998. Việc tăng thêm 16 đội giúp nhiều quốc gia lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trong số đó có Uzbekistan, Jordan, Curacao, New Zealand trở lại sau nhiều năm, cùng nhiều đại diện mới của châu Phi và CONCACAF.

Theo FIFA, khoảng 80% liên đoàn thành viên đã có cơ hội mơ tới tấm vé World Cup, thay vì chỉ khoảng 60% như trước.

Việc FIFA tăng thêm 16 đội tham dự giúp nhiều quốc gia lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Ảnh: Getty.

104 trận đấu – nhiều nhất lịch sử giải đấu

Cùng với việc mở rộng số đội, tổng số trận đấu cũng tăng từ 64 lên 104 trận. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ được thưởng thức thêm 40 trận, tương đương gần hai kỳ EURO.

World Cup kéo dài hơn một tháng với lịch thi đấu dày đặc trên ba quốc gia Bắc Mỹ là Mexico, Canada và Mỹ. Từ góc độ thương mại, 104 trận giúp FIFA tăng mạnh doanh thu bán vé, bản quyền truyền hình và tài trợ.

3 quốc gia đồng đăng cai

Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup được tổ chức tại 3 quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.

Có tổng cộng 16 sân vận động được sử dụng. Trong đó, Mỹ có 11 sân, Canada 2 sân và Mexico 3 sân.

Mexico cũng trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần đăng cai World Cup vào các kỳ 1970, 1986 và 2026.

World Cup là cơ hội thu hút khách du lịch, kích thích tiêu dùng, đem lại nguồn lợi cho các địa phương ở ba quốc gia đăng cai. Ảnh: Thepaper.

Hơn 6 triệu khán giả đến sân

Một trong những con số gây ấn tượng nhất là lượng người đến sân. Theo thống kê của FIFA, tổng số khán giả tới sân là hơn 6 triệu lượt, lập kỷ lục mới trong lịch sử World Cup.

Tính ra, trung bình mỗi trận thu hút gần 60.000 khán giả.

Nhiều trận đấu tại New York/New Jersey, Dallas, Los Angeles, Miami đều kín chỗ. Các trận có Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Cristiano Ronaldo, Erling Haaland luôn rơi vào tình trạng "cháy vé".

Giá vé trận chung kết trên thị trường chuyển nhượng có lúc bị đẩy lên tới hàng chục nghìn USD.

Hơn 5 tỷ người theo dõi

FIFA ước tính tổng lượng người xem trên toàn cầu vượt 5 tỷ lượt tiếp cận qua truyền hình và các nền tảng số.

Đây cũng là kỳ World Cup có lượng người xem trực tuyến lớn nhất lịch sử.

Nhiều nền tảng phát sóng lần đầu tích hợp: AI bình luận, thống kê thời gian thực, đa góc quay, dữ liệu chiến thuật…giúp trải nghiệm xem bóng đá thay đổi hoàn toàn.

Tây Ban Nha trở thành quốc gia thứ 8 ít nhất hai lần giành Cúp Vàng. Ảnh: Kyodo.

Tây Ban Nha – nhà vô địch thứ 8 ít nhất hai lần giành Cúp Vàng

World Cup 2026 chứng kiến Tây Ban Nha lần thứ hai nâng cao Cúp vàng FIFA, trở thành quốc gia thứ 8 có từ hai chức vô địch World Cup trở lên. Danh sách gồm: Brazil (5 lần), Đức (4), Italy (4), Argentina (3), Uruguay (2), Pháp (2), Anh (1), Tây Ban Nha (2 lần).

Chiến thắng của Tây Ban Nha cũng chấm dứt tham vọng lập kỉ lục đội bảo vệ thành công chức vô địch của Argentina.

Lionel Messi tỏa sáng tuổi 39

Một trong những hình ảnh biểu tượng của giải đấu là Lionel Messi thi đấu ở tuổi 39. Đây là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của siêu sao Argentina.

Messi tiếp tục phá hàng loạt cột mốc về: số lần ra sân, số phút thi đấu, số lần tham gia bàn thắng. Anh cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knock-out World Cup.

Messi và Yamal giữ kỷ lục về cầu thủ nhiều tuổi nhất và trẻ nhất tham dự trận chung kết World Cup. Ảnh: AFP.

Lamine Yamal – 19 tuổi và kỳ tích mới

Ở chiều ngược lại, ngôi sao Tây Ban Nha Lamine Yamal 19 tuổi, trở thành biểu tượng của thế hệ mới.

Khoảng cách gần 20 năm tuổi giữa Messi và Yamal tạo nên một trong những cuộc đối đầu đặc biệt nhất lịch sử các trận chung kết World Cup.

Đó cũng là lý do truyền thông gọi đây là trận chiến giữa "quá khứ và tương lai của bóng đá thế giới".

Những kỷ lục khác: Dick Advocaat (Curacao, 78 tuổi) trở thành HLV cao tuổi nhất lịch sử World Cup; Cape Verde trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng lọt vào vòng knock-out World Cup. Kylian Mbappé lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất ở một kỳ World Cup (10 bàn).

Công nghệ VAR và AI bắt việt vị được chiếu lên rất nhanh khiến các đội tâm phục, khẩu phục. Ảnh: Sina.

AI lần đầu đóng vai trò trung tâm

Nếu World Cup 2022 là kỳ World Cup của công nghệ việt vị bán tự động thì năm 2026 là World Cup của AI.

AI được FIFA ứng dụng trong: phân tích dữ liệu trận đấu, thống kê chiến thuật, hỗ trợ truyền hình, tối ưu vận hành sân vận động, điều phối giao thông, dự báo dòng người và hỗ trợ người hâm mộ.

Nhiều đài truyền hình còn sử dụng AI để tự động tạo highlight chỉ vài phút sau khi trận đấu kết thúc.

VAR nhanh hơn. Nhờ AI và hệ thống cảm biến mới, thời gian xử lý VAR giảm đáng kể. Các tình huống việt vị được xác định gần như tức thời.

Khán giả trên sân cũng được theo dõi hình ảnh mô phỏng 3D ngay trên màn hình lớn.

Doanh thu cao nhất lịch sử

Theo ước tính của FIFA, World Cup 2026 mang về doanh thu thương mại khoảng 13 tỷ USD, cao gần gấp đôi kỳ World Cup Qatar 2022.

Nguồn thu đến từ: bán vé, tài trợ, bản quyền truyền hình, quảng cáo và dịch vụ số.

Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên doanh thu của FIFA vượt mốc 10 tỷ USD.

FIFA ước tính World Cup 2026 mang lại doanh thu 13 tỷ USD, cao nhất lịch sử. Ảnh: FIFA.

Ba nước Bắc Mỹ hưởng lợi hàng trăm tỷ USD

Trước khi bóng lăn, các nghiên cứu của FIFA và WTO dự báo World Cup 2026 tạo ra: hàng trăm nghìn việc làm, hàng chục tỷ USD chi tiêu du lịch, tác động kinh tế hàng trăm tỷ USD.

Riêng Mỹ hưởng lợi lớn nhất nhờ số lượng sân vận động và lượng khách quốc tế đổ vào.

Mạng xã hội bùng nổ

World Cup 2026 cũng phá kỷ lục về tương tác số. Các video về Messi, Yamal, Mbappe, Ronaldo và Haaland thu hút hàng tỷ lượt xem trên TikTok, YouTube, Instagram và X. Nhiều khoảnh khắc lan truyền chỉ sau vài phút.

Kỳ World Cup của dữ liệu

Lần đầu tiên người hâm mộ có thể theo dõi tốc độ chạy từng cầu thủ, xác suất ghi bàn (xG), xác suất chiến thắng theo thời gian thực, bản đồ nhiệt, dữ liệu AI…ngay trong lúc trận đấu diễn ra.

Những con số vốn chỉ dành cho giới phân tích nay đã trở thành một phần trải nghiệm phổ biến của người xem.

Trái bóng thi đấu thông minh được tích hợp nhiều cảm biến, giúp công tác trọng tài chính xác hơn. Ảnh: Sina.

Một kỳ World Cup mở ra kỷ nguyên mới

World Cup 2026 không đơn thuần là giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây còn là dấu mốc đánh dấu sự chuyển mình của môn thể thao vua sang một kỷ nguyên mới – nơi quy mô, công nghệ và giá trị thương mại cùng đạt tới những giới hạn chưa từng có.

48 đội tuyển, 104 trận đấu, hơn 6 triệu khán giả trực tiếp, doanh thu khoảng 13 tỷ USD, AI hiện diện ở mọi khâu tổ chức và hàng loạt kỷ lục mới được thiết lập – tất cả đã tạo nên một kỳ World Cup chưa từng có trong lịch sử gần một thế kỷ của FIFA.

Quan trọng hơn, thành công của giải đấu cho thấy World Cup không còn chỉ là sân khấu tranh tài của những đội bóng mạnh nhất, mà đã trở thành một sự kiện toàn cầu kết hợp giữa thể thao, công nghệ, kinh tế và văn hóa. Những chuẩn mực được thiết lập tại Bắc Mỹ mùa hè 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành nền tảng cho các kỳ World Cup trong nhiều thập kỷ tới.