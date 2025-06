Ông Nguyễn Văn Tuấn: "Gelex chưa có nhu cầu tăng sở hữu tại Viglacera"

Gelex không tăng thêm sở hữu

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC), cổ đông bày tỏ sự quan tâm về tiến độ thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Viglacera hiện có vốn điều lệ 4.483 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Xây dựng - đại diện phần vốn Nhà nước - sở hữu gần 173 triệu cổ phiếu VGC, tương ứng 38,58% vốn điều lệ. Cổ đông nắm tỷ lệ chi phối là Công ty CP Hạ tầng Gelex, sở hữu 225,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 50,21% vốn Viglacera.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), cho biết Viglacera cùng Gelex đã xúc tiến các nhà đầu tư phù hợp để làm cổ đông chiến lược, tuy nhiên họ đang chần chừ do lo ngại vấn đề thuế quan và định giá cổ phiếu.

"Phía Gelex xác định đầu tư tỷ lệ chi phối 51%, chưa có nhu cầu tăng thêm sở hữu tại Viglacera", ông Tuấn cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ tiến độ thoái vốn Nhà nước tại Viglacera. Video: HT

Cũng tại đại hội, một cổ đông chất vấn ban lãnh đạo việc công ty con là Công ty CP Kính Đáp Cầu chậm đóng hơn 1,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm khác, thời gian chậm đóng 91 tháng.

Kính Đáp Cầu là công ty con của Viglacera với tỷ lệ biểu quyết là 86,41% (tính đến 31/12/2024). Công ty này hiện âm vốn chủ sở hữu nên cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Viglacera cho biết đây là nhà máy kính đầu tiên của Việt Nam, hiện công nghệ lạc hậu, chất lượng không đảm bảo nên đã dừng sản xuất lâu nay, chính vì thế phát sinh món nợ bảo hiểm xã hội.

“Mặt bằng nhà máy Kính Đáp Cầu 12ha nằm trong quy hoạch TP Bắc Ninh, là khu hỗn hợp ở. Chúng tôi sẽ chuyển đổi sang nhà ở đô thị, đã nộp hồ sơ theo thí điểm chuyển mục đích sử dụng. Sau khi chuyển sang nhà ở thì sẽ có dòng tiền giải quyết hết các nghĩa vụ này, chúng ta tập trung triển khai cố gắng trong năm tới sẽ hoàn tất các thủ tục”, Tổng giám đốc Viglacera thông tin.

Thông tin thêm về nhà ở xã hội Tiên Dương

Xoay quanh phiên thảo luận tại đại hội tiếp tục là các câu hỏi liên quan đến ảnh hưởng của thuế quan đến hoạt động kinh doanh khu công nghiệp của Viglacera, cũng như kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại.

Chia sẻ với cổ đông, ông Trần Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc cho biết các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đang xem xét và đánh giá lại toàn bộ hoạt động sản xuất hiện trước khi quyết định đầu tư mới.

Viglacera đang theo dõi sát sao quá trình đàm phán thuế quan giữa hai nước, để đưa ra các giải pháp hỗ trợ khách thuê như: hỗ trợ điều chỉnh quy mô sản xuất, tháo gỡ vướng mắc, cải thiện điều kiện đầu tư, nhằm đảm bảo hàng hóa của nhà đầu tư có sức cạnh tranh tối ưu.

Tổng công ty hiện có hơn 600ha đất công nghiệp đã hoàn chỉnh pháp lý và giải phóng mặt bằng, sẵn sàng cho thuê. Trong năm 2025, công ty dự kiến cho thuê khoảng 120ha đất khu công nghiệp, thấp hơn so với 150ha của năm 2024.

Nguyên nhân chủ yếu là do năm nay có nhiều khu mới bắt đầu vận hành, với hiệu quả ban đầu chưa cao. Biên lợi nhuận gộp năm 2024 khoảng 50%, năm nay dự kiến khoảng 45%. Điều này không phải do công ty giảm giá thuê đất mà do tăng dịch vụ, tiện ích.

“Tính đến hết tháng 5, chúng tôi đã ký được hơn 41-42ha và hiện đang đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng khác, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử - những mặt hàng vẫn chưa bị Mỹ áp thuế và còn nhu cầu lớn,” ông Trần Ngọc Anh cho biết.

Liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, ông Trần Ngọc Anh cho biết năm 2025, Viglacera dự kiến đưa vào sử dụng hơn 2.000 căn nhà ở xã hội phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp.

Đối với dự án nhà ở xã hội tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), hiện đang công ty đang triển khai phần móng và dự kiến sẽ mở bán hơn 1.000 căn vào cuối năm 2025.

Được biết, Viglacera liên danh cùng Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) khởi công dự án nhà ở xã hội tại Kim Chung hồi tháng 3, giá bán khoảng 18,4 triệu đồng/m2.

Thông tin thêm về giá, ông Trần Ngọc Anh cho biết nếu giá dự kiến không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận, chúng tôi sẽ giữ mức giá như công bố.

Cũng tại huyện Đông Anh, vừa qua, liên danh Viglacera - Hoàng Thành - Central là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Tiên Dương. Dự án này có quy mô gần 45ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Quỹ đất dành cho xây nhà xã hội rộng hơn 13ha, còn nhà thương mại hơn 3,3ha.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.

"Dự án đang trong quy trình đấu thầu, đã nộp hồ sơ thầu và đến nay chỉ có 1 liên danh Viglacera quan tâm. Khi có quyết định chính thức từ cơ quan nhà nước, tất cả thông tin sẽ được công khai", Tổng giám đốc Viglacera thông tin tại đại hội.

Về nhà ở thương mại, ông Trần Ngọc Anh cho biết theo Nghị quyết 171 vừa được Quốc hội thông qua, Viglacera đang xúc tiến chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khoảng 7-8 nhà máy cũ để phát triển nhà ở thương mại. Các vị trí này nằm tại Bắc Ninh , Bình Dương, hay nhà máy gạch ở Đông Anh, Hà Nội và Quảng Ninh.

“Thời gian thực hiện đầu tư chỉ có hiệu lực trong 5 năm, từ 2025–2030. Hai năm đầu sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư, pháp lý, phải tới những năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm này mới có thể ghi nhận được hiệu quả tài chính”, ông Trần Ngọc Anh cho biết.

Viglacera có tân Chủ tịch

Đại hội Viglacera đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời bầu bổ sung ông Trần Mạnh Hữu vào HĐQT công ty. Bên cạnh đó, đại hội cũng bầu ông Nguyễn Việt Trung vào Ban kiểm soát, thay thế cho ông Trần Mạnh Hữu đã nộp đơn từ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ mới.

Ông Trần Mạnh Hữu (thứ ba từ trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ảnh: Viglacera

Sau khi đại hội kết thúc, HĐQT và Ban kiểm soát Viglacera đã họp và bầu ông Trần Mạnh Hữu là Chủ tịch HĐQT Viglacera nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời bầu bà Nguyễn Thị Thắm làm Trưởng Ban kiểm soát.

Được biết, ông Trần Mạnh Hữu sinh năm 1978, có trình độ cử nhân kinh tế. Ông từng có thời gian dài công tác tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), là chuyên viên/thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2008-2010, chuyên viên Ban quản lý rủi ro giai đoạn 2010-2012, đại diện của SCIC tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả giai đoạn 2012-2014…

Ông Hữu trở thành Trưởng ban kiểm soát Viglacera từ tháng 4/2021. Ông Hữu không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại Viglacera.