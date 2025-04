OCB tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Theo đó, cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% vốn điều lệ, tương đương số tiền 1.726 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 33% đạt 5.338 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị OCB tại Đại hội đồng cổ đông, năm 2024 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát bớt căng thẳng hơn, điều kiện tài chính tiếp tục được nới lỏng. Trong bối cảnh đó, ngân hàng đã triển khai loạt chương trình tín dụng ưu đãi với tổng hạn mức hơn 65.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 15.000 khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, lãi suất cạnh tranh.

Ngoài ra, OCB cũng thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, giúp rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng. Những hoạt động này đã giúp ngân hàng giữ được mức tăng trưởng tín dụng thị trường 1 đạt gần 20%, cao hơn trung bình ngành (15,08%). Nhờ vậy, tổng tài sản của OCB cũng cải thiện đáng kể, đạt 280.712 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2023.

Song song đó, ngân hàng tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về huy động thị trường 1; kiểm soát chất lượng tài sản; tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, OCB đã và đang thực hiện hiệu quả hoạt động dẫn vốn trong cuộc “cách mạng xanh”, thể hiện vai trò tiên phong khi là một trong những ngân hàng hàng đầu về chiến lược phát triển bền vững. Tính đến 31/12/2024, tín dụng xanh tại OCB tăng 30% so với năm 2023, đây được đánh giá là mức tăng trưởng tín dụng cao so với các ngân hàng trên toàn hệ thống.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT OCB phát biểu khai mạc Đại hội

Năm 2025, OCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 316.779 tỷ tăng 13%, tổng huy động thị trường 1 đạt 218.842 tỷ tăng 14%. Đặc biệt, với nền tảng vững chắc từ năm 2024, thông qua sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ sang nhóm khách hàng có tiềm năng tăng trưởng tốt, OCB dự kiến tổng dư nợ thị trường 1 tăng 16%, đạt 208.472 tỷ. Lợi nhuận trước thuế tăng 33% so với năm 2024, đạt 5.338 tỷ.

Với những mục tiêu chiến lược đã đặt ra, OCB đã xây dựng định hướng hoạt động hướng đến quản trị và tối ưu vận hành, cụ thể: Phấn đấu đưa OCB vào Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu Việt Nam về hiệu quả ESG, đảm bảo sự phát triển bền vững; Tối ưu hóa mô hình quản trị và vận hành theo hướng hiện đại, tái cơ cấu mô hình tổ chức; Xây dựng chiến lược phân khúc khách hàng rõ ràng, định hướng sản phẩm và dịch vụ theo nhu cầu của từng phân khúc; Củng cố nền tảng quản trị rủi ro và tuân thủ, đảm bảo tăng trưởng bền vững; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào vận hành; Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Đặc biệt, hoàn thiện và thúc đẩy thực thi ESG toàn diện trong hoạt động ngân hàng, hướng đến mục tiêu đưa tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trên tổng dư nợ TT1 năm 2025 trên 11%.

Bên cạnh thông qua kế hoạch kinh doanh 2025, tại Đại hội, cổ đông cũng nhất trí thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 7%, thực hiện tăng vốn điều lệ lên 26.631 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 8%. Số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay và mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

Thực tế, với kế hoạch tăng trưởng quy mô kinh doanh liên tục hằng năm, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, gia tăng dư địa mở rộng tín dụng cũng như củng cố hệ số an toàn vốn (CAR). Thời gian thực hiện các đợt tăng vốn sẽ do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan chức năng cho phép. Dự kiến sau khi tăng vốn, Aozora bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn duy nhất của OCB với tỷ lệ sở hữu 15%, không thay đổi so với các năm trước.

Năm nay, Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 OCB sẽ gồm 7 thành viên và 5 thành viên BKS, tăng 2 thành viên so với nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc bổ sung này nhằm phù hợp quy mô và nhu cầu về quản trị tại OCB trong giai đoạn mới.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại hội nghị, nhiều phương án, tờ trình quan trọng khác cũng đã được cổ đông thông qua.