NORAD theo dõi hành trình của ông già Noel suốt 70 năm

Ông già Noel đã điều khiển cỗ xe trượt tuyết kéo bằng tuần lộc bay qua các mái nhà trên khắp thế giới trong hôm 24/12, trao quà cho hàng triệu trẻ em trong nghi thức đêm Giáng sinh huyền diệu – một hành trình mà các quan chức phòng không Bắc Mỹ cho biết họ đã bắt đầu theo dõi từ 70 năm trước.

Tuy vậy, bất chấp việc duy trì truyền thống có từ thời Chiến tranh Lạnh năm 1955, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) lại có rất ít thông tin tình báo về lộ trình cụ thể mà ông già Noel lựa chọn trong mỗi năm.

Ông già Noel không cần phải nộp kế hoạch bay. Vì vậy, điều duy nhất NORAD chắc chắn biết trước là ông già vui tính mặc bộ đồ đỏ – còn được biết đến với tên gọi Kris Kringle hay Thánh Nicholas – sẽ cất cánh vào mỗi đêm Giáng sinh từ căn cứ tại Bắc Cực.

“NORAD theo dõi ông già Noel, nhưng chỉ có Santa mới biết lộ trình của mình, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể dự đoán ông ấy sẽ đến nhà bạn khi nào hoặc bằng cách nào”, một quan chức cấp cao của NORAD cho biết trong một thông cáo báo chí.

NORAD, bộ chỉ huy quân sự chung của Mỹ và Canada đặt tại Căn cứ Không quân Peterson ở Colorado Springs, bang Colorado, đã cung cấp hình ảnh và cập nhật về hành trình vòng quanh thế giới của ông già Noel trong suốt bảy thập kỷ, song song với nhiệm vụ chính là giám sát phòng không và phát đi các cảnh báo về hàng không vũ trụ và hàng hải.

Truyền thống “theo dõi ông già Noel” bắt nguồn từ một lỗi in ấn vào năm 1955 trên một tờ báo tại Colorado Springs, khi số điện thoại của một cửa hàng bách hóa dành cho trẻ em – nơi các em có thể gọi để nói chuyện với Santa – bị in nhầm. Số điện thoại đó thực chất lại kết nối tới Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Lục địa khi đó.

Một sĩ quan hiểu chuyện đã bắt máy các cuộc gọi của lũ trẻ và trấn an các em rằng ông già Noel đang trên không và đúng lịch trình để mang quà tới cho những em nhỏ ngoan ngoãn – ít nhất là với những ai còn tin vào ông.

Theo trang web của mình, NORAD phát hiện thời điểm ông già Noel cất cánh nhờ mạng lưới radar vùng cực, sau đó theo dõi hành trình của ông bằng chính các vệ tinh được sử dụng để cảnh báo về khả năng phóng tên lửa nhằm vào Bắc Mỹ.

Ngay khi chú tuần lộc đầu đàn Rudolph bật sáng chiếc mũi đỏ lấp lánh, các quân nhân có thể xác định vị trí của Santa thông qua các cảm biến hồng ngoại trên vệ tinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như cũng quan tâm tới hệ thống theo dõi ông già Noel của NORAD vào hôm thứ Tư, khi ông ngồi bên cây thông Giáng sinh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida và nghe điện thoại từ trẻ em trên khắp cả nước.

Khi trò chuyện với một em nhỏ đến từ bang Pennsylvania, ông Trump nói: “Vậy là hiện giờ Santa đang ở Copenhagen, Đan Mạch, nhưng ông ấy đang hướng về đất nước chúng ta. Cháu muốn Santa mang gì cho mình?”.

Nói chuyện với một em nhỏ khác, ông Trump đùa vui khi giải thích lý do theo dõi ông già Noel dưới góc độ an ninh quốc gia: “Chúng tôi muốn chắc chắn rằng ông ấy không bị xâm nhập, rằng đất nước chúng ta không bị một ông già Noel xấu trà trộn vào”.

Theo Reuters