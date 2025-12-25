Điện Kremlin: Đàm phán hòa bình Ukraine phải diễn ra "sau cánh cửa đóng kín"

Điện Kremlin tuyên bố mọi đàm phán hòa bình Ukraine phải diễn ra kín đáo, không qua truyền thông. Nga phản ứng trước kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ và Ukraine thảo luận, với nhiều điều khoản còn gây tranh cãi.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng trước các thông tin cho rằng Nga đang tìm cách điều chỉnh một kế hoạch hòa bình mới do Mỹ soạn thảo liên quan đến Ukraine.

Phát biểu với nhật báo kinh tế RBK của Nga hôm 24/12, ông Peskov nhấn mạnh rằng mọi cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine nên được tiến hành “sau cánh cửa đóng kín”, thay vì thông qua cái mà ông gọi là “ngoại giao bằng loa phóng thanh”.

“Không, chúng tôi sẽ không bình luận về vấn đề này. Chúng tôi tiếp tục cho rằng mọi việc cần được tiến hành trong khuôn khổ kín đáo”, ông Peskov nói, khi được hỏi về một báo cáo của Bloomberg cho rằng Moscow đang tìm cách sửa đổi một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm đã được các phái đoàn Mỹ và Ukraine thảo luận.

Cũng trong hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố một kế hoạch hòa bình yêu cầu lực lượng Nga rút khỏi các khu vực Kharkov, Dnepropetrovsk, Sumy và Nikolayev của Ukraine, đồng thời “đóng băng” xung đột dọc theo các tuyến mặt trận hiện tại tại các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson – những vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố đã sáp nhập.

Ông Zelensky cũng yêu cầu các bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5” từ Mỹ, NATO và các quốc gia châu Âu.

Theo Bloomberg, Moscow coi kế hoạch hòa bình 20 điểm này là “điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán tiếp theo”, nhưng cho rằng văn bản “thiếu những điều khoản quan trọng đối với Nga” và “không trả lời được nhiều câu hỏi then chốt”. Cụ thể, Nga được cho là đang tìm kiếm các bảo đảm chống lại việc NATO tiếp tục mở rộng trong tương lai, cũng như cam kết về quy chế trung lập của Ukraine nếu nước này gia nhập Liên minh châu Âu.

Ngoài ra, Moscow muốn áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời cho rằng bản kế hoạch hiện tại không đưa ra các bảo đảm rõ ràng về vị thế của tiếng Nga tại Ukraine. Bloomberg cũng cho biết Nga muốn làm rõ các vấn đề liên quan đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và số tài sản nhà nước của Nga đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Lộ trình do ông Zelensky công bố khác xa so với phiên bản ban đầu gồm 28 điểm của kế hoạch do Mỹ soạn thảo, vốn bị rò rỉ cho truyền thông hồi tháng trước. Theo các thông tin khi đó, bản kế hoạch ban đầu yêu cầu Kiev từ bỏ một số phần lãnh thổ thuộc vùng Donbass hiện vẫn do Ukraine kiểm soát, cam kết không gia nhập NATO và cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, Kiev đã nhiều lần bác bỏ mọi nhượng bộ như vậy.

Phía Nga cho biết tài liệu do Mỹ soạn thảo có thể được sử dụng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Moscow khẳng định rằng một giải pháp hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine công nhận “thực tế lãnh thổ mới”, cam kết trung lập, phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa”.

Theo RT