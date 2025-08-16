Những hiện vật gắn với lịch sử 80 năm hình thành và phát triển lực lượng Công an nhân dân

Các hiện vật đang được trưng bày tại Triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống" ở Bảo tàng Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Công an nhân dân (CAND) Việt Nam ra đời, đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
Từ trong cao trào cách mạng 1930-1931, trải qua các phong trào đấu tranh dân chủ 1936-1939 đến thời kỳ vận động giải phóng dân tộc 1939-1945, các tổ chức Đội Tự vệ, Đội danh dự trừ gian, Đoàn Hộ lương diệt ác, Đội Trinh sát... tiền thân của lực lượng CAND lần lượt ra đời, làm nhiệm vụ tiễu trừ Việt gian, tay sai bán nước, bảo vệ cơ sở Đảng và hỗ trợ các phong trào đấu tranh của quần chúng.
Sau khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi, lực lượng CAND chính thức được thành lập với các tổ chức: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ; Sở Trinh sát ở Trung Bộ; Quốc gia tự vệ Cuộc ở Nam Bộ. Các tổ chức này có chung nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững thành quả cách mạng.
CAND trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống gián điệp, biệt kích (1954-1961)
CAND tham gia chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và góp phần trong chiến dịch Tổng tiến công mùa xuân 1975, thống nhất đất nước (1961-1975)
Lực lượng CAND trong giai đoạn từ 1964 đến 1975 đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. CAND đã chủ động nắm bắt âm mưu, hoạt động của địch, chuẩn bị địa bàn, bắt giữ gián điệp biệt kích, bóc gỡ các mạng lưới tình báo, bảo vệ các căn cứ cách mạng và bảo vệ an ninh, trật tự trong các vùng giải phóng.
Lực lượng công an cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang khác và quần chúng, tổ chức các đợt tấn công, diệt ác, trừ gian, góp phần làm suy yếu nghiêm trọng thế lực địch.
CAND giữ gìn trật tự xã hội sau giải phóng, trấn áp khủng bố và xây dựng lực lượng tinh nhuệ, vững mạnh (1975-nay)
Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng công an đã nhanh chóng ổn định tình hình an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong những thập niên qua, công an nhân dân không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, trình độ, ứng dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội.
Lực lượng luôn giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên toàn quốc.
Tại Hội nghị về nhà ở xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ trong năm 2025. Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội.
Lực lượng công an nhân dân đã tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, xây dựng dữ liệu dân cư, phát triển VNeID và số hóa dịch vụ công, qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.
Trong bảng danh sách nợ tiền bảo hiểm xã hội vừa được BHXH Đà Nẵng công bố có Tập đoàn VN Đà Thành, Royal Capital, Đất Quảng, Sài Gòn DAD, Khu du Lịch Vinacapital Hội An… với tổng số tiền nợ hơn 196 tỷ đồng.
Triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm Vì bình yên cuộc sống” giới thiệu 500 tài liệu, hình ảnh phản ánh chặng đường chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng và hơn 300 hiện vật, vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.
Thông tư 27/2025 đã hạ mức phân loại bảo vệ với gà lôi trắng từ nhóm IB xuống IIB, nhưng tòa sơ thẩm vẫn áp dụng quy định cũ khi kết án anh Thái Khắc Thành, dẫn đến toàn bộ bản án bị kháng nghị, hủy bỏ biện pháp tạm giam với bị cáo.
Theo phương án phân làn mới nhất trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn 1 tốc độ xe tối đa 120km/h, tối thiểu 90km/h. Với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn 1 ô tô được đi tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h, thí điểm trong 1 tháng, từ 15/8.
Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” vào ngày 26/8 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy...
Tại hội nghị toàn quốc, anh Mùa A Thi - trưởng bản đã cứu 90 người dân trong lũ dữ chia sẻ với Thủ tướng về những khó khăn của bà con, đồng thời cam kết minh bạch mọi nguồn lực hỗ trợ để khôi phục cuộc sống.
Ngày 13/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực.
Chi tiết buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cùng lộ trình của các khối tham gia được thông tin ban đầu để người dân cập nhật và lên kế hoạch di chuyển phù hợp.
Từ bàn đàm phán Paris 1973 đến những cải cách giáo dục sau ngày đất nước thống nhất, từ ngoại giao tới thiện nguyện, cuộc đời Bà Nguyễn Thị Bình là tấm gương về trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, một di sản để thế hệ trẻ Việt Nam, noi theo.