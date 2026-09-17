NHNN nới dư địa tín dụng bất động sản cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng điều chỉnh chính sách tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản theo nội dung tại điểm 4 công văn số 11686 ngày 31/12/2025.

Sự điều chỉnh này nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách của các cấp có thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 11686 và các văn bản liên quan.

Công văn này của Ngân hàng Nhà nước đính kèm danh sách 25 ngân hàng gồm: Vietinbank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank, Bac A Bank, VIB, SeABank, BVBank, OCB, ABBank, VietABank, SHB, VPBank, Kienlongbank, VietBank, LPBank, TPBank, BaoVietBank và PVcomBank.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn cho phép 25 ngân hàng thương mại không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết 30/6/2026, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dư nợ cho vay trung dài hạn, chiếm 94% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản, tăng 8,1% so với cuối năm 2025. Tín dụng bất động sản mặc dù đã tăng chậm lại so với năm 2025 nhưng vẫn tăng nhanh (8,3%), cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Đáng lưu ý, nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng (tăng 10,5%).