Nhiều vũ khí trang bị không người lái đa dạng lần đầu xuất hiện trong Triển lãm MSPO 2025 Ba Lan

Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế Ba Lan (MSPO 2025) vừa kết thúc có 769 đơn vị từ 34 nước tham gia, với các hệ thống quân sự, giải pháp quốc phòng và công nghệ mới, nổi bật là sự xuất hiện hàng loạt hệ thống không người lái của Ba Lan.

Xe mặt đất không người lái Hermione UGV

Công ty P.H.U. Lechmar của Ba Lan, với 20 năm kinh nghiệm thị trường đã phối hợp với Công ty HX2-Defense (Pháp) giới thiệu xe không người lái Hermione UGV. Hermione UGV thiết kế kiểu mô-đun, ngoài bản trinh sát được trình làng còn có thể gắn mô-đun hậu cần, các vũ khí hoặc cảm biến khác.

Phiên bản trưng bày có tải trọng 300 kg, cũng có phương án tải trọng 600 kg và 2 tấn. Điểm nổi bật là hệ thống động lực sử dụng pin nhiên liệu hydro (bình chứa hydro đạt chuẩn TPED), cung cấp điện cho động cơ điện (mỗi chiếc 8 kW). Nạp hydro mất khoảng 3 phút, tầm hoạt động 20 giờ, pin 25 kWh, tốc độ tối đa 24 km/h, dẫn động 4 bánh vượt địa hình. Kích thước xe: dài 3,3 m, rộng 1,85 m, cao 1,4 m, nặng 700 kg, gầm cao 300 mm.

Xe trinh sát không người lái Hermione UGV. Ảnh: Wforum.



Hệ thống điều khiển của xe cung cấp tất cả các chế độ lái tiêu chuẩn. Đáng chú ý là công ty cũng đã phát triển bộ máy phát điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro dã chiến G-15/050, tùy thuộc vào phiên bản, có thể cung cấp công suất 20-40 kilowatt và khả năng lưu trữ năng lượng 25 kWh. Đây là thiết bị công nghệ tiên tiến nhất được trưng bày tại triển lãm.

Tàu mặt nước không người lái (USV) "Stormrider"

WB Group (Ba Lan) công bố tàu không người lái Stormrider (do công ty con Radmor của WB phát triển). Thông số: tàu dài 8,5 m, rộng 3 m, lượng giãn nước >3 tấn, hoạt động tốt trong sóng cấp 3–5, dùng động cơ đốt trong kết hợp hệ thống bơm phản lực. Tàu được trang bị radar, sonar, máy đo độ sâu, trạm quang-điện độ phân giải cao ngày/đêm, máy đo xa laser, camera EO/IR (quang điện/hồng ngoại). Bán kính tác chiến của "Stormrider" đạt 500 km, thích hợp cho việc tuần tra liên tục ở vùng nước nhạy cảm. Vũ khí tiêu chuẩn: trạm vũ khí điều khiển từ xa ZM-U-05N với súng máy 12,7 mm của Arex.

Tàu không người lái Stormrider phóng đạn tuần kích "Warmate" . Ảnh: Defence-ua.



Mô-đun này tích hợp hệ thống quan sát quang điện tử, tăng cường khả năng tác chiến tự động. Tàu cũng có thể được trang bị các phiên bản TL-R và TL-C của đạn tuần kích "Warmate" cho các cuộc tấn công tầm xa, cũng như các phiên bản V và H của máy bay không người lái trinh sát và tấn công X-FRONTER (được lắp trong ống phóng kín). WB Group nhấn mạnh hệ thống quản lý "Topaz", đạn tuần kích "Warmate" và các mô-đun ZM-U cũng được tích hợp để đảm bảo khả năng tích hợp vào mạng lưới tác chiến rộng hơn.

Máy bay không người lái PLargonia

Tại MSPO2025,Ba Lan đã công bố UAV PLargonia, vừa là hệ thống huấn luyện vừa có tiềm năng làm đạn tuần kích do Viện Công nghệ Không quân thiết kế. Nền tảng này có cấu hình cánh tam giác với động cơ đốt trong dẫn động cánh quạt đẩy gắn phía sau. Hai phiên bản khác nhau đã được trưng bày: biến thể AT, được phát triển làm máy bay không người lái mục tiêu trên không (để mô phỏng đạn tuần kích trong môi trường huấn luyện) và biến thể OWA, được thiết kế để mang đầu đạn tấn công.

Máy bay không người lái PLargonia. Ảnh: Wforum.



PLargonia dài 2,0 mét, sải cánh 2,8 mét, cao 0,5 mét và có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 50 kg. Nó được động cơ hai thì công suất 3,5 mã lực (khoảng 2,5 kilowatt) cung cấp năng lượng, tốc độ bay hành trình 155 km/h, tầm bay tối đa 50 km và trần bay 500 mét. Trong biến thể OWA, PLargonia được trang bị đầu đạn nặng 16-20 kg; trong phiên bản AT, nó mô phỏng hình dáng và tính năng của loại vũ khí bay lượn dùng cho huấn luyện phòng không. PLargonia phóng từ bệ phóng mặt đất, loại bỏ nhu cầu về cơ sở hạ tầng sân bay truyền thống và tăng tính linh hoạt trong triển khai.

Máy bay không người lái AeroVironment Jump 20. Ảnh: Wforum.



Máy bay không người lái AeroVironment Jump 20

Công ty Parasnake Arkadiusz Szewczyk trưng bày UAV cất cánh thẳng đứng (VTOL) AeroVironment Jump 20 có trọng lượng cất cánh 97,5 kg, tải trọng 13,6 kg, tầm liên kết dữ liệu 185 km, bay liên tục hơn 13 giờ, mang trạm quang-điện hoặc tên lửa đối đất hạng nhẹ.

Tên lửa chống máy bay không người lái gắn trên UAV lai “Haasta”. Ảnh: Wforum.



Tên lửa chống UAV

Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Trang bị Quân sự (WITU) giới thiệu tên lửa chống UAV gắn trên UAV lai “Haasta”. Thông số đạn: dài 1,8 m, đường kính 105 mm, sải cánh 328 mm, nặng 20 kg, đầu đạn 4,2 kg, tầm bắn 0,5–15 km, độ cao 1.500 m. Dùng động cơ rocket nhiên liệu rắn hai buồng, tốc độ tối đa 250 m/s, điều khiển khí động + dẫn đường vô tuyến, có khả năng cơ động quá tải, đuổi diệt UAV rất linh hoạt, khoảng cách điều khiển đạn lên tới 25km.

Hệ thống mang ống phóng rải mìn không người lái Bluszcz. Ảnh: Wforum.



Hệ thống rải mìn không người lái Bluszcz

Công ty STEKOP phối hợp với Viện Công nghệ Thiết giáp & Ô tô Quân sự giới thiệu hệ thống rải mìn người–máy kết hợp Bluszcz 4x4. Đây là xe công trình rải mìn có thể điều khiển trực tiếp, từ xa hoặc lập trình sẵn lộ trình. Xe mang 20 ống phóng, mỗi ống chứa 5 mìn chống tăng MN-123, tổng 100 quả mỗi lần triển khai. Cơ chế rải có thể lập trình mật độ và khoảng cách (30–90 m), cho phép người chỉ huy kiểm soát tốt hơn về chiều sâu và hiệu quả bãi mìn.

Triển lãm MSPO 2025 cho thấy Ba Lan đang đẩy mạnh hướng tự động hóa – không người lái. Tuy nhiên, sự hạn chế về trình độ công nghiệp quốc phòng khiến sản phẩm vẫn phụ thuộc nhiều vào linh kiện và công nghệ của nước ngoài.