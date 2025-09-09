Nhật Bản chi bao nhiêu tiền để "săn" một nhân tài AI, bán dẫn, công nghệ từ Ấn Độ?

VietTimes - Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản củng cố vị thế trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như AI, chất bán dẫn và công nghệ thông tin.

Nhật Bản đang đẩy mạnh các chương trình chính thức và hợp tác với các công ty tư nhân để thu hút nhân tài kỹ thuật trẻ từ Ấn Độ, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong nước. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản củng cố vị thế trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như AI, chất bán dẫn và công nghệ thông tin.

Tài trợ 20.300 USD/năm cho mỗi nhà nghiên cứu

Cuối tháng 7, 42 nhà nghiên cứu trẻ từ Ấn Độ đã tham dự một sự kiện tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Tokyo, đánh dấu sự thành công bước đầu của Chương trình LOTUS. Đây là một sáng kiến do chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thông qua Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST), nhằm đưa các nhà nghiên cứu sau đại học và tiến sĩ Ấn Độ đến Nhật Bản để nghiên cứu trong một năm.

Chi phí được chia sẻ giữa hai quốc gia: JST tài trợ khoảng 3 triệu yên (tương đương 20.300 USD) mỗi năm cho mỗi nhà nghiên cứu, Ấn Độ chi trả vé máy bay, và các viện nghiên cứu tiếp nhận sẽ chịu chi phí nghiên cứu.

Trong năm hoạt động chính thức đầu tiên, Chương trình LOTUS đã tuyển chọn được 300 nhà nghiên cứu từ 1.300 ứng viên, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ phía Ấn Độ. Chủ tịch JST Kazuhito Hashimoto cho biết: "Phía Ấn Độ thậm chí còn quan tâm hơn cả dự kiến của chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng quy mô lên 3.000 người tham gia mỗi năm".

Chương trình tập trung vào bảy lĩnh vực then chốt: AI và CNTT, công nghệ sinh học, năng lượng, khoa học vật liệu, khoa học lượng tử, chất bán dẫn và viễn thông. Để tăng sức hấp dẫn, những người tham gia năm nay sẽ được giới thiệu thực tập tại các công ty Nhật Bản, với sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Nỗ lực từ khu vực tư nhân

Bên cạnh các chương trình của chính phủ, các công ty tư nhân cũng tích cực tham gia vào việc thu hút nhân tài Ấn Độ. Zenken, một công ty tuyển dụng có trụ sở tại Nhật Bản, đã giới thiệu hơn 400 kỹ sư Ấn Độ vào các công ty Nhật Bản kể từ năm 2018. Công ty này có mối quan hệ chặt chẽ với 51 trường đại học ở Ấn Độ, đặc biệt là tại Bengaluru, được mệnh danh là Thung lũng Silicon của Ấn Độ.

Zenken hoạt động như một cầu nối, cung cấp thông tin về các vị trí tuyển dụng tại các công ty Nhật Bản cho các trường đại học đối tác. Theo CEO Junnosuke Hayashi, luôn có khoảng 5.000 sinh viên Ấn Độ bày tỏ nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản. Lương khởi điểm hàng năm cho một kỹ sư Ấn Độ mới tốt nghiệp tại Nhật Bản dao động từ 3 triệu đến 4,5 triệu yên. Để giải quyết rào cản ngôn ngữ, Zenken cung cấp chương trình đào tạo tiếng Nhật kéo dài 470 giờ cho các ứng viên được chấp nhận.

Hiện tại, số lượng sinh viên Ấn Độ tại Nhật Bản còn khá khiêm tốn, chỉ khoảng 800 người, thấp hơn rất nhiều so với con số 130.000 tại Mỹ. Trong số khoảng 91.000 lao động nước ngoài làm việc trong các công ty công nghệ Nhật Bản, phần lớn đến từ Trung Quốc, trong khi Ấn Độ không nằm trong top 10.

Tuy nhiên, với chính sách nhập cư ngày càng chặt chẽ tại các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cơ hội cho Nhật Bản đang rộng mở hơn bao giờ hết. Ông Hayashi của Zenken cho rằng: "Việc chính quyền Mỹ hiện tại đang đóng cửa nhiều hơn với nhân tài nước ngoài là một cơ hội để họ quan tâm đến Nhật Bản".

Việc Nhật Bản và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác về nhân lực kỹ thuật không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên, mà còn củng cố mối quan hệ chiến lược. Đây là một bước đi quan trọng giúp Nhật Bản duy trì năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thiếu hụt lao động và sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu.

