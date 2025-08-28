4 "điểm chạm" tăng cường hợp tác của các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương gợi ý doanh nghiệp Nhật đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho startup, doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng, vườn ươm, dự án thử nghiệm về y tế, đô thị thông minh, logistics…

Ngày Công nghệ Thông tin Việt Nam (Vietnam IT Day) lần thứ 12 diễn ra ngày 28/8 tại Nhật Bản, thu hút hơn 200 đại biểu từ hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản và 12 doanh nghiệp Việt Nam.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, về cấu trúc và chất lượng hợp tác công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam đã đi xa hơn mô hình gia công truyền thống. Trong bối cảnh thị trường phần mềm Nhật Bản đạt quy mô hơn 30 tỷ USD/năm thì doanh nghiệp Việt Nam hiện chiếm khoảng 6-7% thị phần.

Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 20-40%/năm và tham gia trọn vòng đời sản phẩm từ R&D, kiến trúc hệ thống, đến triển khai hiện đại hóa (cloud, AI, blockchain, XR…). Thị trường Nhật - vốn được đánh giá là khắt khe và chuẩn mực - vừa là “lò luyện” giúp doanh nghiệp Việt trưởng thành, vừa là bệ phóng để vươn ra toàn cầu.

Hiện có khoảng hơn 300 doanh nghiệp CNTT Việt Nam được thành lập và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường này. Trong đó, hơn 100 doanh nghiệp hiện đã có văn phòng tại Nhật Bản.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho rằng Việt Nam và Nhật Bản nên tăng cường phối hợp R&D, đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm tại Việt Nam và Nhật trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chia sẻ 4 “điểm chạm” mà các doanh nghiệp Nhật Bản có thể hợp tác chặt chẽ hơn với đối tác Việt Nam.

Thứ nhất, mở rộng hợp tác chiến lược với doanh nghiệp Việt Nam trong phần mềm, dịch vụ công nghệ số, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm công nghệ mới;

Thứ 2, tăng cường R&D chung, cùng đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm tại Việt Nam và Nhật trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, nhất là các công nghệ số như AI, bán dẫn;

Thứ 3, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo mở, tạo điều kiện cho startup và doanh nghiệp sáng tạo Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, vườn ươm, dự án thử nghiệm tại Nhật Bản (y tế, đô thị thông minh, logistics…);

Thứ 4, hỗ trợ đào tạo, trao đổi nhân lực.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, nhấn mạnh các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ “sẵn sàng” mà đang thực thi các giải pháp Chuyển đổi số & AI phức tạp nhất.

"Năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đã được chứng minh qua các dự án quy mô lớn, giúp hiện đại hóa hệ thống cho các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, bán lẻ, logistics của Nhật Bản", ông Khoa nói.

Đại diện phía Nhật Bản cho biết họ đang đối mặt với những thách thức lớn trong kỷ nguyên số vì lực lượng lao động già hóa, chi phí duy trì hệ thống cũ (legacy) ngày càng cao, và năng lực cạnh tranh công nghệ suy giảm so với nhiều quốc gia.

Ông Ishida Eiji, Trưởng phòng Xúc tiến Cơ sở hạ tầng số quốc tế Cục Chiến lược Toàn cầu, Bộ Nội vụ & Truyền thông Nhật Bản (MIC) khẳng định: “Nhật Bản đang triển khai chiến lược với trọng tâm là AI, an ninh mạng, dữ liệu lượng tử, trung tâm dữ liệu thế hệ mới và All-Photonics Network (APN).

"Đây là những trụ cột hạ tầng số then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh quốc gia. Việt Nam là một đối tác quan trọng, có khả năng đồng hành cùng Nhật Bản trong phát triển hạ tầng số và nhân lực số cho cả khu vực", ông Ishida Eiji cho biết.