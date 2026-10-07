Nghi vấn dịch hạch ở Siberia: Nga bác nguy cơ, WHO yêu cầu làm rõ

Nga khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch tại Siberia sau cái chết của nữ kỹ thuật viên 28 tuổi tại một viện nghiên cứu dịch hạch, nhưng WHO vẫn yêu cầu Moscow cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân gây viêm phổi khiến cô tử vong.

Cơ quan quản lý y tế Nga ngày 7/10 cho biết không có nguy cơ xảy ra một đợt dịch tại Siberia sau khi một nữ nhân viên của viện nghiên cứu dịch hạch ở khu vực này tử vong. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục yêu cầu Moscow cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân cái chết.

Nhà chức trách Nga cho biết nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi tử vong hôm 2/10 do viêm phổi nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại quốc tế, trong đó có sự quan tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khoảng 200 người từng được đưa vào diện cách ly để theo dõi.

Các cơ quan y tế trên thế giới cũng như truyền thông đặc biệt cảnh giác với những trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân kể từ đại dịch COVID-19, vốn bắt đầu bằng một chùm ca bệnh hô hấp lây lan nhanh và gây tử vong tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong thực tế, nguyên nhân của một số trường hợp viêm phổi có thể không xác định được. WHO hiện đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng từ sự việc tại Nga là thấp, dựa trên những thông tin đang có.

Cơ quan Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Sức khỏe con người Nga (Rospotrebnadzor) cho biết trong thông báo ngày 7/10 rằng nước này đang dỡ bỏ dần các biện pháp phòng ngừa được triển khai sau vụ việc, sau khi kết luận không có nguy cơ bùng phát dịch. Moscow cũng đã chia sẻ những thông tin mới nhất với WHO.

Rospotrebnadzor cho biết chưa phát hiện trường hợp mắc dịch hạch nào trong số những người từng tiếp xúc với nữ kỹ thuật viên Darya Shipilova. Khoảng 90% số người được đưa vào diện cách ly đã được cho về sau khi gần 5.000 xét nghiệm không phát hiện bất kỳ tác nhân gây bệnh nguy hiểm nào.

Cơ quan này cho biết Shipilova đã được tiêm vaccine và vì vậy “có miễn dịch với các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm mà cô làm việc cùng”. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga vẫn chưa công bố nguyên nhân cụ thể gây ra bệnh viêm phổi dẫn đến cái chết của cô, cũng như chưa giải thích rõ cô đã mắc bệnh trong hoàn cảnh nào.

WHO kêu gọi Nga cung cấp thêm thông tin

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 7/10 cho biết tổ chức này cần thêm thông tin từ Nga để hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

“WHO đã yêu cầu cung cấp thêm thông tin để làm rõ nguyên nhân của ca viêm phổi nặng, tác nhân gây bệnh khiến các biện pháp y tế công cộng được triển khai, cũng như những thông tin trên truyền thông về một nhân viên thứ hai mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân”, ông Tedros viết trên mạng xã hội X.

Ông nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin “kịp thời, đầy đủ và minh bạch” theo Quy định Y tế Quốc tế là cần thiết để làm rõ những thông tin trái chiều và đánh giá chính xác nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Điện Kremlin chỉ trích "thông tin sai lệch"

Điện Kremlin khẳng định Nga đã thông báo đầy đủ cho WHO về vụ việc theo đúng các quy trình hiện hành.

Khi được hỏi về yêu cầu của WHO liên quan đến thông tin một người thứ hai tại Siberia được cho là mắc bệnh, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo không nên vội coi các thông tin trên truyền thông là nguồn xác thực về tình hình thực tế.

“Có rất nhiều thông tin được truyền thông đưa tin, và phần lớn những gì truyền thông đang đưa về tình hình này là thông tin sai lệch”, ông Peskov nói.

Ông khuyến cáo truyền thông và các bên liên quan nên dựa vào thông tin do cơ quan quản lý y tế Nga cung cấp.

Rospotrebnadzor chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters ngày 7/10 về những câu hỏi mà WHO đặt ra.

Nguyên nhân tử vong chính xác chưa được xác định

Một số hãng truyền thông phương Tây dẫn các nguồn được mô tả là “truyền thông Nga” đưa tin một người thứ hai tại Siberia đã tử vong và cho rằng người này chết vì bệnh dịch hạch.

Tuy nhiên, Reuters cho biết họ không tìm thấy những bài viết như vậy trên các phương tiện truyền thông Nga, cũng không tìm thấy bằng chứng cho thấy một người thứ hai tại Siberia đã tử vong. Một số blogger trên mạng xã hội có đưa ra những tuyên bố tương tự nhưng không kèm bằng chứng.

Khi được Reuters liên hệ, WHO cho biết tổ chức này không có thêm thông tin nào ngoài những gì Tổng giám đốc Tedros đã đăng trên X. Ông Tedros dự kiến tổ chức họp báo vào cuối ngày 7/10.

Lời kêu gọi cung cấp thêm thông tin của người đứng đầu WHO cũng tương đồng với yêu cầu trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Rubio cho rằng Moscow cần chia sẻ thêm thông tin về vụ việc.

Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng tại phổi và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có bệnh dịch hạch, các bệnh nhiễm khuẩn khác hoặc những bệnh hô hấp do virus như cúm và COVID-19.

Theo Reuters