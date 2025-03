Nghị sĩ Pháp yêu cầu Mỹ: "Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi"

Một nghị sĩ Quốc hội Pháp và Nghị viện châu Âu hôm 16/3 đã yêu cầu Mỹ trả lại Tượng Nữ thần Tự do, nói rằng Mỹ hiện đã lạc lối và không còn đại diện cho ý nghĩa mà tác phẩm điêu khắc mang tính biểu tượng này tượng trưng.

Nhà lập pháp và là đồng sáng lập của chính đảng thiên tả Place Publique Raphael Glucksmann được cho là đã phát biểu tại một cuộc mít tinh hàng nghìn người tham dự của đảng ông: "Chúng tôi muốn nói với những người Mỹ chọn đứng về phía 'kẻ bạo chúa', với những người sa thải các nhà nghiên cứu vì đòi hỏi tự do khoa học: hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi".

"Chúng tôi tặng nó cho họ như một món quà, nhưng rõ ràng là họ đã coi thường nó. Vậy nên tốt hơn là nó nên trở lại đất nước chúng ta", ông nói, trong khi đám đông reo hò.

Ông Glucksmann là người đại diện của đảng Xã hội Pháp trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm ngoái, giành được hơn 13% số phiếu bầu. Gần đây, ông đã bày tỏ ý định ra tranh cử chức tổng thống Pháp nhiệm kỳ tiếp theo. Chính đảng độc lập nhỏ của ông đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Paris vào hôm 16/3 trước sự chứng kiến ​​của hơn 1.500 người ủng hộ.

Ông Glucksman là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ Donald Trump vì hành động tích cực tìm cách cắt giảm sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine và xích lại gần Nga hơn.

Ông cũng là người phản đối mạnh mẽ việc Tổng thống Trump cắt giảm tài trợ cho các trường đại học và viện nghiên cứu.

"Điều thứ hai chúng tôi muốn nói với người dân Mỹ là, 'nếu các bạn muốn sa thải những nhà nghiên cứu giỏi nhất của mình, nếu các bạn muốn sa thải tất cả những người đã đưa đất nước của các bạn trở thành cường quốc hàng đầu thế giới thông qua sự tự do, thông qua tinh thần đổi mới, thông qua sở thích đặt câu hỏi và nghiên cứu, thì chúng tôi lại hoan nghênh họ", ông Glucksmann phát biểu tại cuộc mít tinh hôm Chủ Nhật.

Ông Raphael Glucksmann, người khởi xướng đòi Mỹ trả lại tượng Nữ thần Tự do.

 Ảnh: QQnews.



Glucksman chỉ trích các thành viên cánh hữu của Quốc hội Pháp mà ông gọi là "câu lạc bộ những người hâm mộ” Donald Trump và Elon Musk, CEO của Tesla và là người giàu nhất thế giới, người đóng vai trò rất nổi bật trong chính phủ. Vị nghị sĩ châu Âu này cũng kêu gọi "tiến hành một phong trào kháng cự dân chủ lớn" để chống lại "các câu lạc bộ người hâm mộ Trump và Musk ở đất nước chúng ta (Pháp)", mà ông coi là những kẻ cực hữu.

Trong tờ rơi mà AFP có được, ông Glucksmann kêu gọi thành lập một "lực lượng có sức nặng, hành động và duy trì phương châm của chúng ta - tự do, bình đẳng, bác ái" trước "phe cực hữu quốc tế".

Ông nói: "Những gì chúng ta đang phát động ở đây chắc chắn sẽ là trận chiến quan trọng và khó khăn nhất trong cuộc đời chúng ta, trận chiến vĩ đại để bảo vệ nền dân chủ của Pháp và châu Âu".

Trên tờ Tribune ra cuối tuần trước, ông Glucksmann tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027.

Tượng Nữ thần Tự do được nhà điêu khắc người Pháp Auguste Bartholdi thiết kế như một món quà của Pháp dành tặng nước Mỹ. Công trình này được Tổng thống Grover Cleveland khánh thành vào năm 1886 tại Upper Bay, New York. Bức tượng được yêu mến này từ đó đã trở thành một trong những biểu tượng bền bỉ nhất của nước Mỹ và được coi là ngọn hải đăng của tự do trên toàn thế giới.

Tượng Nữ thần Tự do bằng kim loại nặng khoảng 200.000 kg và cao 43 m, tính cả phần đế bằng đá granit hình ngôi sao cao khoảng 93 m. Một bản sao tỷ lệ 1/4 của Tượng Nữ thần Tự do, được Mỹ tặng cho nước Pháp vào năm 1889 để kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp, có thể được nhìn thấy trên hòn đảo hẹp Path des Swan trên sông Seine, không xa Tháp Eiffel.