Nga thử tên lửa Bastion gần quần đảo tranh chấp, căng thẳng với Nhật Bản nóng lên

Nga tiến hành thử tên lửa Bastion gần quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết đã tiến hành phóng thử tên lửa Bastion gần nhóm đảo do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản tuyên bố chủ quyền, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Moscow và Tokyo tiếp tục nóng lên.

Thông báo được đưa ra hôm thứ Năm, chỉ ít ngày sau chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới khu vực này. Chuyến đi đã khiến Tokyo phản đối mạnh mẽ.

Thời điểm chính xác cuộc thử nghiệm chưa được công bố. Tuy nhiên, động thái của Nga diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao nước này triệu Đại sứ Nhật Bản tại Nga Akira Muto để phản đối những chỉ trích của Tokyo liên quan chuyến thăm của ông Putin.

Ông Putin tới đảo Etorofu ngày 13/8. Đây là đảo lớn nhất trong nhóm 4 đảo mà Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc, còn Nga gọi là Nam Kuril.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương, một đơn vị được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm bờ Bastion đã tham gia cuộc diễn tập. Hệ thống này hiện được triển khai trên đảo Etorofu.

Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Varyag, soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, cùng tàu ngầm hạt nhân Omsk cũng tham gia cuộc thử nghiệm.

Cuộc diễn tập mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào các tàu chiến đối phương. Phía Nga cho biết tên lửa đã đánh trúng toàn bộ mục tiêu được chỉ định ở khoảng cách ít nhất 300 km.

Động thái này được Tokyo đặc biệt quan tâm bởi nó diễn ra ngay tại khu vực mà Nhật Bản vẫn tuyên bố chủ quyền.

“Chúng tôi không thể chấp nhận những động thái tăng cường sức mạnh quân sự của Nga trên bốn đảo phương Bắc, bởi điều đó đi ngược lập trường của Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ”, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói với các phóng viên trong chuyến thăm Oman.

Nhật Bản tuyên bố 4 đảo gồm Etorofu, Kunashiri, Shikotan và nhóm đảo nhỏ Habomai đã bị Liên Xô kiểm soát ngay sau khi Tokyo đầu hàng trong Thế chiến II vào ngày 15/8/1945.

Nga bác bỏ lập trường này, khẳng định việc kiểm soát các đảo là hợp pháp và chúng trở thành một phần lãnh thổ Nga sau chiến tranh.

Tranh chấp quần đảo Kuril đã tồn tại nhiều thập kỷ và là một trong những nguyên nhân khiến Nga và Nhật Bản chưa thể ký hiệp ước hòa bình chính thức kể từ sau Thế chiến II.

Quan hệ Moscow-Tokyo càng xấu đi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022. Nhật Bản cùng các nước G7 sau đó áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Theo SCMP