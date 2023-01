Nga sẽ tung robot chiến đấu "Marker" vào Ukraine để khắc chế xe tăng của Mỹ và Đức

Về vấn đề đối phó với các xe tăng của Mỹ và Đức, ông Dmitry Rogozin, cựu chủ tịch Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Nga kiêm người đứng đầu nhóm cố vấn quân sự đặc biệt "Sói Sa hoàng" cho biết thêm, loại robot tấn công với công nghệ trí tuệ nhân tạo "Marker" do Nga sản xuất có thể tự động tấn công hai loại xe tăng nói trên.

Theo Hãng thông tấn Sputnik và các cơ quan truyền thông khác của Nga, robot chiến đấu "Marker" được Tập đoàn nghiên cứu khoa học và sản xuất Nga "Android Technics" và Quỹ nghiên cứu triển vọng (Prospect Research Foundation) cùng nhau phát triển. Nặng khoảng 3 tấn, đây là hệ thống robot có kỹ năng di chuyển tự động tiên tiến nhất của Nga, có thể nhận dạng các vật thể dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. "Marker" có module chiến đấu có thể quay 540 độ trong vòng một giây để theo dõi bám sát mục tiêu. Module này có thể được trang bị nhiều hệ thống tên lửa chống tăng, súng phóng lựu, súng máy hạng nặng và các loại vũ khí khác.

Ông Rogozin nói với Sputnik: "Trong hệ thống điều khiển của 'Marker' phiên bản chiến đấu, có một danh mục điện tử về hình ảnh mục tiêu trong vùng quan sát thị giác và hồng ngoại. Vì vậy, robot có thể tự động xác định trang thiết bị của kẻ thù. Ví dụ, đối với loại xe tăng M1 Abrams và Leopard-2 bắt đầu được Mỹ và Đức cung cấp cho quân đội Ukraine, robot 'Marker' sẽ thu được các hình ảnh điện tử tương ứng và có thể tự động xác định và sử dụng tên lửa chống tăng để tấn công xe tăng Mỹ và Đức. Ông cũng nói thêm, Mark thậm chí có thể được chỉ định tự động “đánh dấu” các mục tiêu cần tiêu diệt theo thứ tự ưu tiên.

Khi nói về thời điểm "Marker" được tung vào chiến trường Ukraine, ông Rogozin cho biết 4 robot "Marker", bao gồm phiên bản trinh sát và phiên bản tấn công, sẽ được chuyển đến Donbass vào tháng 2 tới đây. Nhóm "Sói Sa hoàng" cũng sẽ đào tạo một đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin - những người sẽ đảm nhận việc vận hành "Marker". Trước tiên, các robot này sẽ được thử nghiệm trên trường bắn và sau khi các lỗi tiềm ẩn được khắc phục, nó sẽ bước vào thử nghiệm chiến đấu.

Mặt khác, ngoài cách đối phó với xe tăng phương Tây, các chuyên gia Nga nghi ngờ rằng ngay cả khi xe tăng phương Tây thực sự được chuyển giao cho quân đội Ukraine, liệu quân đội Ukraine có thể nhanh chóng nắm được việc sử dụng những chiếc xe tăng này hay không là cả một vấn đề.

Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov chỉ ra rằng những chiếc xe tăng phương Tây này tồn tại vấn đề về huấn luyện kíp lái. Người Ukraine vốn đã quen với xe tăng Liên Xô và xe tăng đã cải tiến của chính họ. Ngay cả những lính tăng đủ tiêu chuẩn cũng cần rất nhiều thời gian để đào tạo lại. Xe tăng của phương Tây rất khác với xe của Liên Xô đến mức không thể ngay lập tức đưa chúng vào chiến đấu được.

Ông Leonkov nói: "Những năm trước đây, các nước NATO đã tổ chức các cuộc thi trung đội xe tăng - tương tự như cuộc thi 'tank biathlon' của Nga, quân đội Ukraine cũng được mời đến tham dự. Nhưng kết quả các cuộc thi cho thấy các lính tăng Ukraine không bao giờ tiếp cận được vị trí trao giải. Do đó, ông cho rằng nhiều khả năng xe tăng nước ngoài sẽ được chuyển đến Ukraine cùng với kíp lái của họ, hoặc ít nhất cũng có các chuyên gia bảo dưỡng và người hướng dẫn đi kèm. Nhưng trong mọi trường hợp, sự can dự ngày càng nhiều của NATO vào cuộc xung đột sẽ dẫn đến nguy cơ leo thang nghiêm trọng hơn. Các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của Nga đã nhiều lần cảnh báo NATO rằng sự can thiệp như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm.

Đại sứ quán Nga tại Đức ngày 25/1 tuyên bố rằng việc Đức cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine là cực kỳ nguy hiểm và sẽ khiến leo thang xung đột lên một cấp độ mới.

Theo bản tin của RIA Novosti, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cùng ngày cho biết mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Đức đang ở “mức độ khá thấp”; nếu Đức cung cấp xe tăng cho Ukraine sẽ là sự bắt đầu xấu của quan hệ Nga-Đức.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng mục đích sâu xa hơn của Mỹ là thông qua việc gửi xe tăng Đức đến Ukraine kích động gia tăng thêm mâu thuẫn giữa Đức và Nga.

Nếu xe tăng Leopard-2 tạo nên ưu thế lớn so với trang thiết bị chiến đấu chủ lực của Nga trong hoạt động tác chiến trên bộ, đồng thời gây tác động và thiệt hại lớn cho lực lượng tác chiến mặt đất của Nga, thì mối quan hệ giữa Đức và Nga sẽ trượt dốc một cách toàn diện. Bất kể xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kết thúc hay không, những ân oán giữa hai bên, đặc biệt là trong vấn đề năng lượng, sẽ được khuếch đại trên chiến trường hiện tại, việc cung cấp các trang thiết bị chiến đấu chủ lực trên mặt đất sẽ khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên khó kiểm soát.

Theo Sputnik, ngày 25/1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố, việc Mỹ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho Ukraine sẽ là một "sự khiêu khích trắng trợn" và cảnh báo rằng, những trang bị này sẽ bị quân đội Nga phá hủy.

Ông Antonov nói: "Nếu Mỹ quyết định cung cấp xe tăng, sẽ không thể biện minh cho động thái này là 'vũ khí phòng thủ'. Đây sẽ là một hành động khiêu khích trắng trợn khác chống lại Liên bang Nga. Về ai mới là kẻ xâm lược thực sự trong cuộc xung đột hiện nay, bất cứ ai cũng không nên có ảo tưởng nào."

Ông Antonov nói thêm: "Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Mỹ quyết định cung cấp cho Kiev M1 Abrams, quân đội của chúng tôi sẽ phá hủy xe tăng Mỹ, giống như tất cả các thiết bị khác của NATO."

Antonov cũng cho rằng, mục đích của Mỹ là khiến Nga phải hứng chịu "thất bại chiến lược".

Ông nói: "Ngày càng có nhiều quan chức và chuyên gia Mỹ thừa nhận rằng đây là một 'cuộc chiến ủy nhiệm' với đất nước của chúng tôi". Ông chỉ ra rằng Mỹ không ngừng gia tăng mức độ hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Theo một bản tin của Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/1, trích dẫn các quan chức Mỹ, Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine từ 30 đến 50 xe tăng M1 Abrams trong tuần này.