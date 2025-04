Nền tảng "nCademy": Kỳ vọng giải bài toán thiếu 700.000 nhân lực an ninh mạng

Sự ra đời của nCademy được kỳ vọng là giải pháp dài hạn, hỗ trợ đào tạo sâu rộng các kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực an ninh mạng, giúp người học nâng cao trình độ, theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) công bố nền tảng đào tạo và cấp chứng nhận an ninh mạng toàn diện - tên gọi "nCademy". Theo đơn vị phát triển, đây được coi là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng cộng đồng học tập, nâng cao nhận thức xã hội và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam.

nCademy không chỉ đơn thuần là nền tảng học trực tuyến, mà còn được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái đào tạo chuẩn hóa, giúp người học phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời thi và nhận chứng nhận đạt chuẩn sau khi hoàn tất khóa học.

Bản tin video: Nền tảng đào tạo trực tuyến An ninh mạng nCademy. Thực hiện: Đăng Khoa.

Đáp ứng nhu cầu cấp bách về nhân lực an ninh mạng

Theo ông Vũ Ngọc Sơn – Trưởng ban Công nghệ của NCA, Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn khi nguồn nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Dẫn số liệu từ khảo sát của Hiệp hội, ông Sơn cho biết: “Hơn 20% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an ninh mạng; 35,56% đơn vị cho biết chưa có đủ nhân sự phục vụ nhu cầu thực tế.”

Dự báo, Việt Nam có thể thiếu tới hơn 700.000 nhân sự chuyên trách an ninh mạng trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của nCademy được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp dài hạn, hỗ trợ đào tạo cả chiều rộng và chiều sâu về kiến thức, kỹ năng cho người học.

nCademy cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao, tích hợp trên cả web và ứng dụng di động, dễ dàng tiếp cận với mọi đối tượng học viên. Các bài học được xây dựng sinh động, có hình ảnh, video, tài liệu hướng dẫn thực hành và minh họa trực quan.

Đào tạo thực chiến, chứng nhận chuẩn hóa quốc tế

Một điểm nổi bật của nCademy là khả năng đào tạo theo hướng thực hành chuyên sâu, thông qua các môi trường mô phỏng thực tế (cyber range). Học viên có thể trải nghiệm xử lý các tình huống an ninh mạng trên nhiều loại hệ thống như: công nghệ thông tin (IT), điều khiển công nghiệp (OT), hay thiết bị Internet vạn vật (IoT).

Đặc biệt, nCademy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa lộ trình học tập, tự động đề xuất khóa học phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng học viên. Kết quả học tập được phân tích chi tiết để xác nhận kỹ năng và năng lực thực tế. Các chứng nhận do nCademy cấp sẽ có giá trị sử dụng cao, được phát hành dưới dạng bản in hoặc bản điện tử có ký số.

Theo NCA, Việt Nam cần 70.000 nhân sự chuyên trách an ninh mạng trong 3 năm tới.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia kỳ vọng hệ thống chứng nhận của nCademy sẽ từng bước được công nhận rộng rãi trong nước và tiệm cận với các chứng chỉ quốc tế đang phổ biến hiện nay. Điều này không chỉ góp phần chuẩn hóa năng lực chuyên môn, mà còn giúp người học có cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn trong bối cảnh thị trường lao động đang thiếu hụt trầm trọng nhân sự chất lượng cao.

Bên cạnh đào tạo chuyên sâu, nền tảng cũng cung cấp các khóa học phổ cập, giúp người dùng phổ thông, thậm chí cả trẻ em có thể tham gia để nâng cao nhận thức và kỹ năng an ninh mạng trong môi trường số. Với thời gian học linh hoạt, người học ở mọi miền tổ quốc có thể tham gia đào tạo mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay cơ sở hạ tầng.

Ông Vũ Ngọc Sơn cho biết kinh phí phát triển nCademy được vận động tài trợ. Nền tảng sẽ chạy thử nghiệm quy mô nhỏ trong vòng 3 tuần tại địa chỉ "nCademy.vn" và chính thức đi vào từ ngày 6/5/2025.