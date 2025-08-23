Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần của Intel thông qua Đạo luật CHIPS và các khoản tài trợ quốc phòng

Chính phủ Mỹ sẽ trở thành cổ đông lớn của Intel sau khi đạt được thỏa thuận nắm giữ khoảng 9,9% cổ phần của tập đoàn sản xuất chip này. Đổi lại, Intel sẽ nhận được gói hỗ trợ tài chính trị giá gần 9 tỷ USD từ các chương trình liên bang, với mục tiêu củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Theo thông báo, chính phủ Mỹ sẽ mua 433,3 triệu cổ phiếu phổ thông của Intel với giá 20,47 USD/cổ phiếu, tương đương 9,9% cổ phần công ty. Khoản đầu tư này được rót từ 5,7 tỷ USD vốn tài trợ còn lại của chương trình CHIPS and Science Act và 3,2 tỷ USD từ chương trình Secure Enclave, vốn được thiết kế nhằm thúc đẩy sản xuất chip tiên tiến phục vụ cả nhu cầu thương mại và quốc phòng.

Trước đó, Intel đã nhận được 2,2 tỷ USD từ Đạo luật CHIPS dưới thời chính quyền ông Biden. Việc tái phân bổ nguồn vốn lần này diễn ra trong bối cảnh Washington tăng tốc các biện pháp nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là với các đối thủ ở châu Á.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nhận định thỏa thuận này “công bằng với Intel và với người dân Mỹ”, nhấn mạnh lợi ích kép khi vừa bảo đảm an ninh công nghệ, vừa mang lại giá trị đầu tư cho ngân sách.

Giá mua cổ phiếu của chính phủ thấp hơn đáng kể so với thị giá. Cụ thể, Intel đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 24,80 USD/cổ phiếu, tăng 5,5% so với trước đó. Công ty nhấn mạnh rằng thỏa thuận mang lại cơ hội cho người nộp thuế Mỹ sở hữu cổ phiếu Intel với mức giá ưu đãi, đồng thời chia sẻ thành công kinh doanh trong dài hạn.

Dù trở thành cổ đông lớn, chính phủ Mỹ sẽ không tham gia vào hội đồng quản trị hoặc điều hành hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Washington vẫn giữ quyền chọn mua thêm 5% cổ phần Intel trong vòng năm năm tới với mức giá cố định 20 USD/cổ phiếu, trong trường hợp công ty mất quyền kiểm soát phần lớn mảng kinh doanh xưởng đúc.

Intel chật vật trong cuộc đua sản xuất chip

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Intel đang gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế trong ngành sản xuất chip toàn cầu. Dù là nhà sản xuất chip lâu đời nhất của Mỹ, Intel hiện bị tụt hậu so với Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) và Samsung trong lĩnh vực công nghệ chế tạo tiên tiến.

Mảng đúc chip của Intel đang thua lỗ và chưa thu hút được nhiều khách hàng lớn từ bên ngoài. Quý II năm nay, công ty báo lỗ hoạt động 3,2 tỷ USD, một phần do chi phí sản xuất tăng cao. Intel cũng vừa thông báo hủy kế hoạch mở rộng cơ sở tại Đức và Ba Lan, đồng thời trì hoãn dự án xây dựng nhà máy mới ở Ohio.

Mục tiêu trước mắt của Intel là đạt sản lượng thương mại với công nghệ 18A trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, CEO Lip-Bu Tan cho biết việc đầu tư vào thế hệ công nghệ 1,4 nanomet (14A) sẽ chỉ được triển khai nếu công ty nhận được cam kết đặt hàng chắc chắn từ khách hàng.

Trong thông báo đi kèm thỏa thuận, CEO Tan khẳng định: “Là công ty bán dẫn duy nhất thực hiện cả hoạt động R&D và sản xuất logic tiên tiến tại Mỹ, Intel cam kết bảo đảm những công nghệ tiên tiến nhất thế giới sẽ được sản xuất ngay trên đất Mỹ”.

Mục tiêu này phù hợp với định hướng của chính quyền Washington, vốn coi chất bán dẫn là lĩnh vực chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia. Thỏa thuận với Intel cũng đánh dấu bước đi mạnh mẽ trong nỗ lực đưa sản xuất chip tiên tiến trở lại Mỹ sau nhiều thập kỷ phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất ở châu Á.

Song song với nguồn vốn từ chính phủ Mỹ, Intel cũng nhận được cam kết đầu tư 2 tỷ USD từ tập đoàn SoftBank (Nhật Bản). Khoản đầu tư này, công bố trong tuần qua, sẽ bổ sung thêm nguồn lực tài chính cho Intel trong giai đoạn tái cấu trúc và tăng cường năng lực sản xuất.

Dù vậy, con đường phục hồi của Intel vẫn còn nhiều thách thức. Việc cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như TSMC và Samsung đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, sự đột phá về công nghệ và quan trọng hơn là niềm tin từ các khách hàng lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây, AI và thiết bị di động.

Với thỏa thuận mới, chính phủ Mỹ không chỉ trở thành cổ đông lớn mà còn đặt cược vào tương lai của Intel trong chiến lược phục hồi vị thế công nghệ. Sự đồng hành này có thể giúp Intel củng cố vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu – một lĩnh vực đang được coi là “trái tim” của nền kinh tế số trong thế kỷ 21.

