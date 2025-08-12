Bất ngờ đổi thái độ, ông Donald Trump ca ngợi CEO Intel "đáng kinh ngạc"

VietTimes - Donald Trump gọi đây là “một cuộc họp rất thú vị” và dành lời khen cho Tan, gọi sự nghiệp của ông là “một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc”.

Hôm 11/08, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc điều hành (CEO) Intel, ông Lip-Bu Tan, chỉ vài ngày sau khi yêu cầu ông này rời chức. Donald Trump gọi đây là “một cuộc họp rất thú vị” và dành lời khen cho Tan, gọi sự nghiệp của ông là “một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc”.

Ngay sau thông tin này, cổ phiếu Intel đã tăng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Tuần trước, ông Trump bất ngờ yêu cầu Tan từ chức ngay lập tức, cáo buộc ông “rất mâu thuẫn” trong quan hệ với các công ty Trung Quốc. Động thái này gây xáo trộn kế hoạch cải tổ lâu dài của Intel.

Theo Reuters, Tan từng đầu tư vào hàng trăm công ty Trung Quốc, trong đó có một số doanh nghiệp bị cáo buộc liên quan đến quân đội Trung Quốc.

Áp lực cải tổ Intel

Chỉ trong sáu tháng giữ ghế CEO, Tan đã đưa ra hàng loạt thay đổi chiến lược: bán bớt tài sản, cắt giảm nhân sự và tái phân bổ nguồn lực.

Ông được giao nhiệm vụ giúp Intel cạnh tranh trong ngành chip trí tuệ nhân tạo (AI) — lĩnh vực hiện do Nvidia thống trị — đồng thời mở rộng tham vọng sản xuất theo hợp đồng, vốn đòi hỏi khoản đầu tư lớn và chịu lỗ ban đầu.

Một số nhà đầu tư và cựu lãnh đạo Intel lo ngại yêu cầu từ chức từ phía Trump sẽ khiến Tan mất tập trung, ảnh hưởng đến tiến trình cải tổ.

Intel cho biết Tan đã có “cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng” với ông Trump, khẳng định cam kết củng cố vị thế công nghệ và sản xuất của Mỹ. Công ty tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền để “khôi phục sự vĩ đại” của thương hiệu Intel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ cùng Tan trình bày các đề xuất cải tổ vào tuần tới.

Việc một tổng thống Mỹ công khai yêu cầu CEO từ chức là rất hiếm, đặt ra câu hỏi về mức độ can thiệp của Nhà Trắng vào hoạt động nội bộ doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump cũng đang thúc đẩy các biện pháp kiểm soát hoạt động xuất khẩu chip. Gần đây, Nvidia và AMD đã phải đồng ý chia cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ doanh số chip bán tại Trung Quốc để được cấp phép xuất khẩu.

Theo Reuters