Một nửa doanh số bán xe tải hạng nặng của Trung Quốc sẽ là xe điện vào năm 2028

Chủ tịch Tập đoàn sản xuất pin hàng đầu Trung Quốc – Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) – ông Zeng Yuqun, dự báo rằng xe tải hạng nặng chạy điện sẽ chiếm 50% tổng doanh số trong phân khúc này tại Trung Quốc vào năm 2028. Đây là bước nhảy vọt đáng kể so với tỷ lệ 10% trong năm 2024. Nhận định này được ông Zeng đưa ra hôm 18/5, trong lễ ra mắt dịch vụ đổi pin dành cho xe tải điện, theo trang tin Jiemian do chính quyền Thượng Hải điều hành.

Dự báo trên cho thấy xu hướng điện khí hóa trong lĩnh vực vận tải đường bộ tại Trung Quốc đang diễn ra mạnh mẽ, và là một đòn giáng tiếp theo vào nhu cầu sử dụng nhiên liệu truyền thống. Trước đó, thị trường xe tải Trung Quốc đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của xe sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), vốn đã làm giảm thị phần của dầu diesel.

CATL – nhà cung cấp pin lớn nhất thế giới – hiện đang đầu tư mạnh mẽ để đón đầu xu thế này. Vào ngày 17/5, công ty công bố đã đưa vào hoạt động một nhà máy pin mới với công suất 60 gigawatt giờ (GWh) tại tỉnh Sơn Đông, đánh dấu nhà máy đầu tiên của hãng tại khu vực phía Bắc Trung Quốc.

Theo CATL, hai giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ được triển khai trong vòng hai năm tới, hình thành một cụm công nghiệp sản xuất pin quy mô lớn với tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ nhân dân tệ. Dự án sẽ bao gồm chuỗi sản xuất toàn diện từ vật liệu điện cực, chất điện phân đến cell pin và lắp ráp thành phẩm.

Chính quyền tỉnh Sơn Đông đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp pin lithium trị giá 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ USD) trong năm nay, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển năng lượng xanh và giảm phát thải carbon của Trung Quốc.

Dự án mới của CATL không chỉ là động lực thúc đẩy ngành vận tải chuyển dịch sang năng lượng sạch, mà còn thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong việc dẫn đầu toàn cầu về công nghệ pin và xe điện.

