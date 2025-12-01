Món ăn nổi tiếng sau một chuyến thăm lịch sử, làm thay đổi nhận thức về ẩm thực Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc, được phát sóng trên truyền hình, của Tổng thống Mỹ Richard Nixon vào năm 1972 là lần đầu tiên nhiều người Mỹ được nhìn thấy “bức màn tre” và tiếp xúc với món ăn đặc trưng của đất nước này.

Tổng thống Mỹ Richard Nixon (phải) và Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Ân Lai dùng bữa trong chuyến thăm chính thức của ông Nixon tới Trung Quốc năm 1972. Ảnh: Getty.

Vịt quay Bắc Kinh luôn là lựa chọn được yêu thích khi gọi món trên bàn ăn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sự phổ biến toàn cầu của một trong những món ăn nổi tiếng nhất Trung Quốc lại gắn liền với một trong những cột mốc ngoại giao quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại.

Năm 1972, ông Richard Nixon trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc, xóa bỏ hàng thập kỷ quan hệ băng giá giữa hai nước. Sự kiện kéo dài 8 ngày này được phát sóng trực tiếp khắp nước Mỹ, mang đến cho hàng triệu người cái nhìn chưa từng có về đời sống Trung Quốc.

Đặc biệt, các bữa tiệc chính thức của các chính trị gia đã trở thành hành trình khám phá ẩm thực, được truyền trực tiếp vào phòng khách của nhiều hộ gia đình Mỹ, hé lộ một văn hóa vốn bị che giấu đằng sau “bức màn tre”.

Trung tâm của màn “ngoại giao ẩm thực” này là món vịt quay Bắc Kinh, với lớp da bóng loáng màu gụ, được trình bày như đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực Trung Hoa. Cả thế giới dõi theo, say mê, khi các đầu bếp thái thịt một cách tinh tế ngay tại bàn, cuốn cùng lớp bánh mỏng, hành lá và sốt hoisin.

Món vịt quay Bắc Kinh đặc trưng tại nhà hàng Hutong ở Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Đây không phải phiên bản đơn giản, được “tây hóa” của món ăn Trung Hoa mà nhiều người Mỹ từng biết. Đây là món ăn nguyên bản: tinh tế, công phu và mang ý nghĩa sâu sắc về di sản Bắc Kinh.

Vịt quay không chỉ thỏa mãn cơn đói; nó còn là công cụ quyền lực mềm mạnh mẽ. Món ăn nhân hóa một dân tộc ở vùng đất xa xôi, giới thiệu di sản văn hóa phong phú vượt qua chính trị và mãi thay đổi cách thế giới nhìn nhận ẩm thực Trung Quốc và con người nơi đây.

Sự khác biệt càng rõ rệt tại Mỹ, nơi ẩm thực Trung Quốc đã được “Mỹ hóa”, “như sườn heo, gà Tso, cơm chiên, mì xào”, theo lời Billy Otis, đầu bếp tại nhà hàng Fini’s ở Hong Kong.

“Tôi cảm thấy Hong Kong thực sự dạy tôi hiểu món ăn Trung Quốc là gì”, ông Otis chia sẻ.

Ẩm thực Trung Hoa-Mỹ là sự tiến hóa độc đáo của ẩm thực Trung Quốc, phần lớn do chính sách địa chính trị và nhu cầu sinh tồn.

Đạo luật Loại trừ người Trung Quốc (1882) và Đạo luật Scott (1888) gần như ngăn cản người lao động Trung Quốc mới và hiện tại nhập cư vào Mỹ, khiến cộng đồng người Hoa khó tìm việc làm.

Tổng thống Mỹ Richard Nixon (phải) và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai dùng bữa cùng nhau vào năm 1972. Ảnh: Getty.

Khi cơ hội nghề nghiệp hạn chế, các cộng đồng Trung Quốc chuyển sang mở nhà hàng, nhưng để tồn tại, họ phải phục vụ khẩu vị của thực khách. Các đạo luật hạn chế cũng làm giảm mạnh việc nhập nguyên liệu từ Trung Quốc sang Mỹ.

Điều này dẫn đến việc biến đổi các món ăn truyền thống thành hoàn toàn mới. Trong khi ẩm thực Trung Quốc cổ điển nhấn mạnh nguyên liệu địa phương, hương vị tinh tế và kết cấu đa dạng, thì ẩm thực Trung Hoa-Mỹ đặc trưng bởi vị ngọt, mặn và đậm đà.

Các món như gà Tso hay chop suey gần như không tồn tại ở Trung Quốc. Chúng ra đời từ bếp Mỹ, sử dụng phương pháp chiên ngập dầu, sốt đặc bóng, và nguyên liệu như bông cải xanh, cà rốt. Ẩm thực biến đổi này trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa, tạo ra thể loại “comfort food” (những món ăn mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và có giá trị tình cảm) sâu sắc trong ẩm thực Mỹ.

Ngược lại, món ăn truyền thống như vịt quay Bắc Kinh tiếp tục là cây cầu ẩm thực giữa Mỹ và Trung Quốc, ở thời điểm hơn 50 năm sau chuyến thăm lịch sử của ông Nixon.

Chuyến đi chính thức của ông Nixon tới Trung Quốc, bao gồm chuyến thăm Vạn Lý Trường Thành, đã được truyền hình trên khắp nước Mỹ. Ảnh: AFP.

Nhà hàng Liqun Roast Duck, chuyên món vịt quay Bắc Kinh ở thủ đô Bắc Kinh, đã tiếp đón nhiều nhà ngoại giao và quan chức kể từ khi mở cửa năm 1991.

“Khi [Phó Tổng thống Mỹ] Al Gore đến thăm, tôi là người đón tiếp ông ấy”, bà Zhang Xin, người điều hành thế hệ thứ hai của nhà hàng Liqun, nhớ lại.

Bà giải thích lý do nhà hàng sử dụng lò đốt bằng gỗ, mà ông Al Gore ban đầu cho là không thân thiện môi trường.

“Tôi nói rằng chúng tôi dùng gỗ cây ăn quả, và cây ăn quả không thể sống mãi; chúng phải được thay thế sau 10 năm. Khi cây kết thúc giai đoạn ra trái và héo đi, chúng tôi sẽ chặt và trồng mới… thực ra là hỗ trợ vòng đời tự nhiên của cây”, bà Zhang chia sẻ.

Điều này được tích lũy qua thời gian và kinh nghiệm – lịch sử vịt quay Bắc Kinh kéo dài hàng thế kỷ, bắt nguồn từ triều Minh (1368-1644) trong bếp hoàng gia Bắc Kinh.

Món ăn này từng là món khoái khẩu của các vị hoàng đế, chủ yếu nhờ lớp da giòn tan và thịt mềm. Cách chế biến nó cũng là một nghệ thuật tinh xảo, gồm phơi khô ngoài không khí và quay trong lò kín để đạt độ giòn tuyệt hảo.

Qua nhiều thế hệ, công thức này trở thành bí quyết được giữ kín trong triều đình trước khi lan ra công chúng, trở thành biểu tượng ẩm thực Bắc Kinh và trung tâm nghệ thuật ẩm thực Trung Hoa.

Vịt quay Bắc Kinh tại nhà hàng Mott 32 ở Canada. Ảnh: SCMP.

Ngày nay, vịt quay Bắc Kinh có thể được thưởng thức hàng ngày ở nhiều nhà hàng Trung Quốc trên thế giới, bà Zhang cho biết điều đó không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt ở Trung Quốc thời điểm cách đây 50 năm.

“Đối với người dân Bắc Kinh, đây là món ăn chỉ dành cho dịp Tết, lễ hội hoặc dịp trọng đại. Chúng tôi không ăn mỗi ngày. Trước thời cải cách mở cửa những năm 1970-1980, nếu ai ăn thử vịt quay Bắc Kinh, đó là điều có thể khoe suốt nhiều năm”, bà Zhang nói.

Tại New York, ông Otis vẫn nhớ những kỷ niệm về vịt quay Bắc Kinh, đặc biệt phiên bản tại nhà hàng nổi tiếng Lao Sze Chuan ở Chicago.

“Họ nổi tiếng với ẩm thực Tứ Xuyên, nhưng vịt quay Bắc Kinh cũng rất tuyệt”, ông Otis nhớ lại, nhấn mạnh lớp da giòn và “bánh mỏng đẹp mắt”. “Hương vị chuẩn xác. Lần đầu tiên ăn, thực sự kinh ngạc. Gần như giống một chiếc bánh taco Trung Quốc”, ông nói.

Một đầu bếp lấy vịt quay ra khỏi lò tại một cửa hàng thực phẩm Quanjude ở Bắc Kinh vào năm 2025. Được thành lập bởi Yang Quanren vào năm 1864 tại Bắc Kinh, Quanjude, thương hiệu vịt quay Bắc Kinh, đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách. Ảnh: Xinhua.

Trải nghiệm này đã truyền cảm hứng để ông tạo ra phiên bản đặc biệt của vịt quay Bắc Kinh tại nhà hàng, dưới dạng bánh pizza.

“Chúng tôi làm xúc xích vịt kiểu Italy với gia vị Italy, rồi nêm sốt hoisin, sốt mận, một chút sốt Lee Kum Kee, cùng xì dầu. Bạn sẽ cảm nhận tất cả hương vị umami, thêm chút mật ong tạo caramel hóa, trang trí da vịt giòn, lấy xương nấu nước dùng với năm loại gia vị giảm sốt. Khi ăn, tất cả hương vị đều gợi nhớ Vịt quay Bắc Kinh”, ông nói.

Đây là minh chứng sống động rằng một món ăn, nổi tiếng nhờ chuyến thăm Trung Quốc của một Tổng thống Mỹ, có thể truyền cảm hứng và phát triển theo thời gian.

Theo SCMP