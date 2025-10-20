Máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng ở Hong Kong, 2 người thiệt mạng

Một máy bay chở hàng Boeing 747 cất cánh từ Dubai đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khi hạ cánh tại Hong Kong sáng 20/10. 4 người thuộc phi hành đoàn được cứu, 2 người dưới mặt đất thiệt mạng.

Một máy bay chở hàng cất cánh từ Dubai đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) vào rạng sáng 20/10, theo thông báo của đơn vị điều hành sân bay. Truyền thông địa phương đưa tin, vụ tai nạn đã khiến 2 người thiệt mạng.

Những bức ảnh chụp sau vụ việc cho thấy chiếc Boeing 747 mang logo của AirACT nằm một phần dưới nước, gần tường chắn biển của sân bay. Trên thân máy bay, đường thoát hiểm đã được bung ra, trong khi phần mũi và phần đuôi tách rời nhau do va chạm mạnh.

Theo thông báo từ sân bay Hong Kong, 4 thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay đã được cứu sống. Tuy nhiên, 2 người trong một phương tiện mặt đất gần đường băng – nghi bị máy bay đâm trúng – đã thiệt mạng, tờ South China Morning Post dẫn lời cảnh sát cho biết.

Cảnh sát Hong Kong hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Sau tai nạn, đường băng phía bắc của sân bay quốc tế Hong Kong – sân bay vận chuyển hàng hóa nhộn nhịp nhất thế giới – đã tạm thời bị đóng cửa. Hai đường băng còn lại ở khu vực phía Nam và trung tâm vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3:50 sáng (giờ Hong Kong).

Cục Hàng không Dân dụng Hong Kong cho biết trong một tuyên bố rằng máy bay “đã lệch khỏi đường băng phía Bắc sau khi hạ cánh và rơi xuống biển”.

“Tình trạng của hai nhân viên mặt đất bị rơi xuống biển hiện đang được xác minh”, cơ quan này cho biết thêm.

Hãng hàng không Emirates cũng ra tuyên bố xác nhận rằng chuyến bay EK9788 bị hư hại khi hạ cánh ở Hong Kong sáng 20/10, và đây là máy bay chở hàng Boeing 747 được thuê từ ACT Airlines – hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ chuyên cung cấp dịch vụ vận tải thuê cho các hãng khác.

“Phi hành đoàn đều an toàn và không có hàng hóa nào trên khoang”, Emirates khẳng định.

ACT Airlines, hãng điều hành chuyến bay, hiện chưa đưa ra phản hồi nào.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho biết chiếc Boeing gặp nạn đã 32 năm tuổi, từng phục vụ như máy bay chở khách trước khi được cải tạo thành máy bay chở hàng.

Cục Hàng không Dân dụng Hong Kong xác nhận đã báo cáo vụ việc lên Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không của thành phố, đồng thời cho biết họ sẽ hỗ trợ toàn bộ quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Reuters