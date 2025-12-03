Petrovietnam tăng tốc về đích sớm kế hoạch năm 2025, giữ vững đà tăng trưởng

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đề nghị toàn Tập đoàn giữ vững quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu được giao, tạo nền tảng vững chắc để Petrovietnam bước vào năm 2026, năm bản lề của chiến lược phát triển mới.

Tại cuộc họp giao ban CEO tháng 12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ngày 2/12, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đề nghị toàn Tập đoàn giữ vững quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu được giao, tạo nền tảng vững chắc để Petrovietnam bước vào năm 2026, năm bản lề của chiến lược phát triển mới.

Các đơn vị khối Thăm dò Khai thác quyết tâm hoàn thành kế hoạch về đích sớm so với kế hoạch được giao.

Tối ưu vận hành và mở rộng dư địa tăng trưởng

Tháng 11/2025, tình hình thị trường thế giới chưa có chuyển biến tích cực, chỉ số PMI trong tháng giảm so với tháng 10, giá dầu chưa có xu hướng cải thiện. Trong nước, thị trường phân đạm, xăng dầu giảm do ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai. Với những khó khăn hiện hữu, Petrovietnam đã nỗ lực quản trị linh hoạt, tận dụng các cơ hội để gia tăng doanh thu.

Tháng vừa qua đã ghi dấu loạt giải pháp mạnh mẽ của Petrovietnam nhằm gia tăng sản lượng, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Việc đưa vào khai thác giàn đầu giếng BK-24 tại mỏ Bạch Hổ sớm 65 ngày, cùng với mỏ Đại Hùng pha 3 và mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam trước đó, đã trực tiếp bổ sung sản lượng khai thác dầu khí.

Trên bình diện quốc tế, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Algeria (Sonatrach) và các đối tác thống nhất triển khai giai đoạn tiếp theo tại Lô 433a, 416b của dự án Bir Seba, hướng tới tổng sản lượng cộng dồn 114,6 triệu thùng, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. Dự án Bir Seba cũng là cơ sở để Việt Nam - Algeria tiếp tục mở rộng tìm kiếm thăm dò tại các lô tiềm năng của cả hai nước.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác năng lượng tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria.

Trong lĩnh vực khí - điện, dự án Lô B - Ô Môn tiếp tục được đẩy nhanh với Lễ khởi công tuyến ống KP97+150 - KP97+600, bảo đảm tiến độ đồng bộ của Chuỗi dự án khí - điện Lô B. Chân đế khối thượng tầng CPP của dự án Lô B cũng được gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Cũng trong tháng 11, Kỳ họp Hội đồng Liên doanh Vietsovpetro lần thứ 58 đã đạt sự thống nhất cao, mở ra tầm nhìn hợp tác đến năm 2050.

Petrovietnam tiếp tục xúc tiến làm việc với các địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hưng Yên... để hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia tích hợp đa lĩnh vực.

Với các nỗ lực đó, trong tháng 11, nhiều chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch: Khai thác dầu, sản xuất Urea, xăng dầu, LPG, NPK, Polypropylen...

Lũy kế 11 tháng, khai thác dầu khí hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng điện tăng 8% so với cùng kỳ; Urea vượt kế hoạch, tăng trưởng so với cùng kỳ; xăng dầu vượt 7% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ; LPG vượt 14% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ; NPK vượt 9% kế hoạch, tăng 36% so với cùng kỳ; Polypropylen tăng 24% so với cùng kỳ...

Trong 11 tháng qua, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt gần 990 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, riêng doanh thu hợp nhất đạt gần 560 nghìn tỷ đồng, tăng 12%. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 147 nghìn tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm mới đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, đây là kết quả của việc Petrovietnam đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, xem đây là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Cùng với đó, doanh thu từ kinh doanh quốc tế đạt hơn 131 nghìn tỷ đồng, chiếm 22% trong tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn, nhờ công tác mở rộng thị trường quốc tế, tạo dư địa tăng trưởng mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Hơn thế, công tác tiết kiệm chống lãng phí 11 tháng qua đã giúp Tập đoàn tiết giảm 5.730 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch đề ra, tập trung chủ yếu vào tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, chi phí quản lý, bán hàng, tài chính và từ quản lý đầu tư, tối ưu vận hành khai thác, mua sắm trang thiết bị.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 chuẩn bị khánh thành

Tổng giá trị giải ngân đầu tư toàn Petrovietnam đạt hơn 43,8 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2024, tập trung vào các dự án trọng điểm như Chuỗi dự án Lô B, dự án Ô Môn 4, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 chính thức vận hành thương mại ngày 21/11, dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2... hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tạo động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026-2030.

Với những kết quả đạt được, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam năm 2025 đã vinh danh Petrovietnam đứng đầu trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam, minh chứng cho uy tín, bản lĩnh và sức bật tăng trưởng bền vững. Công ty mẹ Petrovietnam và 7 đơn vị thành viên lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam năm 2025, ngành Năng lượng - Dầu khí.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam và các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ bà con gặp thiên tai.

Trong tháng 11 và 11 tháng 2025, Petrovietnam cũng triển khai mạnh mẽ các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ kịp thời người dân miền Trung và Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Từ ngày 24-27/11, Tập đoàn phát động quyên góp trên toàn hệ thống, nhanh chóng huy động các đoàn công tác đến vùng tâm lũ để động viên và trao hàng cứu trợ. Tổng giá trị hỗ trợ khắc phục thiên tai từ đầu năm đến hết tháng 11/2025 đạt 123 tỷ đồng, cùng hàng chục tấn nhu yếu phẩm; riêng đợt lũ miền Trung là 16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng đang gấp rút triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” với mục tiêu hoàn thành 100 phòng STEM chuẩn quốc tế trước ngày 31/12/2025, nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và đột phá phát triển giáo dục - đào tạo. Hiện tại, một loạt các phòng thực hành giáo dục STEM do Petrovietnam đầu tư đã được bàn giao tại Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Cà Mau,...

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các đồng chí lãnh đạo tham quan phòng giáo dục thực hành STEM do Petrovietnam tài trợ tại Trường THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang)

Các hoạt động an sinh xã hội của Petrovietnam được đánh giá triển khai tích cực, kịp thời và thiết thực, tổng giá trị trong 11 tháng năm 2025 là 1.187 tỷ đồng, thể hiện vai trò trách nhiệm và lan tỏa văn hóa “Nghĩa tình” của Petrovietnam.

Tăng tốc cho 29 ngày về đích

Xác định tháng cuối năm cần nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đề ra, các đơn vị trong toàn Tập đoàn quyết tâm đồng loạt tăng tốc, đẩy mạnh gia tăng sản lượng, tối ưu vận hành, phấn đấu vượt kế hoạch doanh thu lợi nhuận, linh hoạt duy trì tăng trưởng, mở rộng thị trường, đồng thời chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn mới, chuẩn bị nguồn lực cho năm 2026.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp giao ban CEO tháng 12/2025.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thành viên trong bối cảnh thị trường đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là diễn biến bất lợi của giá dầu. Những thách thức hiện hữu là áp lực lớn để Petrovietnam tăng tốc về đích cho chặng đường nước rút chỉ còn 29 ngày cuối năm. Tổng Giám đốc Petrovietnam đề nghị toàn hệ thống siết chặt công tác quản trị, duy trì quyết tâm cao nhất, bám sát kế hoạch, tăng tốc để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh các hoạt động kinh doanh quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dữ liệu số và phát triển sản phẩm mới, coi đây là những mảng then chốt tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. Cùng với đó, Petrovietnam tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, đặc biệt, hoạt động M&A được xác định là mũi nhọn chủ lực trong gia tăng năng lực và mở rộng quy mô. Đồng thời, Tập đoàn rà soát tổng thể các chương trình hợp tác giữa Petrovietnam với các tập đoàn, tổng công ty, địa phương để tạo thêm dư địa tăng trưởng cho năm tới.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dữ liệu số và phát triển sản phẩm mới, coi đây là những mảng then chốt tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Trong tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn đặc biệt lưu ý các công trình, nhà máy của Petrovietnam đều là các dự án trọng điểm quốc gia, do đó cần đẩy nhanh sản lượng, nâng cao độ khả dụng, vận hành tối đa công suất nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị cần chủ động công tác đánh giá tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026, đồng thời tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát.

Chuẩn bị cho năm 2026, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn yêu cầu các đơn vị khẩn trương lên kế hoạch triển khai với tinh thần chủ động và quyết liệt trong xây dựng giải pháp. Năm 2026 là năm bản lề khi Petrovietnam bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam và bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030, do đó các nhiệm vụ của năm cần được gắn kết với các sự kiện lớn của Đảng, đất nước và Tập đoàn, đồng thời tập trung nghiên cứu, xác định những động lực tăng trưởng mới.

“Tất cả các đơn vị cần tăng tốc trong tháng cuối cùng của năm 2025, giữ vững quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu được giao, tạo nền tảng vững chắc để Petrovietnam bước vào năm 2026, năm bản lề của chiến lược phát triển mới với kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng cao”, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.