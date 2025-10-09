Lỗ 40 tỷ NDT chỉ trong 3 năm, tập đoàn bất động sản top 15 Trung Quốc bán rẻ trụ sở để trả nợ

Tập đoàn Sunshine City vừa phải bán rẻ tòa nhà trụ sở chính tại Thượng Hải với giá chỉ bằng 60% giá khởi điểm, trong bối cảnh thua lỗ 40 tỷ NDT trong ba năm qua. Việc bán tài sản này nhằm giải quyết các khoản nợ chồng chất.

Theo dữ liệu trên nền tảng đấu giá tài sản Alibaba, tòa nhà số 1 – Khu phức hợp Quảng trường quốc tế Tân Giang, vốn là trụ sở của Sunshine City Group (tên Trung Quốc là Dương Quang Thành) tại Thượng Hải, đã được bán đấu giá thành công với giá chỉ 1,31 tỷ NDT.

Bán rẻ 40% trụ sở công ty để trả nợ

Tòa nhà này là trụ sở của Sunshine City là một tập đoàn bất động sản nổi tiếng có nguồn gốc tỉnh Phúc Kiến, được đưa vào sử dụng năm 2017 và sau đó đổi tên thành Sunshine Holdings Tower.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 7/10, giá bán cuối cùng chỉ bằng 60% giá khởi điểm ban đầu. Trước đó, tòa nhà đã được rao bán bốn lần nhưng đều không có người mua. Lần này, tòa nhà bị Công ty TNHH Đầu tư Tín thác Kiến thiết Trung Quốc (CCT Trust) đem ra đấu giá do Sunshine City không thể trả nợ khoản vay thế chấp.

Giống như nhiều doanh nghiệp địa ốc Trung Quốc khác, Sunshine City bắt đầu mở rộng kinh doanh nhanh chóng từ năm 2010. Đến năm 2019, doanh thu bán hàng đạt 211,03 tỷ NDT, lọt vào Top 15 tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc.

Tòa nhà văn phòng ở Quảng trường Quốc tế Tân Giang. Ảnh Jiefang.



Tuy nhiên, tốc độ mở rộng kinh doanh cao kéo theo núi nợ khổng lồ. Năm 2018, tổng nợ của tập đoàn đã vượt 2.000 tỷ nhân dân tệ; đến cuối năm 2022 con số này tăng lên 2.746 tỷ tệ. Tỷ lệ nợ trên tài sản đạt mức 109,01% vào cuối năm 2024, và tăng lên tới 111,68% vào giữa năm 2025.

Theo thông báo của Sunshine City, tính đến ngày 25/9/2025, tập đoàn chưa thanh toán đúng hạn các khoản nợ (bao gồm vay ngân hàng và công nợ hợp tác) với tổng số tiền gốc lên tới 657,34 tỷ NDT.

Trên thị trường công khai, trái phiếu quốc tế tập đoàn này chưa thanh toán đúng hạn là 2 tỷ 244 triệu USD, còn trái phiếu trong nước phải thanh toán là 16 tỷ 463 triệu NDT.

Bên cạnh núi nợ, Sunshine City cũng bị rơi vào vòng xoáy thua lỗ nặng. Trong ba năm 2022–2024, lợi nhuận ròng lần lượt là -12,55 tỷ, -8,069 tỷ và -19,56 tỷ NDT. Giá cổ phiếu lao dốc không phanh: từ 15/5 đến 9/6/2023, trong suốt 20 phiên giao dịch liên tiếp, cổ phiếu Sunshine City đều ở mức dưới 1 nhân dân tệ/cổ phiếu khi đóng cửa, dẫn tới buộc phải hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến.

Ngày 16/8/2023, Sunshine City chính thức bị hủy niêm yết, hiện chỉ còn giao dịch trên sàn OTC Tân Tam Bản (thị trường tự do).

Khu Phố Đông nhìn từ cửa sổ tòa nhà trụ sở Tập đoàn Sunshine City. Ảnh: Sina.



Từ tập đoàn bất động sản top 15 trở thành “chúa Chổm”

Từ một “ngôi sao sáng” của ngành bất động sản Trung Quốc, Sunshine City nay chỉ còn là cái tên gắn liền với nợ nần, thua lỗ và những tài sản bị bán tháo, là bức tranh thu nhỏ của cuộc khủng hoảng niềm tin trong ngành địa ốc Trung Quốc.

Công ty TNHH Tập đoàn Sunshine City, lúc đầu được gọi là Công ty TNHH Tập đoàn Yango, viết tắt là “ST Yango Group”, được thành lập năm 1991 bởi Ủy ban Cải cách Hệ thống Kinh tế tỉnh Phúc Kiến, trụ sở chính đặt ở Phúc Châu. Tiền thân của công ty là "Công ty TNHH Thạch Sư Tân Phát Phúc Kiến", chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, sau mở rộng ra các lĩnh vực kinh doanh như dịch vụ khách sạn, dệt may, trung tâm thương mại và thương mại.

Ngày 18/12/1996, công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Năm 2002, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Kiến Quang Dương (Yango) đã mua lại cổ phần từ cổ đông lớn nhất lúc bấy giờ là Công ty TNHH Tập đoàn Xinhu với giá 26,36 triệu NDT. Ngày 17/2/2004, tên công ty được đổi từ "Công ty TNHH Tập đoàn Phúc Kiến Quang Dương" thành "Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Phúc Kiến Quang Dương".

Đến ngày 25/5/2009, tên công ty được đổi từ "Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Phúc Kiến Quang Dương" thành "Công ty TNHH Tập đoàn Thành phố Quang Dương". Tên tiếng Anh của công ty được đổi từ "Công ty TNHH Yango" thành "Công ty TNHH Tập đoàn Sunshine City".

Theo Sina