Thiếu nữ thiên tài Stanford bỏ học nghiên cứu sinh tiến sĩ, khởi nghiệp để tạo ra "nhà toán học AI"

Chỉ sau một buổi trò chuyện kéo dài vài giờ trong quán cà phê, Carina Hong, nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Stanford đã quyết định bỏ học mở công ty để tạo nên “nhà toán học AI”.

Cuộc gặp đổi đời trong quán cà phê

Mùa thu năm 2024, tại quán Verve Coffee Roasters gần khuôn viên Đại học Stanford, Carina Hong, nghiên cứu sinh tiến sĩ Toán và Luật học tình cờ gặp Shubho Sengupta, người khi đó đang nghiên cứu mô hình ngôn ngữ có thể tự viết mã kiểm thử phần mềm.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở nên sôi nổi khi cả hai bàn về khả năng AI giải quyết các bài toán khó nhất thế giới. Carina Hong nảy sinh ý định bỏ học để khởi nghiệp, mở công ty, thu hút các nhân tài AI hàng đầu từ các tập đoàn công nghệ khác.

Chẳng bao lâu sau, Carina Hong quyết định bỏ học hai bằng tiến sĩ và thành lập Axiom Math, còn Shubho Sengupta cũng rời Meta gia nhập công ty với vai trò CTO. Hong cho rằng toán học là “phòng thí nghiệm hoàn hảo” để rèn luyện siêu trí tuệ nhân tạo (AGI).

Tuyên bố của Carina Hong trên X.



Mục tiêu của Axiom Math là biến nội dung toán học trong sách giáo khoa, luận văn và tạp chí khoa học thành tri thức có thể lập trình, giúp AI không chỉ giải toán mà còn kiểm chứng và tự cải thiện lời giải. Về lâu dài, Carina Hong kỳ vọng “AI toán học” sẽ tự đề xuất những giả thuyết toán học mới – điều mà con người chưa từng làm được.

Carina Hong cho rằng toán học là nền tảng cho trí tuệ tổng quát (AGI). Cô muốn phát triển hệ thống AI có khả năng hiểu, chứng minh và sáng tạo ra các định lý mới, sau này có thể ứng dụng vào: Tài chính định lượng; thiết kế chip; khoa học cơ bản và tự chủ ra quyết định.

Tham vọng: tạo ra “AI biết suy luận như nhà toán học”

Trên nền tảng X, Carina Hong giới thiệu video quảng bá của Axiom Math, khẳng định: “Chúng tôi đang xây dựng một hệ thống suy luận siêu trí tuệ có khả năng tự hoàn thiện – bắt đầu từ một AI toán học”.

Shubho Sengupta rời bỏ Meta về đồng hành với Carina Hong với vai trò CTO của Axiom Math. Ảnh: Wforum.



Nhà đầu tư Jon Turow (cựu giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm “A16z”, hay Andreeseen Horowitz) bình luận dưới bài đăng của cô: “Thách thức lớn nhất không phải là dữ liệu hay năng lực tính toán, mà là nút thắt trong suy luận”.

William Fedus, cựu giám đốc OpenAI, nhận định toán học là môi trường lý tưởng để kiểm chứng AI, và ông “rất lạc quan về tốc độ phát triển” của Axiom.

Chỉ vài tháng sau khi ra đời, Axiom Math đã huy động được 64 triệu USD vốn hạt giống do B Capital dẫn đầu, cùng các quỹ Greycroft, Madrona, Menlo Ventures tham gia; định giá công ty sau gọi vốn đạt 300 triệu USD.

B Capital gọi Carina Hong là “người thúc đẩy sự ra đời của trí tuệ toán học siêu việt”, ca ngợi cô đã “tập hợp đội ngũ sáng lập có mật độ nhân tài cao nhất mà họ từng thấy”.

CEO Carina Hong và đội ngũ các nhà khoa học của Axiom Math. Ảnh: Wforum.



Đội ngũ nòng cốt của Axiom Math gồm nhiều chuyên gia từng làm việc tại Meta, bao gồm: Shubho Sengupta – CTO, người từng dẫn dắt nhóm FAIR phát triển OpenGo (chương trình AI chơi cờ vây) và CrypTen (chương trình AI bảo mật), đồng thời là một trong những lập trình viên CUDA (cấu trúc thiết bị tính toán hợp nhất) đầu tiên; Francois Charton – nhà nghiên cứu đã ứng dụng Transformer vào toán học từ năm 2019, gần đây giải được một bài toán tồn tại suốt trăm năm và bác bỏ một giả thuyết kéo dài 30 năm; Hugh Leather – nhà khoa học tiên phong ứng dụng học sâu trong tạo mã trình biên dịch và GPU, nay là nhà nghiên cứu của Axiom và Aram Markosyan – cựu chuyên gia nghiên cứu AI về an toàn và công bằng tại Meta.

Tất cả họ bày tỏ gia nhập Axiom không vì mức lương, mà vì “sứ mệnh nghiên cứu nghiêm túc về AI toán học”.

Các phòng họp của công ty Axiom Math được đặt theo tên các huyền thoại toán học như Carl Friedrich Gauss và Ada Lovelace – thể hiện tinh thần tôn vinh tri thức nền tảng.

Carina Hong được trao Giải thưởng Frank & Brennie Morgan (2023). Ảnh: ARM.



Thiên tài 24 tuổi với tham vọng vượt mặt OpenAI và DeepMind

Carina Hong ( tên Trung Quốc là Hong Letong – Hồng Lạc Đồng), sinh năm 2001 ở Quảng Châu (Trung Quốc) trong một gia đình trí thức có gốc lai Trung – Mỹ, có nền tảng học thuật mạnh, từ nhỏ đã thể hiện niềm say mê toán học.

Cô từng: Học Toán và Vật lý tại MIT (Viện Công nghệ Massachusetts), khi còn là sinh viên tại đây đã xuất bản 9 bài nghiên cứu khoa học; học Thạc sĩ Thần kinh học tại Đại học Oxford (Anh) từng nhận được học bổng Rhodes tại đây; đã tham gia nghiên cứu deep learning (học sâu) tại Viện Gatsby – Đại học London (UCL); theo học song song cùng lúc Tiến sĩ Toán học và Tiến sĩ Luật (JD) tại Đại học Stanford, đã được nhận học bổng Knight-Hennessy; cô cũng đã giành Giải thưởng Frank & Brennie Morgan (2023) – danh hiệu cao quý nhất thế giới dành cho sinh viên toán.

Tháng 7/2025, OpenAI và Google DeepMind từng công bố mô hình AI đạt “trình độ huy chương vàng” Olympic Toán học quốc tế (IMO). Nhưng Carina Hong cho rằng những bài kiểm tra như vậy chỉ là “điểm số ảo”, không phản ánh năng lực nghiên cứu thực sự.

Mục tiêu của Axiom Math của cô là đào tạo mô hình có khả năng khám phá, chứng minh và sáng tạo các bài toán mới. Ngoài lĩnh vực toán, công ty còn hướng tới ứng dụng AI suy luận vào tài chính, thiết kế chip và giao dịch định lượng – những lĩnh vực đòi hỏi logic và tính toán cực cao.

Từ một cuộc trò chuyện bên ly cà phê, Carina Hong đã khởi đầu hành trình biến AI thành nhà toán học thực thụ, mở ra hướng đi mới cho trí tuệ nhân tạo: Không chỉ bắt chước con người, mà còn có thể sáng tạo ra tri thức.

Theo Wforum, Sina