Lễ ra mắt Liên minh Blockchain Việt Nam ngày 21.4 quy tụ 100 người nổi tiếng

Ngày 21 tháng 4 năm 2022 sẽ diễn ra Lễ ra mắt Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - ICC (35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội). VBU là liên minh quy tụ các chuyên gia, tổ chức hàng đầu về blockchain tại Việt Nam, với tầm nhìn trở thành thành tổ chức blockchain uy tín số 1 Việt Nam.

Khách mời tham dự Lễ ra mắt gồm có các thành viên Chính phủ, các chuyên gia trong và ngoài nước, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, các công ty công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp. Tại sự kiện sẽ xuất hiện nhiều tên tuổi tiêu biểu trong lĩnh vực blockchain đang hoạt động tại Việt Nam và quốc tế như Kim Long Group, EZChain, Fizen, Remitano, Ekoios, Binance, Ahamove, Metain, Fanverse, UFin, CryptoF, Metaxiz, Bizverse, FMCPAY...

Tâm điểm của sự kiện sẽ có tọa đàm theo chủ đề “Blockchain và cơ hội cho Việt Nam bứt phá trở thành cường quốc công nghệ số tới năm 2030” với sự dẫn dắt của CTO tập đoàn công nghệ, Founder các công ty khởi nghiệp, chuyên gia Blockchain Việt Nam tại nước ngoài kết nối qua các đầu cầu trực tuyến tại Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, toàn bộ hình ảnh xuất hiện trong điểm nhấn (“key moment”) cũng như những phần trình diễn xuyên suốt sự kiện đều sẽ được NFT hóa chứng thực bản quyền số.

Sự kiện mở ra một bước tiến mới cho cộng đồng Blockchain tại Việt Nam, nơi giới chuyên môn gặp gỡ và chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh thúc đẩy Việt Nam phát triển bằng kinh tế số.

Ban Cố vấn Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU) gồm nhiều thành viên với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực công nghệ: ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; ông Đỗ Cao Bảo, nhà đồng sáng lập FPT Group, nguyên Chủ tịch FPT IS; ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tịch CLB Khởi nghiệp công nghệ số Việt Nam (VDI) kiêm Chủ tịch VinaFintech…

Các đối tác, thành viên trong Khối tổ chức của Liên minh Blockchain Việt Nam bao gồm: Vietnam Blockchain Innovation (VBI), Trường Đại học FPT (FPT University), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, FUNiX Online Education và Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin Truyền thông; cùng sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông như Tập đoàn FPT, Tập đoàn CMC, Tập đoàn MK, Công ty SOTATEK, Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam VCCorp…

Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU) có mạng lưới chuyên gia blockchain hàng đầu tại các đại học nổi tiếng trong và ngoài nước như ĐH Quốc Gia HCM, ĐH Đà Nẵng, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, ĐH FPT (Việt Nam); Đại học ECE Paris (Pháp); University of Bristol, Cambridge University (Anh); Virginia Commonwealth University, University of Wollongong, Kudelski Security (Mỹ); NAIST (Nhật Bản); National University of Singapore (Singapore); Pusan National University, Kumoh National Institute of Technology, Seoul National University (Hàn Quốc); University of Oulu (Finland), Hong Kong University of Science and Technology (HongKong)…