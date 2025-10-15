Kiếm tiền từ tài sản trí tuệ và những sản phẩm trí tuệ

Ra mắt nền tảng L2Pro và khởi động QVIC 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Qualcomm và PTIT mở hướng mới giúp startup và sinh viên Việt Nam biến ý tưởng sáng tạo thành tài sản sinh lợi - kiếm tiền từ trí tuệ của chính mình.

Ngày 15/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Qualcomm và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ra mắt nền tảng L2Pro (Learn to Protect) và khởi động Chương trình Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC) 2026. Hoạt động này nhằm thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và khai thác giá trị kinh tế từ tài sản trí tuệ.

L2Pro là nền tảng đào tạo trực tuyến miễn phí do Qualcomm phát triển, lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, cung cấp kiến thức toàn diện về sở hữu trí tuệ như sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa. Nền tảng hướng tới cộng đồng sinh viên, startup, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ - những người có ý tưởng sáng tạo nhưng còn hạn chế kỹ năng bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT kỳ vọng L2Pro sẽ giúp sinh viên và các nhóm khởi nghiệp có thêm công cụ để biến ý tưởng sáng tạo thành tài sản thực sự, có giá trị kinh tế và được bảo vệ hợp pháp. Việc kết hợp giữa đào tạo sở hữu trí tuệ với thực hành đổi mới sáng tạo trong QVIC là một hướng đi thiết thực để hình thành thế hệ doanh nhân công nghệ mới của Việt Nam.

"Việc Chương trình trở lại sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cộng đồng sinh viên Học viện và các Startup trẻ, khuyến khích các bạn dấn thân vào những lĩnh vực công nghệ phức tạp, góp phần hình thành nên những sản phẩm Make in Vietnam chất lượng cao vươn ra thế giới. Tầm nhìn 10 năm nữa, sẽ có kỳ lân Công nghệ VN tại PTIT", ông Bắc nói.

Cùng với đó, chương trình QVIC 2026 chính thức khởi động, mở ra sân chơi cho các startup trong lĩnh vực công nghệ cao như AI, IoT, viễn thông, robot hay thành phố thông minh. Các đội tham dự sẽ được đào tạo, cố vấn và hỗ trợ kết nối đầu tư, với mục tiêu biến các sản phẩm sáng tạo thành sản phẩm thương mại hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Ông Phạm Hồng Quất cho rằng phải biết cách bảo vệ tài sản trí tuệ, và phải kiếm tiền từ tài sản trí tuệ và những sản phẩm trí tuệ.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ (Bộ KH&CN), khẳng định đã đến lúc chúng ta phải kiếm tiền từ tài sản trí tuệ và những sản phẩm trí tuệ.

"Nhà đầu tư chỉ thật sự quan tâm khi doanh nghiệp có mô hình kinh doanh rõ ràng, cùng chiến lược bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ bài bản. Nếu làm tốt điều này, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những ‘kỳ lân’ công nghệ mới", ông Quất nói thêm.