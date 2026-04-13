Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh điểm then chốt là quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; không có “vùng an toàn” cho người đứng đầu nếu buông lỏng lãnh đạo.

Ngày 13/4, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề những nội dung cơ bản của Quy định 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Đây là lần đầu tiên Đảng ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, khẳng định bước phát triển mới về tư duy lý luận và quyết tâm chính trị rất cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh việc ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm thể 4 chế hóa đầy đủ, đồng bộ, toàn diện các quan điểm của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; chuyển mạnh từ “định hướng” sang “quy định bắt buộc”, từ “khuyến khích” sang “ràng buộc trách nhiệm”; xác lập rõ nguyên tắc, nội dung, chủ thể, phương thức và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Mục tiêu là khắc phục căn bản tình trạng hành chính hóa trong công tác tư tưởng; tạo cơ sở để lượng hóa, đánh giá thực chất hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng.

Về nội dung công tác chính trị, tư tưởng, theo ông Quyết, quy định mở rộng và nâng tầm nội hàm công tác chính trị, tư tưởng, chuyển từ “tuyên truyền một chiều” sang “quản trị, dẫn dắt và định hình nhận thức trong kỷ nguyên số”.

Quy định nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu về công tác chính trị, tư tưởng làm nền tảng cho việc nắm, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng; chuyển công tác tư tưởng từ “phản ứng” sang “chủ động dự báo - dẫn dắt - kiểm soát”.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề. Ảnh: Dangcongsan.vn.

Về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, Quy định nêu rõ người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp và cao nhất; phải trực tiếp làm, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp chịu trách nhiệm đến cùng.

Điểm then chốt là quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; không có “vùng an toàn” cho người đứng đầu nếu buông lỏng lãnh đạo.

Theo ông, cán bộ, đảng viên không chỉ là đối tượng, mà phải là chủ thể trực tiếp, “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng”.

Quy định cũng đặt ra yêu cầu kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp kiểm tra định kỳ, chuyên sâu và đột xuất; gắn trách nhiệm trực tiếp và liên đới của người đứng đầu.

Cùng với xử lý vi phạm nghiêm minh, kịp thời, không có ngoại lệ, xử lý cả hành vi và trách nhiệm quản lý, Trung ương yêu cầu khen thưởng phải kịp thời, xứng đáng.

Vấn đề quyết định được Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh là khâu tổ chức thực hiện. Ông khẳng định việc thực hiện Quy định không phải là lựa chọn mang tính tự nguyện, mà là nhiệm vụ chính trị bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải chuyển hóa yêu cầu của Quy định thành nhận thức tự giác, hành động cụ thể và kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, đối phó.

Cấp ủy cấp trên có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cấp dưới; người đứng đầu chủ trì tổ chức học tập, quán triệt và đề cao trách nhiệm nêu gương trong quá trình thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, theo ông Quyết, phải nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm, chuyển mạnh từ “học nghị quyết” sang “làm theo nghị quyết”; thực hiện nghiêm phương châm: “hiểu sâu - làm đúng - làm đến cùng - làm có kết quả”.

Cấp ủy và người đứng đầu phải chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng; kịp thời định hướng, xử lý ngay từ cơ sở; ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để phát sinh “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, phải thiết lập cơ chế chỉ huy - điều hành - phản ứng nhanh đối với các vấn đề tư tưởng phát sinh.