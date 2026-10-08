Kết quả kiểm định kim cương của PNJ có gì đặc biệt?

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh tại hệ thống do Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) thực hiện.

Theo đó, ông Kennedy Ho, Chủ tịch AIGS, đã trực tiếp đến thăm và trao chứng thư kiểm định độc lập cho doanh nghiệp.

Cụ thể, các mẫu kim cương đang được PNJ kinh doanh đã được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để phân tích, đánh giá độc lập.

Kết quả kiểm định cho thấy 100% mẫu được kiểm tra là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số 4C mà PNJ đã công bố. Đây là bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kim cương dựa trên 4 yếu tố gồm trọng lượng (Carat), màu sắc (Color), độ tinh khiết (Clarity) và giác cắt (Cut).

PNJ cho biết việc tăng cường kiểm chứng độc lập là một phần trong quá trình tái thiết hoạt động của doanh nghiệp, hướng đến minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường.

Trước đó tại buổi họp báo tháng 7/2026, lãnh đạo PNJ cho biết trong quá trình thu mua lại từ khách hàng, công ty chưa phát hiện trường hợp nào gặp vấn đề về chất lượng.

Về nguồn gốc, PNJ giải thích rằng doanh nghiệp nhập hàng từ Hong Kong, Thái Lan, Mỹ... nhưng các nhà cung cấp thường đưa sang Ấn Độ cắt mài trước khi về Việt Nam, điều này giải thích tại sao số liệu hải quan ghi nhận phần lớn từ Ấn Độ trong khi giao dịch mua bán của PNJ diễn ra với các đối tác ở thị trường khác.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ khi đó cũng thông tin, toàn bộ sản phẩm đưa vào hệ thống PNJ đều được mua từ các nhà cung cấp uy tín và phải trải qua quy trình kiểm soát chặt chẽ.

"Không có chuyện công ty mua hàng từ ông A, bà B ở bên ngoài rồi đưa vào hệ thống. Hệ thống của công ty không cho phép làm như vậy", CEO PNJ khẳng định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ tiếp tục trải qua những ngày giao dịch đỏ lửa. Tổng cộng mã đã chứng kiến 12 phiên liên tiếp giảm điểm, trong đó 5 phiên nằm sàn. Hiện thị giá PNJ dừng ở 18.250 đồng/cp - mức thấp nhất trong gần 1 thập kỷ. So với trước biến cố, PNJ đã mất khoảng 72% giá trị chỉ trong vòng 3 tháng.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ những phiên gần đây. Nguồn: TradingView.

Không những thế, những nhà đầu tư nước ngoài cũng cho thấy hành động rút khỏi ghế cổ đông lớn của công ty.

Mới nhất, các quỹ thuộc Sprucegrove Investment Management Ltd đã bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 1,29% lượng cổ phiếu lưu hành trong phiên 2/10. Sau giao dịch, nhóm quỹ này giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ từ 5,04% xuống 3,75% vốn, qua đó chính thức rời ghế cổ đông lớn.

Đáng chú ý, Sprucegrove Investment chỉ mới trở thành cổ đông lớn của PNJ chưa đầy hai tháng trước. Tại ngày 5/8, nhóm này nắm 24,18 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,72% vốn. Đến ngày 14/8, lượng sở hữu tăng lên 25,81 triệu đơn vị, chiếm 5,04% vốn.

Một nhóm nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đã giảm sở hữu tại PNJ trong phiên 2/10. Theo đó, nhóm quỹ do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện đã bán ròng tổng cộng hơn 5,46 triệu cổ phiếu PNJ.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông này giảm tỷ lệ về mức 4,95% vốn và cũng không còn là cổ đông lớn. Tương tự, quỹ này cũng mới là cổ đông lớn của PNJ cách đây không lâu.

Như vậy, riêng hai nhóm quỹ Sprucegrove và T. Rowe Price đã bán tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 2/10. Tạm tính theo giá đóng cửa PNJ phiên 2/10 ở mức 23.050 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu này có giá trị khoảng 278 tỷ đồng.

Quy mô bán ra của nhóm quỹ ngoại góp phần tạo nên phiên giao dịch đột biến của PNJ. Ngày 2/10 PNJ ghi nhận phiên giao dịch thanh khoản kỷ lục với 76 triệu đơn vị khớp lệnh. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 54,5 triệu cổ phiếu PNJ, chiếm hơn 70% khối lượng khớp lệnh trong phiên.

Cũng trong phiên này, em trai Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng bán xong 9 triệu cổ phiếu như đã đăng ký.