Em trai Chủ tịch PNJ 'xả' xong 9 triệu cổ phiếu, ước thu 220 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, ông Cao Ngọc Duy – em trai của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã hoàn tất bán 9 triệu cổ phiếu PNJ như đã đăng ký.

Giao dịch diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 2/10/2026, với phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch này, tỷ lệ cổ phiếu PNJ nắm giữ của em trai bà Dung giảm từ 2,7% về 0,94%.

Như vậy, chỉ trong hai ngày đầu tháng 10, ông Duy đã bán khoảng 65% lượng cổ phiếu PNJ nắm giữ trước đó.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa trên sàn, lượng cổ phiếu ông Duy bán ra có giá trị khoảng 220 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết hiện tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung là 2,93% vốn.

Trong những phiên giao dịch đầu tháng 10, cổ phiếu PNJ ghi nhận thanh khoản khớp lệnh kỷ lục lên tới 76 triệu cổ phiếu trong phiên 2/10, tương đương giá trị trao tay gần 1.800 tỷ đồng. Trong đó, Nhóm quỹ liên quan đến T. Rowe Price Associates, Inc đã bán gần 5,5 triệu cổ phiếu PNJ và qua đó chính thức rời ghế cổ đông lớn.

Trong khi đó phiên 1/10 chỉ ghi nhận khối lượng khớp lệnh gần 1,7 triệu. Như vậy nhiều khả năng ông Duy đã bán thành công phần lớn cổ phiếu đang nắm giữ trong ngày giao dịch kỷ lục.

Trước giao dịch của ông Duy, hai người con gái bà Cao Thị Ngọc Dung cũng đã hoàn tất những đợt thoái vốn lớn.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ, bán thành công 7 triệu cổ phiếu trong ngày 11/9, giảm lượng nắm giữ về 2,15% vốn điều lệ.

Còn bà Trần Phương Ngọc Hà bán xong 18 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu về còn 0,08% vốn.

Như vậy tính tổng cộng với 9 triệu cổ phiếu ông Duy vừa bán, ba thành viên gia đình Chủ tịch PNJ đã bán tổng cộng 34 triệu cổ phiếu chỉ trong chưa đầy 1 tháng.

Nếu như hai con gái bà Dung bán cổ phiếu PNJ với lý do nhằm thu xếp nguồn tiền để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, thì ông Duy bán với nhu cầu tài chính cá nhân.

Động thái thoái bớt vốn của nhóm cổ đông người nhà Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu vàng bạc đá quý đang trải qua giai đoạn biến động mạnh trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu này ghi nhận 12 phiên “đỏ lửa” liên tiếp, trong đó có tới 5 phiên nằm sàn. Chốt phiên 8/10, thị giá cổ phiếu còn 18.250 đồng/cp, qua đó đã xuyên thủng vùng đáy thiết lập trong giai đoạn thị trường chịu tác động bởi đại dịch Covid-19 hồi tháng 3/2020 và mức thấp nhất trong vòng 1 thập kỷ.