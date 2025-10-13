Iran đình chỉ mọi hoạt động hợp tác với IAEA

Iran tạm đình chỉ Thỏa thuận Cairo với IAEA sau các vụ không kích của Israel và Mỹ, tuyên bố chỉ quay lại nếu được đối xử công bằng và tôn trọng quyền lợi quốc gia.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định động thái này chỉ là “tạm thời”, và Iran sẵn sàng khôi phục việc thực thi các cam kết với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nếu được đối xử công bằng.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước, ông Araghchi cho biết Iran đã tạm đình chỉ việc thực thi Thỏa thuận Cairo với IAEA. Dù vậy, sự hợp tác không bị cắt đứt hoàn toàn, mà chỉ “tạm thời bị đặt vào trạng thái chờ”.

Thỏa thuận được ký hồi tháng 9 cho phép IAEA tiếp tục thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran, sau khi Tehran đình chỉ hoạt động này vì các vụ oanh kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng mất hiệu lực khi Anh, Pháp và Đức – ba bên ký kết Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015 – kích hoạt cơ chế khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Tehran.

Phát biểu với Press TV hôm 12/10, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rằng Iran sẵn sàng quay lại Thỏa thuận Cairo nếu “các đề xuất được đưa ra một cách công bằng và đảm bảo quyền lợi của người dân Iran”.

Ông cũng cho biết, trong tình hình hiện nay, Tehran không thấy lý do để tiếp tục đàm phán hạt nhân với Anh, Pháp và Đức. “Chúng tôi không thấy cơ sở nào cho việc thương lượng với châu Âu”, ông nói.

Các nước phương Tây lâu nay cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran luôn bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự và Iran có quyền làm giàu uranium trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 1968.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng nỗ lực khôi phục đàm phán hạt nhân với Iran hồi đầu năm nay, nhưng thất bại sau loạt không kích của Israel vào tháng 6, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, quân sự và khu dân cư của Iran.

Kể từ đó, Tehran cáo buộc Washington phá hoại tiến trình ngoại giao và yêu cầu Mỹ phải đưa ra đảm bảo cùng sự công nhận quyền lợi chính đáng của Iran trước khi bất kỳ cuộc thương lượng nào có thể được nối lại.

Theo RT