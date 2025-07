Hội thảo Khoa học Quốc tế CITA 2025: Mở rộng tầm vóc và uy tín học thuật ra khu vực

Hội thảo khoa học mang tầm vóc quốc tế

Lần đầu tiên sau 13 kỳ tổ chức thành công tại Việt Nam, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực” lần thứ 14 – CITA 2025 (Conference on Information Technology and its Applications) – đã chính thức vượt ra khỏi biên giới quốc gia, được tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia từ ngày 14–15/7/2025.

Đây là một bước tiến mang tính chiến lược, khẳng định vị thế học thuật và tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của hội thảo trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

Hội thảo CITA 2025 quy tụ 450 tác giả là giảng viên, chuyên gia đến của các trường đại học, viện nghiên cứu từ hơn 30 quốc gia với tổng số 165 bài báo khoa học, trong đó 73 bài xuất sắc đã được tuyển chọn và đăng trong hệ thống Lecture Notes in Networks and Systems (Springer) – cơ sở dữ liệu uy tín được lập chỉ mục bởi Scopus, DBLP, Web of Science.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học VKU, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ trì sáng lập Hội thảo CITA phát biểu tại CITA 2025.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học VKU, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ trì sáng lập Hội thảo CITA, Chủ trì đồng sáng lập ACIR trân trọng gửi lời chào mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành đến đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, cũng như các đối tác trong và ngoài nước đã luôn đồng hành và ủng hộ Trường Đại học VKU trong suốt chặng đường 14 năm hình thành và phát triển của chuỗi hội thảo CITA.

Là người sáng lập và gắn bó xuyên suốt cùng hành trình của CITA, ông Pháp bày tỏ vui mừng và tự hào khi nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ phát triển trở thành một diễn đàn học thuật quốc tế uy tín, nơi quy tụ tri thức, kết nối các cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số của CITA.

“CITA 2025 đánh dấu một cột mốc có ý nghĩa to lớn – lần đầu tiên hội thảo được tổ chức ngoài lãnh thổ Việt Nam, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây không chỉ là bước tiến về quy mô, mà còn là biểu hiện rõ nét cho tầm vóc và sứ mệnh quốc tế hóa của hội thảo”, PGS.TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

TS Sopheap Seng – Viện trưởng Học viện Công nghệ Kỹ thuật số, Campuchia đại diện đơn vị đăng cai tổ chức phát biểu chào mừng

Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức, TS Sopheap Seng, Viện trưởng Học viện Công nghệ Kỹ thuật số, Campuchia cho rằng, CITA 2025 tại Campuchia đánh dấu ấn quan trọng trong hợp tác học thuật khu vực. CADT cam kết tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc phát triển cộng đồng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. CITA không chỉ là nơi chia sẻ thành tựu mà còn là động lực gắn kết giữa các quốc gia trong khu vực nhằm phát triển nguồn nhân lực và công nghệ cho tương lai số.

Gắn kết tri thức toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi số khu vực

Tại phiên toàn thể của CITA 2025, các đại biểu được nghe 2 báo cáo đề dẫn rất chất lượng của GS.TS Franck Leprévost (Đại học Luxembourg, Luxembourg) với chủ đề “Classification models at Image Recognition Tasks: Assessing the Risks”, và GS.TS. Masugi Inoue (Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông quốc gia Nhật Bản) với chủ đề “Building a Resilient Society through ICT Innovation and Deployment”.

Bên cạnh đó, với uy tín và chất lượng đã được khẳng định, kể từ năm 2022, hội thảo CITA nhận được sự đồng hành và bảo trợ chuyên môn từ các Tạp chí có uy tín quốc tế như Tạp chí “Journal of Information and Telecommunication” (Scopus, eSCI) của nhà xuất bản Taylor and Francis và Tạp chí “Vietnam Journal of Computer Science” (Scopus, eSCI) của nhà xuất bản World Scientific Publishing. Cả hai tạp chí này đều được trích dẫn trong cơ sở dữ liệu in Scopus và e-SCI. Theo đó, sẽ có thêm nhiều bài báo chất lượng tốt được lựa chọn tại các phiên báo cáo của CITA để mở rộng và xuất bản trong các số đặc biệt của các Tạp chí trên.

GS.TS Franck Leprévost, Đại học Luxembourg, Luxembourg trình bày keynote 2 với chủ đề “Classification models at Image Recognition Tasks: Assessing the Risks”

Đặc biệt, CITA 2025 ghi nhận 12 phiên báo cáo song song với nhiều chủ đề hay và phát triển mạnh hiện nay trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số gồm: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên; Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin; Mạng và Truyền thông; Kinh tế số;

Và các phiên báo cáo đặc biệt về Vision and Intelligence Communication Systems for Next-Generation Applications (Hệ thống truyền thông thông minh và thị giác máy tính cho các ứng dụng thế hệ mới); Cyber Security, Digital Forensics and Cryptography (An toàn thông tin, mật mã và điều tra số); Modern Computational Intelligence in Digital Economy (Trí tuệ tính toán trong nền kinh tế số); Computer Vision (Thị giác máy tính).

GS.TS. Masugi Inoue, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông quốc gia Nhật Bản (NICT) trình bày keynote 1 với chủ đề “Building a Resilient Society through ICT Innovation and Deployment”

Tại phiên bế mạc, CITA 2025 đã đánh giá và trao thưởng cho 2 bài báo xuất sắc nhất (Best Paper Award) cho bài báo “Investigating Impact of Uneven Node Distribution and Cross-shard Transactions on Sharding Iot-Blockchain Systems” của nhóm tác giả Yue Su, Yang Xiang, Nguyễn Kiên, Hiroo Sekiya đến từ Trường Đại học Chiba, Nhật Bản và bài báo “IoT Intrusion Detection: A Comprehensive Benchmark of Feature Selection and Machine Learning Models” của nhóm tác giả Võ Hồng Như Ý, Nguyễn Đắt Thịnh, Nguyễn Xuân Hà, Lê Kim Hùng, đến từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP HCM, Việt Nam.

Đồng thời trao giải thưởng “Best Special Session” cho Phiên đặc biệt về Vision and Intelligence Communication Systems for Next-Generation Applications (Hệ thống truyền thông thông minh và thị giác máy tính cho các ứng dụng thế hệ mới) được chủ trì bởi nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Kiên, PGS.TS Phan Xuân Tân, Trợ lý Giáo sư Phạm Văn Thanh.

Ban Tổ chức CITA trao cờ cho Đại diện Đại học Phenikaa sẽ đăng cai CITA 2026 tại Hạ Long, Việt Nam

Cũng tại phiên bế mạc CITA 2025, Ban Tổ chức đã trao cờ tổ chức luân lưu cho đại diện Đại học Phenikaa, đơn vị đăng cai tổ chức tại Hạ Long, Việt Nam dự kiến vào tháng 7/2026 và CITA 2027 sẽ tiếp nối tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.