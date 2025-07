Lý do lượng du khách đổ về Đà Nẵng tăng cực mạnh trong 6 tháng đầu 2025

6 tháng đầu năm 2025, du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5,8 triệu lượt, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Vì sao lượng du khách đổ về Đà Nẵng tăng mạnh như vậy?

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 16.337 tỷ đồng

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, trong tháng 6 năm 2025, hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tại Đà Nẵng tiếp tục khởi sắc. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6/2025 ước đạt 3.173 tỷ đồng, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 10,9% so với tháng trước và tăng 30,8% so với cùng kỳ; lĩnh vực ăn uống ước đạt 1.915 tỷ đồng, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 20,3% so với cùng kỳ. Hoạt động lưu trú đang phục hồi mạnh mẽ hơn so với ăn uống, nhờ vào sự gia tăng nhu cầu lưu trú du lịch, đặc biệt trong mùa cao điểm hè.

Tính chung Quý II/2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 8.914 tỷ đồng, tăng 20,1% so với quý trước và tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo từng lĩnh vực, doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt 3.515 tỷ đồng, tăng 20,4% so với quý I và tăng 37,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 5.399 tỷ đồng, tăng 19,8% so với quý trước và tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Du khách đổ về khu vực bắn pháo hoa để tận hưởng Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025.

Với kết quả này, cả hai lĩnh vực đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ, trong đó lĩnh vực lưu trú đang là động lực tăng trưởng chính, nhờ lượng khách du lịch đến thành phố tiếp tục duy trì ở mức cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 16.337 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 6.434 tỷ đồng, tăng 36,7%; dịch vụ ăn uống đạt 9.903 tỷ đồng, tăng 17,8%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5,8 triệu lượt, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt, tăng mạnh 31,4%; khách trong nước đạt 3,2 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, cho thấy sự phục hồi vững chắc của thị trường du lịch quốc tế. Số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1,82 ngày/lượt.

Hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Ước tính trong tháng 6 năm 2025, doanh thu nhóm ngành này đạt 419 tỷ đồng, tăng 11,7% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng này phản ánh nhu cầu du lịch trong và ngoài nước đang tăng cao trong mùa cao điểm hè, đặc biệt là đối với các tour du lịch trọn gói và tour quốc tế.

Tính chung Quý II/2025, doanh thu dịch vụ lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch sau khi trừ chi hộ ước đạt 1.161 tỷ đồng, tăng 38,3% so với quý trước và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng ấn tượng này cho thấy ngành lữ hành đang khởi sắc trở lại nhờ hiệu ứng của các chương trình kích cầu du lịch, mở rộng thị trường quốc tế và nội địa, cũng như sự phục hồi của các đoàn khách đi theo tour.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu ngành lữ hành sau khi trừ chi hộ ước đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết về dài hạn, du lịch đã được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, là trụ cột phát triển của Đà Nẵng. Chính vì vậy trong nhiều năm qua, du lịch Đà Nẵng và những lĩnh vực liên quan đã được đầu tư mạnh mẽ, tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm rất hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, ngoài tài nguyên du lịch phong phú, độc đáo, Đà Nẵng còn sở hữu hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại, hệ thống dịch vụ phong phú, chất lượng cao, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cơ quan quản lý nhà nước, sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư... là các nhân tố chính giúp du lịch Đà Nẵng cất cánh, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trợ lực nào cho du lịch 6 tháng cuối năm

Còn theo Cục Thống kê Đà Nẵng, du lịch Đà Nẵng trong 6 tháng đạt tăng trưởng tốt nhờ các lễ hội lớn như kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5 kéo dài, sự kiện xá lợi Phật, Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF), Tận hưởng Đà Nẵng 2025, Đà Nẵng Food Tour, cuộc thi lướt sóng và Đại hội Lân Sư Rồng mở rộng... đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các điểm đến du lịch lớn cũng đầu tư nâng cấp sản phẩm và trải nghiệm mới: Sun World Bà Nà Hills đưa vào khai thác tuyến cáp treo mới và sản phẩm leo núi thể thao, tổ chức loạt lễ hội hấp dẫn như Hoa Bà Nà, Kraftbeer Festival; Da Nang Downtown tổ chức lễ hội Vuifest và Đại hội Lân Sư Rồng quy mô toàn quốc… với các hoạt động không chỉ nâng cao trải nghiệm du khách mà còn góp phần làm sôi động thị trường du lịch thành phố.

Hàng loạt đường bay quốc tế mới được mở trở lại là trợ lực cho du lịch Đà Nẵng cất cánh trong 6 tháng cuối năm 2025.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường và điều kiện thời tiết của 6 tháng cuối năm, Đà Nẵng đang đối mặt với những thách thức không nhỏ khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hơn 11,9 triệu lượt khách, doanh thu du lịch kỳ vọng đạt trên 36.000 tỷ đồng.

"Mặc dù mặc dù có thể thời tiết không thuận lợi, nhưng ngành du lịch Đà Nẵng đã đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn về lượng khách trong 6 tháng cuối năm 2025.

Để làm được điều này, ngành du lịch đã có một quá trình dài hình thành sản phẩm, tái cơ cấu nguồn khách để có thể phát triển bền vững, hạn chế tính thời vụ. Hơn nữa, sau khi sáp nhập, Đà Nẵng đã có không gian phát triển rộng hơn, tài nguyên du lịch đặc sắc hơn, cơ sở hạ tầng dịch vụ cũng đã được bổ sung theo hướng đa dạng hoá nguồn khách.

Hệ thống sản phẩm mới đang được xúc tiến mạnh mẽ với các chương trình kích cầu, khuyến mãi hấp dẫn sẽ được giới thiệu trong nửa cuối năm 2025”, ông Dũng cho hay.

Cũng theo ông Dũng, để tạo cú hích cho du lịch Đà Nẵng trong 6 tháng cuối năm, Hiệp hội sẽ tham gia sâu vào các chương trình kích cầu, tạo sản phẩm mới của điểm đến, tham gia và chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến vào các thị trường tiềm năng như: Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Philippines, tham gia vào các sự kiện thu hút khách lớn của thành phố...

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch TP sẽ chủ trì tổ chức Ngày hội du lịch TP Đà Nẵng từ 15/10 - 18/10 tới. Đây là một trong những sự kiện kết nối giao thương lớn nhất cả nước cho cộng đồng kinh doanh du lịch cả nội địa và quốc tế.

“Chúng tôi sẽ tập trung phối hợp cùng các bên liên quan định vị thương hiệu điểm đến, xác định các định hướng then chốt, các sản phẩm trụ cột, các thị trường khách tiềm năng, các hướng xúc tiến lớn... cho một Đà Nẵng mới với vị thế mới, nguồn lực mới, cơ hội mới.

Với những định hướng rõ nét, chính sách cụ thể… sẽ là cú hích mạnh cho du lịch Đà Nẵng trong 6 tháng cuối 2025”, ông Dũng nhấn mạnh.