Trước chiến thắng U23 Saudi Arabia 1-0, HLV Kim Sang-sik chỉ đạo gì U23 Việt Nam?

Sau khi đăng tải thông tin cảnh báo về một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi sàm sỡ trong thang máy, một người phụ nữ tại chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực, Hà Nội) tiếp tục bị người thân của nam thanh niên này chặn lại và hành hung ngay tại hành lang. Vụ việc gây bức xúc dư luận, hiện đang được công an vào cuộc xác minh.