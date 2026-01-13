Trước chiến thắng U23 Saudi Arabia 1-0, HLV Kim Sang-sik chỉ đạo gì U23 Việt Nam?
HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các học trò chơi tỉnh táo, tuân thủ đấu pháp và giữ cái đầu lạnh trong bầu không khí áp lực trên sân của đội chủ nhà.
HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các học trò chơi tỉnh táo, tuân thủ đấu pháp và giữ cái đầu lạnh trong bầu không khí áp lực trên sân của đội chủ nhà.
Trong video được VFF đăng tải, các cầu thủ U23 Jordan không giấu được niềm vui khi chứng kiến U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út, qua đó gián tiếp giúp U23 Jordan đủ điều kiện đi tiếp.
Bàn thắng từ siêu phẩm của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Đình Bắc đã giúp cho U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia. Thắng lợi này đã đưa đoàn quân ông Kim Sang Sik vào tứ kết U23 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng A.
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho rằng Việt Nam phải tự phát triển AI của riêng mình, nếu không, những ý tưởng lớn của người trẻ sẽ buộc phải ra nước ngoài cùng hệ sinh thái ngoại.
Chủ tịch UBND xã Trà Linh, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn xuất hiện băng giá tại một số khu vực vùng cao vào rạng sáng 11/1.
Trong chuyến công tác miền Trung với chiếc Ford Mustang Mach E, anh Lê Thượng Tiến gặp nhiều khó khăn với việc sạc cho ô tô điện tại trạm sạc của EV One.
Do buồn ngủ và đạp nhầm chân ga, nữ tài xế đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Vọng khiến 1 người tử vong
CES 2026 diễn ra ngày 6-9/1/2026 tại Las Vegas - Mỹ gây ấn tượng mạnh với thế hệ robot hiện đại nhất từ robot hình người, robot dịch vụ đến robot công nghiệp thông minh, tích hợp AI tiên tiến, mở ra viễn cảnh robot hiện diện sâu rộng trong đời sống và sản xuất tương lai.
Sau khi đăng tải thông tin cảnh báo về một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi sàm sỡ trong thang máy, một người phụ nữ tại chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực, Hà Nội) tiếp tục bị người thân của nam thanh niên này chặn lại và hành hung ngay tại hành lang. Vụ việc gây bức xúc dư luận, hiện đang được công an vào cuộc xác minh.
Sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có mặt tại hơn 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị, hàng chục chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7, cùng hơn 10.000 điểm bán lẻ truyền thống như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...
Nhiều bạn trẻ lựa chọn 0,1 chỉ vàng để bắt đầu tích lũy tài sản cho tương lai.
Sau thông tin VSIP Nghệ An đề xuất nghiên cứu Khu công nghiệp VSIP 4, hàng loạt môi giới và nhà đầu tư bất động sản đã đổ về xã Đại Huệ săn đất, đẩy giá lên bất thường.
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội hướng dẫn người dân theo dõi thông tin và thực hiện xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ công an hỗ trợ người mẹ can thiệp, dạy bảo hai con sau khi xảy ra xung đột. Nhiều bình luận bày tỏ sự khen ngợi dành cho chiến sĩ công an vì cách hỗ trợ kịp thời và mang tính giáo dục đối với hai em nhỏ.
16h10 ngày 7/1, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây.
Sáng 7/1, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị xe máy tông khi đang đi bộ qua đường. Trong lúc choáng váng, nạn nhân bị lấy trộm điện thoại.
Tại cửa hàng Bảo tín Mạnh Hải ở đường Cầu Giấy (Hà Nội), người mua vàng đã xô đẩy, tranh cãi về việc xếp hàng.
Liên quan đoạn clip nhân viên quán Bluesea Beach & Bar dùng xẻng, ghế để hù dọa du khách nước ngoài tại bãi biển Nha Trang, gây bức xúc dư luận, đại diện quán xác nhận sự việc có xảy ra, cho biết đã xin lỗi du khách, kỷ luật nhân viên liên quan và cam kết chấn chỉnh hoạt động sau vụ việc.
Đoạn video cho thấy ông Maduro bị còng tay, đi cùng các đặc vụ DEA. Hiện, Tổng thống Venezuela đã được đưa tới Trung tâm Giam giữ Metropolitan tại Brooklyn.
Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi (A05, Bộ Công an) cho biết doanh nghiệp phải có sự đồng ý hợp pháp của chủ thể dữ liệu khi khai thác, xử lý thông tin cá nhân. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ Zalo và sẽ sớm công bố.