Hé lộ về người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ tại trường dân lập ở Ninh Bình

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết sau khi xuất hiện clip trên mạng, đơn vị đã xác minh. Theo đó người đàn ông trong clip là chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường.

Chiều 10/11, chia sẻ với VietTimes, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ clip ghi lại cảnh một người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc được cho xảy ra tại Trường THPT Tô Hiến Thành - một cơ sở giáo dục dân lập ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, qua báo cáo sơ bộ của Trường THPT Tô Hiến Thành, người đàn ông trong các clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội không phải là hiệu trưởng, cán bộ giáo viên của trường. Người này là Chủ tịch hội đồng quản trị của nhà trường, chưa giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Theo thời gian ghi trên các clip, sự việc diễn ra năm 2024 và đầu năm 2025 trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới.

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình, do người đàn ông liên quan là Chủ tịch hội đồng quản trị (nhà đầu tư) của trường dân lập nên không thuộc diện quản lý của Sở. Sau khi có kết quả kiểm tra chính thức, Sở sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý vụ việc.

Việc tung các hình ảnh, clip nhạy cảm trên lên mạng xã hội có động cơ, mục đích gì cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ.

﻿ Hình ảnh người đàn ông thân mật với một phụ nữ trong phòng làm việc lan truyền trên mạng. Ảnh: MXH.

Trước đó, từ chiều 10/11, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ được cho xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành.

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy, người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Bên dưới bài đăng hầu hết dân mạng bày tỏ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng nếu clip là thật thì đây là hành vi phản cảm, làm ảnh hưởng hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.