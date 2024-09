3 cháu bé ở Ninh Bình mất tích 4 ngày: Bí thư xã tiết lộ chuyện bất ngờ

Lực lượng chức năng và người dân tìm thấy 3 cháu bé. (Ảnh: UBND huyện Kim Sơn)

Huy động 200 người tìm kiếm

Ngày 25/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, vào tối 22/9, Công an xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, nhận được tin báo của anh Trần Văn Tuấn, (39 tuổi, ở xã Kim Tân) về việc không tìm thấy 3 con của anh gồm: cháu T.A.T. (12 tuổi), T.T.T. (8 tuổi) và T.A.T. (5 tuổi).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, anh Tuấn các con anh đi chơi từ lúc 9h ngày 22/9. Khi đi khỏi nhà, các cháu đi bộ, không đi dép. Gia đình đã tìm kiếm và liên lạc nhiều nơi nhưng vẫn không thấy tung tích các con đâu.

Cán bộ công an huyện động viên và cho các cháu ăn uống. (Ảnh: UBND huyện Kim Sơn)

Ngay sau khi nhận được trình báo, chính quyền địa phương nhanh chóng hỗ trợ gia đình tìm kiếm các cháu bé. Thông báo được phát rộng rãi trên loa phát thanh. Tên tuổi, đặc điểm nhận dạng của các cháu, số điện thoại người thân và công an xã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Lãnh đạo xã Kim Tân đến động viên gia đình cháu bé sau khi nắm được thông tin. (Ảnh UBND huyện Kim Sơn).

Công an xã Kim Tân cũng đã báo cáo sự việc đến Công an huyện Kim Sơn. Công an huyện đã tăng cường, huy động tối đa các lực lượng, phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức triển khai các biện pháp tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã rà soát hệ thống camera an ninh để xác định hướng các cháu di chuyển.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, lực lượng chức năng nhận định các cháu còn nhỏ, chưa thể đi xa do không biết đường và không có thực phẩm, nước uống.

Đặc điểm nhận dạng, hình ảnh các cháu được Công an huyện Kim Sơn cung cấp cho công an các địa phương lân cận và công an các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa… nhờ phối hợp, giúp đỡ.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm các cháu. (Ảnh UBND huyện Kim Sơn)

Sáng 25/9, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng. Gần 200 người xuống từng ruộng lúa, rà dọc các bờ suối, ao hồ quanh nhà; dò tìm kỹ khu vực bến đò, ven bờ sông, bãi bồi cạnh đê, khu vực công trường cạnh nhà và các nơi lân cận.

Đến 9h45 cùng ngày, Công an huyện Kim Sơn tìm thấy các cháu tại một ngôi nhà vắng người trên địa bàn xã Kim Tân.

Bất ngờ về nguyên nhân

Theo thông tin từ UBND xã Kim Tân, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 cháu bé tại một ngôi nhà của hàng xóm, cùng ngõ với gia đình cháu bé.

Ngôi nhà nơi tìm thấy 3 cháu bé. (Ảnh UBND huyện Kim Sơn)

Đây là ngôi nhà mà chủ nhà đi làm ăn xa lâu ngày, thỉnh thoảng vẫn có người đến trông coi, dọn dẹp nhà cửa. Ngay sau khi tìm thấy 3 cháu, lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe, vệ sinh thân thể và cho các cháu ăn uống. Hiện tại tình hình sức khỏe của các cháu ổn định.



Bước đầu, các cháu cho biết, những ngày ở trong ngôi nhà vẫn có thức ăn và nước uống nên các cháu tự nấu cơm ăn.

Chia sẻ với VietTimes, một người thân của 3 cháu bé cho biết, rất may cháu lớn (12 tuổi) biết nấu ăn nên đã tự cắm cơm, chăm 2 em.

"3 cháu sức khoẻ ổn định, đang được người thân chăm sóc. Hiện gia đình đợi tâm lý các cháu ổn định sẽ trò chuyện để nắm rõ sự việc", người thân 3 cháu nói.

Trao đổi với VietTimes, ông Đào Văn Tình (Bí thư Đảng ủy xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết, ông là người trực tiếp vào hỏi thăm 3 cháu khi lực lượng chức năng tìm thấy.

Theo ông Tình, khu vực 3 cháu ở cách nhà các cháu khoảng 50m. Vị trí này lực lượng chức năng đi lại, đứng để bàn bạc tìm kiếm nhưng không phát hiện có gì bất thường.

"Một cán bộ công an đang đứng bên ngoài nói chuyện, 3 cháu bé thấy nên ngó ra. Đồng chí công an nhìn qua cửa kính thấp thoáng có người, có tiếng động nên mới cho kiểm tra thì phát hiện 3 cháu bên trong", ông Tình thông tin.

Bí thư xã Kim Tân cho hay, ngôi nhà này chủ nhà đi vắng, thi thoảng mới về dọn dẹp và ở lại ít ngày xong đi. Khi ông Tình trực tiếp trò chuyện với các cháu được bé lớn cho hay, ngày 22/9, bé này chui vào nhà rồi kéo theo 2 em.

"Hôm đó, chủ nhà nấu cơm ăn vẫn còn cơm và cá kho nên các cháu lấy ăn. Hôm sau, trong nhà có gạo, trứng và cá khô nên cháu lớn nấu 3 anh em cùng ăn", ông Tình kể.

Khi Bí thư xã hỏi các cháu có biết mọi người đang đi tìm mình không các cháu đều nói "có".

Vị này cũng cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc 3 cháu "mất tích" mấy ngày là do cháu lớn mượn điện thoại của một bạn ở xã khác. Khi thấy con có điện thoại, bố cháu có tra hỏi, cháu bé sợ quá nên sau đó đã bỏ trốn.

"3 anh em này gắn bó với nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Ngoài lúc đi học ra, đi chơi hay đi đâu các cháu cũng đi cùng nhau", ông Tình thông tin.

Bố mẹ đã ly hôn, 3 cháu ở với bố và ông bà nội tại xã Kim Tân. Hằng ngày, 3 cháu vẫn đi học bình thường.