X hé lộ bí mật thuật toán: Một lượt “report” có sức nặng gấp 468 lần “like”

X lần đầu công khai mã nguồn thuật toán Phoenix, hé lộ cách like, share, report, mute và block tác động đến khả năng một bài viết được đề xuất.

Trên mạng xã hội X, không phải mọi tương tác đều có giá trị như nhau.

Công ty mạng xã hội do Elon Musk sở hữu hôm thứ Năm trong tuần đã công bố mã nguồn quyết định cách các bài đăng được đề xuất tới người dùng. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của Musk nhằm thúc đẩy tính minh bạch trên nền tảng.

“Mục tiêu rất đơn giản — chúng tôi muốn mọi người có thể tự trả lời liệu một nền tảng có đang hạn chế phạm vi tiếp cận của họ hay không, hệ thống có công bằng hay không và tại sao họ lại nhìn thấy những nội dung cụ thể”, X cho biết trong một bài đăng.

Musk cũng nói quyết định công khai mã nguồn của X nhằm “cải thiện tính công bằng” và tiếp nhận phản hồi để nâng cấp hệ thống.

Dưới đây là những gì được hé lộ từ mã nguồn.

Trọng số tích cực

Các bài đăng xuất hiện trên mục For You của người dùng được xếp hạng một phần dựa trên cách thuật toán dự đoán người đó sẽ tương tác với nội dung.

Thuật toán mà X gọi là Phoenix sẽ xem xét lịch sử xem nội dung gần đây của người dùng để dự đoán cách họ phản ứng với một bài đăng từ tài khoản mà họ chưa theo dõi.

Nếu Phoenix dự đoán người dùng sẽ chia sẻ bài đăng bằng cách sao chép đường link, bài đăng đó nhận được trọng số cao gấp khoảng 40 lần so với trường hợp hệ thống dự đoán người dùng sẽ bấm “like”.

Các hành động như trả lời, trích dẫn bài đăng hoặc chia sẻ qua tin nhắn trực tiếp đều có trọng số 5, cao gấp 10 lần trọng số 0,5 của một lượt thích được dự đoán.

Đối với việc theo dõi một tài khoản, trọng số tương đương 8 lượt like, trong khi repost tương đương 2 lượt like.

Phoenix sau đó kết hợp xác suất dự đoán với các trọng số tương ứng để tạo ra điểm xếp hạng. X sử dụng điểm số này để quyết định bài đăng nào xuất hiện trước trong bảng tin For You.

Nói cách khác, một lượt like không phải là tín hiệu mạnh nhất. Nếu thuật toán tin rằng bạn có khả năng chia sẻ một bài viết, hành động đó có thể giúp bài viết được đẩy mạnh hơn rất nhiều.

Trọng số tiêu cực

Nếu Phoenix dự đoán người dùng sẽ thể hiện sự không hài lòng với một bài đăng, các trọng số âm có thể khiến khả năng hiển thị của bài đăng giảm mạnh.

Đáng chú ý nhất là một lượt báo cáo (report) được dự đoán có trọng số âm lớn gấp khoảng 468 lần so với một lượt like.

Một lượt mute có trọng số âm lớn khoảng 118 lần so với like.

Tương tác “không quan tâm” (not interested) có tác động tiêu cực lớn khoảng 86 lần, trong khi block có trọng số âm khoảng 62 lần so với một lượt thích.

Điều này cho thấy một bài đăng có thể nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực, nhưng chỉ cần hệ thống dự đoán người dùng muốn báo cáo, chặn hoặc đánh dấu không quan tâm, khả năng phân phối của nó có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Cấu trúc này cũng gợi ý rằng việc cố tình tạo “ragebait” — đăng nội dung gây kích động nhằm khiến người khác nổi giận và lao vào tranh luận — chưa chắc là chiến lược tốt để tăng lượng người theo dõi.

Điều này khá đáng chú ý bởi X dưới thời Musk thường được biết đến với những cuộc tranh luận gay gắt và lượng tương tác mạnh xoay quanh các nội dung gây tranh cãi.

Nhìn vào bên trong hệ thống

Cùng với việc công khai mã nguồn, X cũng giới thiệu thử nghiệm một tính năng có tên “Under the Hood”, cho phép một số người dùng xem thông tin tổng hợp về các nhãn được gán cho tài khoản và bài đăng của họ — những nhãn có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị.

Mã nguồn của X cho thấy hệ thống phân loại nội dung và tài khoản theo nhiều nhóm, trong đó có spam và nội dung người lớn.

Những nhãn này sau đó có thể được một hệ thống khác sử dụng khi quyết định liệu một bài đăng có được hiển thị cho người dùng hay không.

X cho biết tính năng này hiện mới được kích hoạt cho một nhóm tài khoản đủ điều kiện được lựa chọn ngẫu nhiên. Việc triển khai rộng hơn sẽ phụ thuộc vào phản hồi thu được từ chương trình thử nghiệm.

X tiếp tục mở mã nguồn

Việc công bố mã nguồn thuật toán đề xuất hôm thứ Năm là bước mới nhất trong chiến lược mở mã nguồn một phần nền tảng X.

Hồi tháng 1, Musk từng gọi thuật toán của X là “ngớ ngẩn” và cam kết làm hệ thống trở nên minh bạch hơn.

“Ít nhất các bạn có thể nhìn thấy chúng tôi vật lộn để cải thiện nó theo thời gian thực và một cách minh bạch”, Musk viết trên X, đồng thời cho rằng các nền tảng mạng xã hội khác không làm điều tương tự.

Với việc công khai cách Phoenix tính điểm, X đang cho người dùng một cái nhìn hiếm hoi vào thứ vốn thường được xem là “hộp đen” của mạng xã hội: tại sao bài đăng này được đẩy lên hàng đầu, trong khi bài đăng khác gần như biến mất khỏi bảng tin.

Theo AOL