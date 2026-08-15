Ông Trump gây sốc khi tuyên bố biến eo biển Hormuz thành lãnh thổ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 đã gây sốc khi tuyên bố rằng sau khi “đánh bại Iran”, ông sẽ sớm “tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ”.

Phát biểu tại một sự kiện ở Long Island, bang New York, Trump nói Iran đang phải hứng chịu “thất bại nặng nề”. Ông tuyên bố: “Sau khi chúng ta hoàn toàn đánh bại Iran, tôi sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ”, và nhấn mạnh: “Đó là sự thật”.

Ông Trump cũng cho rằng so với việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, giá dầu tăng chỉ là “một vấn đề nhỏ”. Tổng thống Mỹ khẳng định ông “sẽ không bao giờ xin lỗi” vì những hành động đã thực hiện và cho rằng mình “đã làm điều đúng đắn”.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/8, Trump tuyên bố “Mỹ đã hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz” và Iran “không thể làm gì được”.

Tuy nhiên, Iran đưa ra tuyên bố hoàn toàn trái ngược. Hãng thông tấn IRNA ngày 13/8 dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới “sự kiểm soát hoàn toàn” của Iran và không tàu thuyền nào có thể đi qua an toàn nếu không được Tehran cho phép.

Mỹ và Iran từng ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời hồi tháng 6, trong đó dự kiến mở lại eo biển Hormuz và áp dụng phí qua lại. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, Lầu Năm Góc gần đây quyết định điều tàu sân bay USS George Washington tới thay thế USS Abraham Lincoln đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông.

Truyền thông quốc tế đưa tin về tuyên bố gây sốc của ông Trump. Ảnh: Creaders.

Ông Trump cho rằng eo biển Hormuz hiện đã bị phong tỏa, tàu thuyền không thể đi qua nếu không được Mỹ cho phép. Ông nói Mỹ đã xây dựng lực lượng quân sự để đối phó Iran và thừa nhận việc triển khai quân đội “nhiều hơn một chút so với dự tính”, nhưng cho rằng đây không phải vấn đề.

Theo ông Trump, dầu mỏ là “mạch sống” của Iran. Việc ngăn tàu Iran đi qua Hormuz sẽ gây sức ép rất lớn lên nền kinh tế nước này.

Ông Trump đưa ra những tuyên bố trên trong chuyến tới hạt Nassau để vận động tranh cử cho Bruce Blakeman, ứng viên đảng Cộng hòa tranh chức thống đốc New York, cùng một số ứng viên tranh ghế Quốc hội. New York vốn là bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, trong khi Blakeman hiện đang bị thống đốc đương nhiệm Kathy Hochul dẫn trước trong các cuộc thăm dò.

Các nhà quan sát cho rằng, cụm từ “tuyên bố Hormuz là lãnh thổ Mỹ” trong phát biểu của ông Trump là một tuyên bố chính trị gây sốc; hiện không có chứng cứ cho thấy Mỹ đã thực sự có bước đi pháp lý nào để sáp nhập eo biển này. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa Iran và Oman, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Theo Xinhua, CNA