Số ca COVID-19 tại Trung Quốc tăng mạnh trở lại, tăng hơn 560% trong tháng 7

Số liệu mới nhất của China CDC cho thấy dịch COVID-19 đang có dấu hiệu nóng lên trở lại. Trong tháng 7, Trung Quốc ghi nhận 522.000 ca mắc mới, tăng 443.000 ca so với mức 79.000 ca của tháng 6, tương đương mức tăng 560,76% chỉ trong một tháng.

Số liệu trên được tổng hợp tại 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương. Trong số các ca mắc mới tháng 7 có 487 trường hợp diễn biến nặng và 1 ca tử vong.

Theo China CDC, kể từ khi COVID-19 được đưa vào diện “quản lý loại B” (tức được quản lý như một bệnh truyền nhiễm thông thường, không còn áp dụng các biện pháp cách ly bắt buộc nghiêm ngặt như đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A), virus SARS-CoV-2 đã trở thành một bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phổ biến và thường xuyên xuất hiện tại Trung Quốc.

Cơ quan này cho biết mỗi năm Trung Quốc thường xuất hiện 1–2 đợt dịch dao động, do đó đợt gia tăng hiện nay được đánh giá là một biến động mang tính chu kỳ, với cường độ tương đương hai năm gần đây.

Tuy nhiên, China CDC cho rằng đà gia tăng hiện đã chậm lại. Dịch hiện được cho là đang ở giai đoạn đỉnh cao và đi ngang, tức thời kỳ chuyển tiếp từ giai đoạn tăng lên sang giai đoạn bắt đầu giảm xuống.

Phần lớn các trường hợp hiện nay chỉ có triệu chứng nhẹ. Dù vậy, người cao tuổi và những người mắc các bệnh nền mạn tính vẫn thuộc nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng.

China CDC khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa cá nhân phù hợp, đặc biệt đối với những nhóm có nguy cơ cao.

Người nhiễm COVID-19 khó tiếp cận thuốc

Truyền thông Trung Quốc cho biết do một số quy định cũ vẫn chưa được cập nhật, nhiều nhà thuốc hiện không được phép bán thuốc điều trị COVID-19, khiến không ít người có triệu chứng không thể tiếp cận thuốc kịp thời.

Điều đáng chú ý là tại phần lớn các nhà thuốc ở Trung Quốc hiện nay, người dân không thể trực tiếp mua thuốc điều trị COVID-19. Kênh chủ yếu để tiếp cận những loại thuốc này vẫn là bệnh viện, sau đó là các nền tảng thương mại điện tử.

Tuy nhiên, với những khu vực xa xôi, thuốc đặt qua mạng có thể mất tới 5-6 ngày mới được giao, trong khi khoảng thời gian này có thể đã vượt qua giai đoạn điều trị hiệu quả nhất. Việc người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, phải đến bệnh viện khám rồi mới được kê thuốc cũng gây thêm nhiều khó khăn.

Theo báo cáo, nguyên nhân bắt nguồn từ những quy định được ban hành vài năm trước và đến nay chưa được điều chỉnh tương ứng.

Cuối năm 2022, khi Trung Quốc thay đổi chính sách phòng chống dịch, chính quyền cho phép người dân mua các loại thuốc không kê đơn như thuốc hạ sốt, giảm ho, thuốc kháng virus và thuốc cảm cúm dễ dàng hơn. Tuy nhiên, quyền phân phối thuốc uống điều trị COVID-19 vẫn không được mở rộng cho các nhà thuốc bán lẻ.

China CDC cho rằng đợt gia tăng hiện nay được đánh giá là một biến động mang tính chu kỳ. Ảnh: Reuters.

Một lãnh đạo bộ phận bán lẻ của một hãng dược Trung Quốc cho biết, khi các thuốc điều trị COVID-19 được cấp phép vào năm 2023, chúng thuộc diện phê duyệt có điều kiện. Vì lý do an toàn và quản lý rủi ro, cơ quan chức năng khi đó chỉ cho phép sử dụng và bán thuốc tại các cơ sở y tế.

Sau đó, các doanh nghiệp dược tiếp tục bổ sung hồ sơ, cung cấp dữ liệu nghiên cứu thực tế quy mô lớn và thuốc đã được chuyển sang quy trình phê duyệt thông thường. Tuy nhiên, theo người này, các quy định về phân phối chưa được cập nhật, nên các nhà thuốc vẫn không được phép bán.

Hiện phần lớn địa phương vẫn áp dụng các văn bản ban hành trong giai đoạn 2022–2023. Một số tỉnh, thành đã cho phép nhà thuốc bán những loại thuốc này nhằm tạo thuận lợi cho bệnh nhân, nhưng việc thực hiện không thống nhất trên toàn quốc.

Phóng viên khảo sát nhiều nhà thuốc tại Bắc Kinh và phát hiện không có thuốc điều trị COVID-19. Một số nhân viên nhà thuốc cho biết họ có thể bán hai loại thuốc cúm phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: thuốc điều trị COVID-19 và thuốc cúm không thể thay thế cho nhau.

Nhiều bệnh nhân có thể dùng sai thuốc

Lưu Sương (Liu Shuang), Phó chủ tịch tập đoàn dược Zhongsheng Pharmaceutical, ước tính sau khi COVID-19 trở thành bệnh lưu hành thường xuyên, Trung Quốc có thể ghi nhận hàng triệu ca mắc mỗi năm. Tuy nhiên, hơn một nửa số bệnh nhân có thể đang sử dụng những loại thuốc không thực sự phù hợp với bệnh tình.

Đối với đợt dịch hiện nay, China CDC đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh chưa có thay đổi đáng kể, phần lớn vẫn là các ca nhẹ. Tuy nhiên, người cao tuổi và người mắc bệnh nền mạn tính vẫn thuộc nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng các thuốc điều trị đặc hiệu vẫn có hiệu quả, do đó việc phát hiện bệnh sớm và tiếp cận điều trị đúng lúc đặc biệt quan trọng đối với nhóm nguy cơ cao.

Theo CNA