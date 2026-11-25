Anhui Haery Aviation Power chuẩn bị giới thiệu động cơ piston Yousun DB626 công suất 200 kW, sử dụng được nhiều loại nhiên liệu nặng và hướng tới các UAV cỡ lớn.

Trung Quốc chuẩn bị giới thiệu động cơ piston Yousun DB626 công suất 200 kW, được thiết kế cho các máy bay không người lái cỡ lớn và phương tiện hàng không dân dụng. Sử dụng nhiên liệu nặng như diesel và dầu hỏa hàng không, động cơ mới được kỳ vọng mở rộng khả năng hoạt động của UAV trong các nhiệm vụ quân sự, vận tải và ứng phó khẩn cấp.

Động cơ 6 xi-lanh hướng tới UAV cỡ lớn

Công ty Anhui Haery Aviation Power sẽ giới thiệu động cơ piston Yousun DB626 thuộc phân khúc công suất 200 kW tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2026 (Airshow China 2026), diễn ra từ ngày 7 đến 13/12 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.

Động cơ 6 xi-lanh này mở rộng danh mục hệ thống động lực sử dụng nhiên liệu nặng của Haery. Mẫu tiền nhiệm DB416 hiện đã được trang bị trên UAV quân sự CH-4 Rainbow của Trung Quốc. Trong khi đó, DB626 được phát triển để phục vụ những máy bay không người lái lớn hơn và các nền tảng hàng không chung.

Haery phát triển DB626 dựa trên kiến trúc động cơ DB416 hiện có. Mẫu mới được bổ sung thêm hai xi-lanh, đồng thời tăng dung tích xi-lanh nhằm nâng công suất.

DB626 sử dụng cấu hình động cơ 6 xi-lanh đối đỉnh nằm ngang, hoạt động theo chu trình đốt cháy 4 kỳ. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng giúp kiểm soát nhiệt độ trong quá trình vận hành. Nhà sản xuất cũng kế thừa một số công nghệ cốt lõi từ nền tảng động cơ nhỏ hơn.

Các công nghệ này bao gồm hệ thống buồng đốt, phần cứng phun nhiên liệu và hệ thống điều khiển động cơ kỹ thuật số toàn quyền (FADEC). Động cơ còn được trang bị hệ thống phun nhiên liệu common-rail áp suất cao, kết hợp bộ tăng áp và làm mát khí nạp trung gian.

Khác với các động cơ máy bay truyền thống sử dụng xăng, DB626 vận hành theo nguyên lý đánh lửa do nén. Động cơ có thể sử dụng dầu diesel, bên cạnh các loại dầu hỏa hàng không RP-3 và RP-5. Khả năng tương thích với nhiều loại nhiên liệu nặng mang lại thêm lựa chọn cho đơn vị khai thác.

Hệ thống FADEC giám sát các thông số vận hành của động cơ và trao đổi dữ liệu với hệ thống điều khiển bay của máy bay. Cơ chế quản lý điện tử này giúp phối hợp hoạt động của động cơ với các yêu cầu vận hành của phương tiện.

Haery cho biết DB626 được thiết kế để hoạt động trong những môi trường có điều kiện khai thác khắc nghiệt, bao gồm nhiệm vụ ở độ cao lớn và hoạt động trên biển. Vận tải hàng hóa và ứng phó khẩn cấp cũng nằm trong danh sách ứng dụng dự kiến.

Động cơ có thể duy trì công suất liên tục ở độ cao lên tới 4.000 m. Trần hoạt động tối đa đạt 12.000 m. Haery công bố dải nhiệt độ vận hành từ âm 40 đến 71 độ C, đồng thời cho biết động cơ có thể hoạt động hơn 1.000 giờ giữa các lần đại tu.

Động cơ DB416 đã được thử nghiệm trên UAV quân sự CH-4

Mẫu động cơ tiền nhiệm DB416 của Haery đã có kinh nghiệm vận hành trên máy bay quân sự Trung Quốc.

Tháng 8/2022, máy bay không người lái CH-4 Rainbow của Trung Quốc hoàn thành chương trình thử nghiệm bay với động cơ sử dụng nhiên liệu nặng.

Đợt nâng cấp thay thế hệ thống động lực nguyên bản của máy bay bằng một động cơ do Trung Quốc tự phát triển. Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) thông báo chương trình thử nghiệm đã diễn ra thành công.

Trong quá trình đánh giá, CH-4 thực hiện các bài thử cất cánh và hạ cánh tự động, điều hướng theo các điểm định trước và vận chuyển với tải trọng đầy đủ. Những nội dung khác bao gồm kiểm tra trần bay khai thác tối đa và thời gian bay liên tục.

Sau đó, trang tin Dajiang News tại tỉnh An Huy xác định động cơ thay thế là DB416 Yunque của Haery. Nhà sản xuất cho biết hệ thống động lực này được phát triển dựa trên các công nghệ sản xuất trong nước.

CH-4 thuộc dòng UAV trinh sát và tấn công hoạt động ở độ cao trung bình, có khả năng bay liên tục trong thời gian dài của Trung Quốc. Cấu hình của dòng máy bay này cho phép thực hiện nhiệm vụ giám sát cũng như mang vũ khí dẫn đường chính xác.

Việc chuyển sang sử dụng động cơ nhiên liệu nặng được kỳ vọng cải thiện thời gian hoạt động trên không và khả năng mang tải của máy bay.

UAV vận tải thương mại mở rộng nhu cầu động cơ nội địa

Các động cơ của Haery không chỉ hướng đến lĩnh vực hàng không quân sự mà còn đang được ứng dụng trong ngành máy bay không người lái thương mại của Trung Quốc. Khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng UAV cỡ lớn tăng lên, các nhà sản xuất ngày càng cần những hệ thống động lực có công suất và độ bền phù hợp với hoạt động vận tải.

Một ví dụ là máy bay vận tải HH-200 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển. Phương tiện này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4, sử dụng hai động cơ piston nhiên liệu nặng DB442 của Haery.

AVIC thiết kế HH-200 với khả năng mang tải trọng lên tới 2.205 pound, tương đương khoảng 1.000 kg. Tầm hoạt động theo kế hoạch đạt khoảng 621 dặm, tương đương 1.000 km.

Những thông số này đưa HH-200 vào một phân khúc khác so với các dòng UAV thương mại cỡ nhỏ. Cấu hình hai động cơ cũng cho thấy vai trò ngày càng tăng của các hệ thống động lực piston nội địa trong lĩnh vực hàng không không người lái.

Các ứng dụng tiềm năng của máy bay bao gồm vận chuyển hàng hóa và thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực hẻo lánh, nơi điều kiện hạ tầng giao thông còn hạn chế.

Dòng UAV Rainbow của Trung Quốc cũng đang được khai thác trong các lĩnh vực dân sự. Những máy bay này có thể phục vụ hoạt động thăm dò tài nguyên và giám sát hàng hải. Các ứng dụng khác bao gồm ứng phó thiên tai, theo dõi cháy rừng và hỗ trợ thông tin liên lạc.

Airshow China 2026 sẽ là dịp để Haery giới thiệu danh mục động cơ ngày càng mở rộng của mình. Theo Tân Hoa Xã, triển lãm dự kiến quy tụ hơn 1.100 doanh nghiệp đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những sự kiện trưng bày quan trọng của ngành hàng không Trung Quốc.

Theo IE