Hội nghị APEC tại Thâm Quyến giúp nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thu hút sự chú ý của khách hàng trong và ngoài nước. Một loại rượu vang đá vải thiều bán hết nhanh chóng, trong khi các nhà hàng ghi nhận lượng đặt bàn tăng mạnh sau khi phục vụ món ăn tại tiệc chiêu đãi.

Rượu vang vải thiều bán hết sau khi xuất hiện trong tiệc chiêu đãi APEC

Một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ sự kiện là Guangzhou Shunchangyuan Wine & Spirits, còn được biết đến với tên SCY Winery. Công ty cung cấp rượu vang đá vải thiều được phục vụ tại tiệc chiêu đãi APEC ngày 18/11.

Ngay sau khi thực đơn bữa tiệc xuất hiện trên mạng, loại rượu này nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng. Nhà sản xuất sau đó chuyển sang hình thức bán hàng đặt trước, mỗi ngày mở bán số lượng giới hạn trên các nền tảng thương mại điện tử vào lúc 11 giờ sáng. Một chai dung tích 375 ml có giá 178 nhân dân tệ, tương đương khoảng 689.000 đồng.

Alice Li, một cư dân Bắc Kinh, cho biết cô đã tìm mua sản phẩm sau khi thực đơn tiệc chiêu đãi lan truyền trên mạng nhưng không kịp đặt hàng vì rượu bán hết quá nhanh.

Theo truyền thông Trung Quốc, doanh thu tại một cửa hàng trực tuyến của nhà sản xuất tăng hơn 1.000 lần chỉ trong vòng hai ngày sau bữa tiệc. Sự quan tâm từ thị trường nước ngoài cũng gia tăng, khi một khách hàng tại Mỹ muốn đặt mua hơn 20.000 chai trong đơn hàng tiếp theo.

Một món ăn khác trong thực đơn tiệc chiêu đãi thu hút sự chú ý là cá mú hấp. Qiu Yuewei, bếp trưởng điều hành tại khách sạn Huaguiyuan ở thành phố Phật Sơn, đã cùng đội ngũ đầu bếp luyện tập mỗi ngày suốt một tháng để bảo đảm có thể phục vụ món cá cho hàng trăm khách đúng giờ, đồng thời duy trì chất lượng đồng đều.

Thông tin do trang tin Nanfang Plus tại Quảng Đông đăng tải cho biết quá trình chuẩn bị đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đầu bếp để đáp ứng yêu cầu phục vụ số lượng lớn thực khách trong thời gian ngắn.

Sau sự kiện, lịch đặt bàn của khách sạn bắt đầu kín chỗ bởi nhiều thực khách muốn thưởng thức món ăn từng xuất hiện trong tiệc APEC. Theo truyền thông địa phương, một số người thậm chí phải chờ đến cuối tuần này mới có thể đặt được bàn.

Đặc sản Quảng Đông và dịch vụ địa phương tranh thủ quảng bá

Không chỉ các nhà hàng và nhà sản xuất thực phẩm, nhiều doanh nghiệp khác tại Quảng Đông cũng có cơ hội giới thiệu sản phẩm tới khách quốc tế.

Theo các video mở hộp do phóng viên tham dự APEC đăng tải, bộ quà tặng dành cho báo chí tại hội nghị bao gồm nhiều sản phẩm sản xuất trong tỉnh như bánh vải thiều, trà, kẹo ngậm dịu họng và một loại kẹo mút ứng dụng công nghệ dẫn truyền qua xương.

Điểm đặc biệt của chiếc kẹo mút này là khi đặt trong miệng, sản phẩm có thể phát nhạc chủ đề chính thức của hội nghị thông qua công nghệ dẫn truyền âm thanh qua xương.

Lĩnh vực dịch vụ tại Thâm Quyến cũng nhanh chóng điều chỉnh để phục vụ lượng khách quốc tế đổ về thành phố. Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều nhân viên giao đồ ăn và tài xế xe công nghệ bắt đầu học tiếng Anh, trong khi một số nhà hàng bổ sung thực đơn song ngữ.

Tại quận Phúc Điền của Thâm Quyến, một chủ nhà hàng đã thiết kế thực đơn tiếng Anh riêng, đồng thời hướng dẫn nhân viên giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc sử dụng công cụ dịch thuật AI theo thời gian thực để trao đổi với khách nước ngoài.

Thông tin này xuất hiện trong một video do Cục Công tác Cựu chiến binh Thâm Quyến đăng trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc RedNote. Chủ nhà hàng được giới thiệu là một cựu quân nhân.

Những thay đổi không chỉ diễn ra bên trong các cơ sở kinh doanh mà còn hiện diện trên đường phố. Các video lan truyền trên mạng cho thấy hoa và cờ APEC được bố trí dọc nhiều tuyến đường tại Thâm Quyến.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dành lời khen cho diện mạo thành phố sau chuyến tham quan trong thời gian diễn ra hội nghị. Ông mô tả Thâm Quyến là nơi “sạch sẽ”, “không tì vết”, với những con đường “hoàn hảo”.

Thâm Quyến thay đổi diện mạo trong những ngày diễn ra hội nghị

Huang Zhiliang, một cư dân Thâm Quyến, cho biết thành phố trông chỉn chu hơn thường lệ trong thời gian diễn ra APEC. Theo ông, lượng hoa được trang trí trên đường phố nhiều hơn đáng kể so với bình thường.

Ông cũng nhận thấy giao thông thông thoáng hơn hẳn sau khi người dân được khuyến khích làm việc tại nhà hoặc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

“Cảm giác giống như sự khác biệt giữa một khuôn mặt để tự nhiên và một khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng”, Huang ví von.

Trong bức thư cảm ơn gửi người dân hôm thứ Ba, Thành ủy và chính quyền thành phố Thâm Quyến ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp và cư dân địa phương đối với thành công của hội nghị.

Theo chính quyền thành phố, sự kiện đã đưa vị thế quốc tế của Thâm Quyến lên “những tầm cao chưa từng có”, nhờ “những đóng góp nhiệt thành của mỗi người dân địa phương trong vai trò chủ nhà”.

Theo SCMP