Hàn Quốc đề xuất đưa "ông lớn" công nghệ tham gia dự án AI tại Việt Nam

Đại sứ Hàn Quốc đề xuất thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ lớn vào các dự án AI tại Việt Nam, từ xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển AI tiếng Việt đến triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong khu vực công.

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân (bên phải) và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.

Tại cuộc gặp ngày 23/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam thống nhất về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo giữa 2 nước.

Đại sứ Hàn Quốc đề xuất thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ lớn vào các dự án tại Việt Nam, từ xây dựng trung tâm dữ liệu AI, phát triển mô hình AI tiếng Việt, AI chuyên biệt đến triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong khu vực công.

Đại sứ Choi Young Sam nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là chia sẻ kinh nghiệm chính sách mà là tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc tham gia vào các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu, qua đó hình thành các kết nối thực chất và lâu dài.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân cho rằng việc kết nối doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa 2 nước cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, trong đó cơ quan quản lý đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và tháo gỡ rào cản để các dự án hợp tác được triển khai hiệu quả.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tiếp tục được đánh giá là mô hình hợp tác tiêu biểu, với nguồn vốn ODA khoảng 35 triệu USD đã triển khai trong giai đoạn đầu. Hai bên thống nhất nghiên cứu triển khai giai đoạn tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển.

Ở khía cạnh đổi mới sáng tạo, chương trình chứng nhận doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc Việt Nam (BEIE) do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phối hợp với phía Hàn Quốc triển khai đã được ra mắt, kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp 2 nước mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hợp tác khởi nghiệp tiếp tục được thúc đẩy thông qua các hoạt động kết nối đầu tư, giao lưu doanh nghiệp và sự tham gia của các quỹ đầu tư mạo hiểm. Phía Việt Nam đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, qua đó mở rộng không gian hợp tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, phía Hàn Quốc kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến thủ tục gia hạn công nhận đối với các tổ chức thử nghiệm và quy định kiểm tra chất lượng nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất nhằm giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng thường trực Vũ Hải Quân nhấn mạnh: việc thúc đẩy hợp tác KH&CN không chỉ dừng lại ở trao đổi chính sách mà cần gắn trực tiếp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế, qua đó tạo ra giá trị thực chất cho cả 2 bên.

Cùng quan điểm đó, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam cũng chia sẻ mong muốn các hoạt động hợp tác không chỉ dừng ở phạm vi riêng lẻ, mà cần được đặt trong khuôn khổ hợp tác kinh tế tổng thể, trong đó khoa học và công nghệ là một trong những nội dung cốt lõi thúc đẩy phát triển tương lai của 2 quốc gia.