Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Truyền thông số

Tin tức Hoạt động Hội viên

Ông Lâm Quang Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức

Yến Trang
Yến Trang
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Ông Lâm Quang Hiếu được Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews).

Ngày 30/9, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Quang Hiếu, Phó tổng biên tập phụ trách, làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews). Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm.

"Đây không chỉ là sự kiện về nhân sự, mà còn là cột mốc đánh dấu bước tiến mới, mở ra chặng đường phát triển mạnh mẽ, quyết liệt và bứt phá cho tạp chí. Lễ công bố mang thông điệp sâu sắc: Hội Xuất bản Việt Nam đặt trọn niềm tin vào đội ngũ những người làm báo, làm tạp chí", PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nói.

Lâm Quang Hiếu.jpg
PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam (trái) - trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Quang Hiếu làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews). Ảnh: Việt Linh.

Chúc mừng ông Lâm Quang Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức, PGS.TS Phạm Minh Tuấn kỳ vọng trong vai trò mới, ông Lâm Quang Hiếu sẽ dẫn dắt tạp chí có được những dấu ấn, bước phát triển mới.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sự nhanh nhạy của đội ngũ nhân sự, tạp chí sẽ không ngừng lớn mạnh, trở thành ngọn cờ tiên phong trong lan tỏa tri thức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Quang Hiếu cảm ơn Hội Xuất bản Việt Nam luôn tạo điều kiện, có những định hướng, chỉ đạo sát sao và đồng hành với tạp chí. Ông Hiếu cũng cảm ơn đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí điện tử Tri Thức đã luôn đoàn kết, kề vai sát cánh nỗ lực phát triển tạp chí.

Ông Lâm Quang Hiếu, sinh năm 1979, quê quán Quảng Ngãi.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập, ông Hiếu có hơn 10 năm công tác tại Tạp chí điện tử Tri Thức (trước đây là Báo điện tử Tri Thức Trực Tuyến) với vị trí gồm: Thư ký Tòa soạn, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM, Tổng thư ký Tòa soạn, Ủy viên Ban biên tập...

Từ khoá:

Lâm Quang Hiếu Znews Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại khai sinh nước Việt Nam, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam suốt 80 năm qua.