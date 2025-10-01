Ngày 30/9, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Quang Hiếu, Phó tổng biên tập phụ trách, làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews). Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm.

"Đây không chỉ là sự kiện về nhân sự, mà còn là cột mốc đánh dấu bước tiến mới, mở ra chặng đường phát triển mạnh mẽ, quyết liệt và bứt phá cho tạp chí. Lễ công bố mang thông điệp sâu sắc: Hội Xuất bản Việt Nam đặt trọn niềm tin vào đội ngũ những người làm báo, làm tạp chí", PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nói.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam (trái) - trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Quang Hiếu làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews). Ảnh: Việt Linh.

Chúc mừng ông Lâm Quang Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức, PGS.TS Phạm Minh Tuấn kỳ vọng trong vai trò mới, ông Lâm Quang Hiếu sẽ dẫn dắt tạp chí có được những dấu ấn, bước phát triển mới.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sự nhanh nhạy của đội ngũ nhân sự, tạp chí sẽ không ngừng lớn mạnh, trở thành ngọn cờ tiên phong trong lan tỏa tri thức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Quang Hiếu cảm ơn Hội Xuất bản Việt Nam luôn tạo điều kiện, có những định hướng, chỉ đạo sát sao và đồng hành với tạp chí. Ông Hiếu cũng cảm ơn đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí điện tử Tri Thức đã luôn đoàn kết, kề vai sát cánh nỗ lực phát triển tạp chí.