Hai mẫu limousine bọc thép chở Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc hiện đại thế nào?

Hai mẫu limousine dành cho nguyên thủ quốc gia – Hồng Kỳ N701 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Cadillac "The Beast 2.0" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không chỉ phản ánh sự khác biệt về thiết kế và công nghệ, mà còn thể hiện triết lý an ninh và biểu tượng quốc gia của mỗi nước.

Thiết kế và biểu tượng quốc gia

Cadillac One "The Beast": Dựa trên nền tảng của Cadillac DTS, chiếc xe này mang thiết kế mạnh mẽ và hiện đại, phù hợp với hình ảnh của một cường quốc. Với biệt danh "Quái thú", xe thể hiện sự uy nghi và sức mạnh của nước Mỹ.

Đây cũng là mẫu xe có tính kế thừa qua các đời Tổng thống Mỹ, kể từ sau vụ ám sát Kennedy năm 1963, các phiên bản Lincoln đều được bọc thép kín bưng. Dưới thời Barack Obama (2009), chiếc limousine có tên gọi chính thức là “Cadillac One”, nhưng được mật vụ gọi là “The Beast” vì kích thước đồ sộ và khả năng bảo vệ cực cao.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục sử dụng phiên bản nâng cấp của “The Beast 2.0” từ năm 2018 – được thiết kế bởi General Motors với chi phí ước tính hơn 1,5 triệu USD mỗi chiếc (khoảng 38,7 tỷ đồng).

The Beast 2.0 mang ngoại hình mới mẻ hơn phiên bản dành cho cựu Tổng thống Barack Obama.

Tại Trung Quốc, thương hiệu Hồng Kỳ (Hongqi) đã có truyền thống sản xuất xe dành cho lãnh đạo cấp cao từ năm 1958, với các mẫu xe như CA72, CA770 và sau này là L5.

Năm 2018, Hồng Kỳ giới thiệu mẫu limousine N501, phục vụ cho các sự kiện cấp cao.​ Và đến ngày 1/7/2022, mẫu N701 lần đầu tiên xuất hiện công khai trong lần thăm Hồng Kông (Trung Quốc) của Chủ tịch Tập Cận Bình, đánh dấu sự ra mắt chính thức của mẫu xe này.

Xe Limousine Hồng Kỳ N701 chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 14/4, tại Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.

Hồng Kỳ N701 mang phong cách thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt lớn, vuông vức và các nan dọc mạ crôm, gợi nhớ đến dòng xe siêu sang Rolls-Royce. Chiếc xe này được trang bị biểu tượng lá cờ đỏ đặc trưng của thương hiệu Hồng Kỳ trên nắp ca-pô, thể hiện sự tự hào dân tộc và truyền thống văn hóa của Trung Quốc. ​

Kích thước và trọng lượng

Cadillac "The Beast 2.0" có chiều dài khoảng 6,7 mét và nặng từ 8 đến 10 tấn, do được trang bị lớp giáp dày và các thiết bị an ninh tiên tiến.

Cụm đầu xe Cadillac "The Beast 2.0" khá hiện đại.

Hồng Kỳ N701 có chiều dài ước tính khoảng 6 mét, với phần lớn không gian dành cho hàng ghế sau, tạo sự thoải mái tối đa cho nguyên thủ quốc gia. Trọng lượng chính xác không được công bố, nhưng xe được cho là nằm trong khoảng từ 4,5 đến 6,5 tấn, do một phiên bản limousine khác của Hồng Kỳ có tên L9 đã nặng tới 4,5 tấn do được bọc thép và sử dụng kính chống đạn.

Xe Limousine Hồng Kỳ N701 chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại nhà khách VIP A, sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), sáng 14/4. Ảnh: Vietnamnet.

Nội thất và tiện nghi

Cadillac "The Beast 2.0" tiếp tục kế thừa phiên bản đầu tiên, nên khoang cabin được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại và bảo mật hàng đầu như dò tìm bằng GPS, Wi-Fi. Trên xe còn có điện thoại vệ tinh và hệ thống liên lạc mã hóa, đảm bảo Tổng thống Mỹ luôn kết nối với các cơ quan chỉ huy.

Trong khi đó, nội thất trên mẫu Hồng Kỳ N701 được thiết kế sang trọng với các vật liệu cao cấp, mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng. Chi tiết về các thiết bị cụ thể không được công bố rộng rãi, nhưng chắc chắn không hề thua kém chiếc "The Beast 2.0".

Hệ thống an ninh và phòng thủ

Cadillac "The Beast 2.0" được xem là một trong những phương tiện an toàn nhất thế giới, ngoài việc xe có thân bọc giáp dày 8 inch, kính chống đạn dày 5 inch, thì nhà sản xuất đã thêm vào các thiết bị phòng thủ như màn khói, tay nắm cửa có thể phát điện 120 volt, hệ thống phun dầu làm trượt bánh xe của kẻ địch, kính nhìn ban đêm, bình hơi cay và lựu đạn khói.

Mô phỏng hệ thống phòng thủ trên The Beast 2.0

Đối với mẫu Hồng Kỳ N701 được trang bị lốp chống đạn của thương hiệu nội địa Linglong, kích thước 275/30R21LT, cho phép di chuyển hơn 100 km sau khi gặp sự cố. Khoảng sáng gầm xe cao cho thấy khả năng vận hành linh hoạt, tương tự như các mẫu xe dành cho nguyên thủ quốc gia khác. ​Các thiết bị sinh tồn và phòng thủ trên xe không được công bố.

Kết luận

Cả Hồng Kỳ N701 và Cadillac "The Beast" đều là những biểu tượng của quyền lực và công nghệ của hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Trong khi N701 thể hiện sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của Trung Quốc, thì "The Beast" là minh chứng cho sự chú trọng đến an ninh và sức mạnh của Mỹ. Mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tuyên ngôn về vị thế và tầm nhìn của quốc gia trên trường quốc tế.