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Giành giải Ba Cup VietTimes, golfer 12 tuổi chia sẻ điều bất ngờ

Quỳnh An
Hoàng Dung
Quỳnh An Hoàng Dung

Ở tuổi 12, Vũ Xuân Tiến xuất sắc giành giải Ba bảng C tại Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ III. Golfer nhí cho biết điều khiến em ấn tượng không chỉ là thành tích thi đấu mà còn là hoạt động sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

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Golfer nhí Vũ Xuân Tiến (12 tuổi) đã xuất sắc giành giải Ba bảng C. Ảnh: BTC.

Tham gia Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ III tổ chức ngày 1/11 tại sân golf Thanh Lanh (Phú Thọ), golfer nhí Vũ Xuân Tiến (12 tuổi) đã xuất sắc giành giải Ba bảng C.

Chia sẻ khi đang cầm trên tay chiếc cúp vừa giành được, Vũ Xuân Tiến cho biết em cảm thấy may mắn và rất vui. Dù có đôi chút mệt sau quá trình thi đấu, Tiến vẫn giữ được tâm lý thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân.

“Vào trận đấu, em chơi rất thoải mái. Tuy có mệt nhưng vẫn thấy rất vui. Hôm nay thời tiết khá thuận lợi, mát mẻ để chơi golf. Ở giải đấu có nhiều golfer giỏi, là các bác, các chú, nhưng em vẫn cố gắng thi đấu hết mình”, Tiến chia sẻ.

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Vũ Xuân Tiến với chiếc cúp trên tay. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, với Tiến, ý nghĩa của giải đấu không chỉ nằm ở những chiếc cúp hay thành tích thể thao. Em đặc biệt ấn tượng với việc các golfer sẽ cùng Ban tổ chức hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn sau giải đấu.

“Em thấy việc quyên góp rất có ý nghĩa, vì số tiền đó có thể giúp đỡ những gia đình khó khăn”, golfer nhí nói.

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Vũ Xuân Tiến quyên góp hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTC.

Tiến bắt đầu làm quen với golf từ năm 4 tuổi, chính thức lên sân từ năm 6 tuổi. Niềm đam mê của em được nuôi dưỡng từ sự hướng dẫn, đồng hành của bố là ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phẩn Đầu tư Sgolf.

Sau nhiều năm tập luyện, thi đấu, Tiến từng giành giải thưởng ở nội dung dành cho người lớn tại mùa giải năm 2025.

Golfer nhí Xuân Tiến đánh giá Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes được tổ chức chu đáo, tạo sân chơi chuyên nghiệp để các golfer giao lưu, thi đấu và kết nối. Với em, đây không chỉ là dịp thử sức, học hỏi kinh nghiệm từ những người chơi giàu kinh nghiệm mà còn là cơ hội cảm nhận tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng mà giải đấu hướng tới.

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III năm 2026 diễn ra ngày 1/11 tại sân golf Thanh Lanh (Phú Thọ), quy tụ 140 golfer là lãnh đạo cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và đối tác. Sau nhiều giờ tranh tài, giải đấu tìm ra chủ nhân các danh hiệu Best Gross, giải thưởng ở ba bảng A, B, C cùng các hạng mục kỹ thuật.

Các danh hiệu được trao gồm: Best Gross – Nguyễn Văn Mạnh; giải Nhất bảng A, B, C lần lượt thuộc về Trịnh Ngọc Chung, Đặng Việt Cường, Đào Quang Hoan; giải Nhì thuộc về Đào Tiến Dương, Hoàng Văn Hải, Phạm Minh Tiến; giải Ba thuộc về Tô Việt Dũng, Trần Văn Tùng, Vũ Xuân Tiến. Giải còn có các hạng mục kỹ thuật.

Bên cạnh hoạt động thi đấu và giao lưu, các golfer còn quyên góp để cùng Ban tổ chức hỗ trợ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

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