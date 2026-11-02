Sacombank bổ nhiệm quyền tổng giám đốc sinh năm 1983

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) giao bà Nguyễn Thị Kiều Anh đảm nhiệm vị trí quyền tổng giám đốc từ ngày 2/11. Quyết định được đưa ra chưa đầy 4 tháng sau khi ông Loic Faussier được bổ nhiệm làm tổng giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có 18 năm gắn bó với VPBank, trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên tín dụng, trưởng phòng, giám đốc chi nhánh đến giám đốc khu vực.

Trong giai đoạn 2023-2025, bà Kiều Anh công tác tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), từng đảm nhiệm nhiều vị trí như giám đốc chi nhánh, trợ lý chủ tịch HĐQT, phó chánh văn phòng HĐQT và thành viên ban điều hành.

Ngày 10/12/2025, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc LPBank, phụ trách văn phòng quản trị. 13 ngày sau, bà được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Sacombank (kể từ ngày 23/12/2025).

Việc Sacombank bổ nhiệm bà Kiều Anh giữ chức quyền tổng giám đốc diễn ra chưa đầy 4 tháng sau khi ông Loic Faussier được bổ nhiệm làm tổng giám đốc.

Bên cạnh quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức quyền tổng giám đốc, HĐQT Sacombank cũng giao Chủ tịch Dương Công Minh kiêm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của ngân hàng kể từ ngày 2/11/2026.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng trong quý lên tới 5.729 tỷ đồng, cao gấp 5,5 lần.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã chứng khoán: STB) ghi nhận những biến động đáng chú ý trong quá trình xử lý nợ tồn đọng và củng cố chất lượng tài sản.

Tại ngày 30/9/2026, số dư nợ khó đòi đã xử lý của Sacombank đạt 34.938 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với mức 15.980 tỷ đồng hồi đầu năm, tương đương tăng gần 19.000 tỷ đồng. Đây là khoản mục được theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán, phản ánh các khoản nợ đã được xử lý nhưng ngân hàng vẫn tiếp tục theo dõi để thu hồi.

Ở chiều ngược lại, trong 9 tháng đầu năm, Sacombank thu hồi khoảng 518 tỷ đồng từ các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng, gấp 3,9 lần cùng kỳ năm 2025. Dù số tiền thu hồi đã cải thiện đáng kể, quy mô các khoản nợ đã xử lý còn được theo dõi đang ở mức cao.

Đáng chú ý, số dư nợ khó đòi xử lý của Sacombank tăng lên gần 35.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong chuỗi số liệu được công bố trên báo cáo tài chính.