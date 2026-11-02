BIDV lãi gần 29.500 tỷ đồng, nợ xấu tăng 36%

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong 9 tháng năm 2026. Tuy nhiên, chất lượng tài sản lại đi xuống.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố, quý III/2026, tổng thu nhập hoạt động của BIDV đạt 22.067 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chính là thu nhập lãi thuần, đạt 17.056 tỷ đồng, tăng 12%.

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi cũng duy trì đà tăng trưởng ấn tượng: lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 1.858 tỷ đồng, tăng 7%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 1.138 tỷ đồng, tăng 18%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 116 tỷ đồng, tăng 75%; lãi thuần từ hoạt động khác 2.870 tỷ đồng, tăng 12%; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 165 tỷ đồng, tăng 15%.

Dù chi phí hoạt động tăng 8% (đạt 7.987 tỷ đồng), nhưng nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm tới 25% (đạt 4.640 tỷ đồng), BIDV có lãi trước thuế 10.579 tỷ đồng và lãi sau thuế 8.473 tỷ đồng, cùng tăng 39% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động đạt 67.541 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đóng góp 75%, đạt 50.594 tỷ đồng, tăng 15%. Tuy nhiên, “điểm trừ” là chi phí lãi tăng nhanh hơn thu nhập lãi (42,5%/31,5%), phản ánh áp lực huy động của ngân hàng.

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 9 tháng vì vậy không có sự cải thiện đáng kể, đạt 1,52%, tương đương 2,03%/năm sau khi quy đổi, gần như bằng với thời điểm kết thúc 6 tháng đầu năm (2,02%).

Với thu nhập ngoài lãi, ngoại trừ lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng nhẹ 5%, đạt 5.442 tỷ đồng, các mảng khác như: kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh, mua bán chứng khoán đầu tư đều suy giảm, lần lượt giảm: 7%, 31% và 99,5%.

Nhờ hoạt động khác mang về 7.789 tỷ đồng, tăng 17%, kết hợp với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 5% còn 15.958 tỷ đồng, BIDV ghi nhận lãi trước thuế 29.483 tỷ đồng và lãi sau thuế 23.647 tỷ đồng, cùng tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Nợ xấu tăng mạnh, bộ đệm mỏng dần

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BIDV đạt 3,493 triệu tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm.

Hoạt động cho vay khách hàng tăng trưởng 8%, đạt 2,527 triệu tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, huy động tiền gửi từ khách hàng đạt 2,36 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% và phát hành giấy tờ có giá đạt 311.012 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm.

Điều đáng chú ý là giá trị nợ xấu của BIDV tăng mạnh trong 9 tháng, tăng 36% lên 47.486 tỷ đồng. Điều này khiến tỷ lệ nợ xấu nhảy từ 1,47% lên 1,85%.

Trong khi đó, nợ nhóm 2 cũng tăng 25% lên 39.505 tỷ đồng, chiếm 1,5% tổng dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng.

Nợ xấu BIDV lập đỉnh kể từ quý I/2025. Đồ họa: Nhật Minh

Đáng quan ngại hơn, giá trị dự phòng rủi ro cho vay khách hàng lại không tăng tương xứng với quy mô nợ xấu. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, dự phòng đạt 34.871 tỷ đồng, giảm 0,2% so với đầu năm (giảm 74 tỷ đồng). Hệ quả là tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm mạnh từ 99,9% xuống chỉ còn 73,4%. So với thời điểm kết thúc quý II/2026, tỷ lệ này đã giảm thêm 2,6 điểm phần trăm.

Ở ngoại bảng, BIDV ghi nhận 303.337 tỷ đồng nợ khó đòi đã xử lý, tăng 7% so với đầu năm. Dù không mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng sự tồn tại của một "kho tài sản" rất lớn và vẫn đang tăng lên với tốc độ đáng kể cho thấy nỗi lo về chất lượng tài sản của BIDV không phải chuyện nhẹ nhàng.