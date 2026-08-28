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Giá vàng thế giới hôm nay 28/8 giảm xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 28/8 tiếp tục giảm so với phiên trước, lùi xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce sau nhiều phiên neo ở vùng cao.

Giá vàng thế giới mất mốc 4.600 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 28/8 giao dịch ở mức 4.597 USD/ounce, giảm 22 USD/ounce so với mức 4.619 USD/ounce trong phiên sáng 27/8.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.270 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 145,6 triệu đồng/lượng. So với mức 146,4 triệu đồng/lượng của sáng 27/8, giá vàng thế giới quy đổi giảm 800.000 đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 28/8 lùi xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce sau nhiều phiên neo ở vùng cao. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mốc 4.526 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 71 USD/ounce, tương đương 1,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 497 USD/ounce, tương đương 12,1%.

Giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời vẫn còn, trong khi thị trường chờ thêm tín hiệu mới về chính sách lãi suất của Fed, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Giá vàng trong nước chiều 27/8

Phiên chiều hôm qua 27/8, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 147-150 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 148-152 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 148-152 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mức 152 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,5 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn SJC.

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