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Giá vàng thế giới hôm nay 26/10 phục hồi, trở lại mốc 4.000 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 26/10 tăng khoảng 5 USD/ounce so với sáng 24/10, lên 4.000 USD/ounce, quy đổi khoảng 125,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 26/10 giao dịch ở mức 4.000 USD/ounce, tăng khoảng 5 USD/ounce so với mức 3.995 USD/ounce của sáng 24/10. Kim loại quý phục hồi nhẹ sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce vào cuối tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá 26.020 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,6 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng so với mức 125,4 triệu đồng/lượng của sáng 24/10.

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Giá vàng thế giới sáng 26/10 phục hồi lên 4.000 USD/ounce, cao hơn khoảng 5 USD/ounce so với sáng 24/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.186 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 186 USD/ounce, tương đương 4,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 142 USD/ounce, tương đương 3,4%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đã phục hồi nhẹ sau đợt giảm mạnh cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng khoảng 5 USD/ounce chưa đủ bù đắp mức giảm gần 130 USD/ounce trong 2 phiên trước đó. Giá vẫn dao động sát ngưỡng 4.000 USD/ounce, cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa ổn định và áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Giá vàng trong nước sáng 26/10

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 26/10, giá vàng miếng SJC tại SJC đang được niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu chưa cập nhật giá vàng miếng mới.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng tại DOJI cao hơn SJC 300.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 135-139 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 137,3-141,3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 500.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2,3 triệu đồng/lượng.

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