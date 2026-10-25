Nghiên cứu giao kinh phí theo gói cho các tổ chức khoa học, công nghệ thuộc đại học trọng điểm

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị nghiên cứu cơ chế giao kinh phí theo gói cho các tổ chức khoa học, công nghệ công lập thuộc đại học trọng điểm, trong đó có ĐHQG Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Ngày 25/10, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự Chương trình "Hòa Lạc ngày mới 2026" và phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng nghiên cứu và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó thủ tướng nhấn mạnh với bề dày của một ngôi trường đã trải qua 120 năm hình thành và phát triển, cùng với sự đóng góp của các thế hệ thầy và trò của Nhà trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước, có nhiều đóng góp quan trọng trong đào tạo nhân lực, nhân tài, phát triển đội ngũ trí thức, nhà nghiên cứu khoa học.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khánh thành Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

"Đại học Quốc gia Hà Nội là điểm sáng trong thúc đẩy mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, hướng hoạt động đào tạo, nghiên cứu vào giải quyết những bài toán cấp thiết của đất nước", Phó thủ tướng nhận định.

Nhiều kết quả hợp tác cụ thể đã được triển khai; đã hình thành 6 doanh nghiệp khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu và ươm tạo nhiều dự án khởi nghiệp. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến trong việc gắn kết nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt cùng những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng đặc biệt ghi nhận quyết tâm và nỗ lực lớn của nhà trường trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức đưa gần 17.000 sinh viên lên học tập tại cơ sở Hòa Lạc chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa Hòa Lạc từng bước vận hành mô hình đô thị đại học, mở ra không gian và động lực phát triển mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn. Ảnh: VGP.

Theo phó thủ tướng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về năng suất lao động, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh đó, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng có vai trò quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

4 định hướng lớn

Phó thủ tướng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, là nơi hội tụ nhân tài, phát triển công nghệ và tham gia giải quyết những bài toán lớn của quốc gia trên 4 định hướng lớn.

Thứ nhất, khẳng định vị thế, phát huy sức mạnh của một tổ hợp đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo: Tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng thị sát chương trình bay thử nghiệm ngoài trời. Ảnh: VGP.

Thứ hai, tập trung xây dựng đại học nghiên cứu tinh hoa, phát triển những lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu xuất sắc và đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài: Quán triệt các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học.

Chú trọng thu hút, trọng dụng các nhà khoa học xuất sắc, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế; tạo môi trường học thuật thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo.

Tập trung phát triển các lĩnh vực khoa học cơ bản, nghiên cứu liên ngành, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; đầu tư xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại; hình thành các sản phẩm KHCN có giá trị và sức cạnh tranh quốc tế.

Thứ ba, nâng cao năng lực đảm nhận các nhiệm vụ lớn của quốc gia, gắn nghiên cứu khoa học với phát triển kinh tế - xã hội, chủ động đề xuất và tham gia giải quyết những nhiệm vụ khoa học - công nghệ có tính chiến lược, những bài toán lớn của quốc gia; đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng và thương mại hóa kết quả.

Thứ tư, tập trung phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành không gian đại học và công nghệ hiện đại, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của đô thị Hòa Lạc. Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, phấn đấu hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng quy mô 60.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc vào năm 2030.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế giao kinh phí theo gói cho các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các tổ chức khoa học, công nghệ công lập thuộc các đại học trọng điểm, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu hình thành 5 nhóm nghiên cứu hoạt động thường xuyên tại Hòa Lạc; phát triển các phòng thí nghiệm dùng chung, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Nghiên cứu robot và Khu thực hành khoa học, công nghệ 4.0. Đồng thời, đẩy mạnh ươm tạo các dự án khởi nghiệp, phát triển sản phẩm có khả năng thương mại hóa và ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Theo Báo Chính phủ