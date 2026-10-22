Vi phạm công bố thông tin trái phiếu, chủ đầu tư TNR Goldmark City bị phạt

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ngày 19/10 vừa qua đã ban hành Quyết định số 615/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Việt Hân.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng đối với vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Việt Hân chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn quy định đối với kết quả chào bán trái phiếu mã VHACH2128009, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định, gồm: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, bán niên năm 2023, năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Còn gần 9.736 tỷ đồng dư nợ trái phiếu

Việt Hân được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Goldmark City tại số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, TP. Hà Nội. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và khả năng thực hiện nghĩa vụ từ các khoản nợ, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, là những vấn đề đáng chú ý tại doanh nghiệp này.

Theo báo cáo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, lập ngày 28/8/2026, Việt Hân ghi nhận tổng nợ phải trả hơn 17.910 tỷ đồng tại ngày 30/06/2026, giảm khoảng 11,1% so với kỳ trước (30/06/2025). Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.912 tỷ đồng, tăng khoảng 0,4%.

Với quy mô này, nợ phải trả của doanh nghiệp gấp khoảng 4,58 lần vốn chủ sở hữu, thấp hơn mức 5,17 lần ở kỳ trước. Diễn biến trên cho thấy đòn bẩy tài chính đã giảm, nhưng Việt Hân vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn bên ngoài.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu tại cuối tháng 6/2026 đạt gần 9.736 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ trước. Khoản nợ này chiếm khoảng 54,4% tổng nợ phải trả và tương đương gần 2,5 lần vốn chủ sở hữu. Toàn bộ dư nợ trái phiếu thuộc nhóm trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Việc dư nợ trái phiếu giữ nguyên trong khi tổng nợ phải trả giảm cho thấy sự thu hẹp nghĩa vụ nợ chưa đến từ nhóm trái phiếu.

Ngoài trái phiếu, dư nợ vay ngân hàng của Việt Hân ở mức khoảng 1.736 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kỳ trước. Các khoản nợ phải trả còn lại khoảng 6.439 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 8.636 tỷ đồng trước đó.

Cơ cấu nợ dài hạn biến động mạnh

Bên cạnh quy mô nợ, cơ cấu nghĩa vụ tài chính của Việt Hân cũng ghi nhận một số thay đổi đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2026

Cụ thể, khoản phải trả dài hạn khác giảm từ khoảng 2.774 tỷ đồng xuống còn 130 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 2.644 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí phải trả dài hạn tăng từ khoảng 1.900 tỷ đồng lên gần 2.655 tỷ đồng, tăng gần 755 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận khoản vay dài hạn gần 1.024 tỷ đồng tại cuối kỳ, trong khi kỳ trước không có số dư ở khoản mục này.

Ở chiều tích cực, hệ số thanh toán ngắn hạn của Việt Hân tăng từ 2,55 lần lên 3,77 lần. Hệ số thanh toán nhanh cũng tăng từ 2,55 lần lên 3,77 lần.

Trong khi đó, hệ số khả năng thanh toán lãi vay giảm từ 1,05 lần xuống 1,02 lần. Đây là chỉ tiêu đáng quan tâm khi đánh giá sức khỏe tài chính của Việt Hân, bởi mức 1,02 lần cho thấy khả năng trang trải chi phí lãi vay từ nguồn lợi nhuận dùng để tính chỉ tiêu này chỉ có biên an toàn rất mỏng.

Về kết quả kinh doanh, Việt Hân ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 21 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng, tăng khoảng 53,7%.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Việt Hân đạt hơn 3.912 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu khoảng 3.009,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khoảng 1.052 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy lợi nhuận được báo cáo đã cải thiện. Tuy nhiên, quy mô lợi nhuận luỹ kế vẫn khá nhỏ so với tổng nợ phải trả hơn 17.910 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu gần 9.736 tỷ đồng. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa đủ để khẳng định năng lực trả nợ của doanh nghiệp đã được cải thiện tương ứng.