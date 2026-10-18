DITF 2026: Hơn 7.000 lượt kết nối B2B, mở rộng cơ hội hợp tác cho du lịch Việt Nam

Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng (DITF) 2026 quy tụ hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước cùng hơn 1.500 đại biểu, ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối B2B thực tế.

Kết nối số, đa dạng sản phẩm và ký kết hợp tác

Ngày 18/10, hoạt động kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B) trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng (DITF) 2026. Ảnh XM.

Với thông điệp “Connecting Partners, Creating Future – Kết nối đối tác, Kiến tạo tương lai”, DITF 2026 do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức hướng đến đưa xúc tiến du lịch gần hơn với nhu cầu kinh doanh thực tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, trao đổi nhu cầu thị trường và xây dựng cơ hội hợp tác cụ thể.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, khẳng định định hướng đồng hành của chính quyền thành phố cùng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng trong hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng kết nối thị trường và phát triển sản phẩm du lịch theo hướng bền vững.

Quy tụ hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước. Ảnh XM.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, DITF 2026 giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với đối tác trong nước và quốc tế.

Nguồn cung tham gia sự kiện trải rộng từ lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, hàng không, MICE, golf, điểm tham quan đến ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ hỗ trợ. Mạng lưới buyer quốc tế được kết nối thông qua các hiệp hội du lịch tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Singapore.

Đáng chú ý, DITF 2026 ứng dụng nền tảng số (DITF 2026 Website & B2B Platform) để hỗ trợ kết nối trước sự kiện. Buyer và seller có thể tìm hiểu hồ sơ doanh nghiệp, lựa chọn đối tác, gửi lời mời và sắp xếp lịch hẹn trước các phiên làm việc trực tiếp, giúp các cuộc gặp tập trung hơn vào nhu cầu thị trường và điều kiện hợp tác. Bên cạnh đó, hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tạo nền tảng để các bên duy trì kết nối và cụ thể hóa kế hoạch sau sự kiện.

Đặc biệt, sự kiện quy tụ hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước cùng hơn 1.500 đại biểu, ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối B2B thực tế.

Hơn 7.000 lượt kết nối B2B thực tế đã được thực hiện tại DITF 2026. Ảnh XM.

Định vị đầu mối giao thương du lịch thường niên

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết trong bối cảnh ngành du lịch không ngừng đổi mới, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác quốc tế ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là cơ hội để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác mới, mà còn là dịp để cùng trao đổi xu hướng thị trường, phát triển sản phẩm du lịch đa dạng và xây dựng các mối quan hệ lâu dài.

“DITF hướng đến mục tiêu trở thành một nền tảng giao thương du lịch chuyên nghiệp, hiệu quả và có tính kết nối quốc tế cao. Chúng tôi kỳ vọng thông qua các cuộc gặp gỡ B2B, những ý tưởng sẽ được chuyển hóa thành chương trình hợp tác cụ thể, sản phẩm mới được hình thành và nhiều thị trường tiềm năng được khai mở. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng và du lịch Việt Nam”, ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng ký kết hợp tác tại DITF 2026. Ảnh XM.

Đối với Đà Nẵng, DITF 2026 là cơ hội giới thiệu năng lực cung ứng của địa phương, đồng thời mở rộng kết nối liên vùng với Hội An, Huế và các địa phương lân cận. Sự tham gia của doanh nghiệp từ nhiều tỉnh, thành giúp sự kiện vượt ra ngoài quảng bá một điểm đến, trở thành nơi đối tác quốc tế tiếp cận nguồn cung du lịch đa dạng của Việt Nam.

Theo định hướng của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, DITF hướng đến trở thành điểm hẹn giao thương du lịch thường niên, có uy tín và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Hơn 7.000 lượt kết nối thực tế tại DITF 2026 là dấu mốc quan trọng; giá trị lâu dài sẽ tiếp tục được thể hiện qua khả năng duy trì mạng lưới đối tác và hình thành những chương trình hợp tác triển khai được trên thực tế.